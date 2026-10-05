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Ο Έλον Μασκ αλλάζει την ονομασία της ενοποιημένης εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης και διαστημικών δραστηριοτήτων SpaceXAI σε SpaceXSI, υιοθετώντας την ορολογία που προωθεί ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με εκτελεστικό διάταγμα μετονόμασε την «τεχνητή νοημοσύνη» σε «υπερνοημοσύνη» (super intelligence) σε όλες τις επίσημες κυβερνητικές επικοινωνίες.

Ο Μασκ είχε μετονομάσει μόλις πρόσφατα την xAI σε SpaceXAI, πριν από περίπου 90 ημέρες, μετά το χρηματιστηριακό ντεμπούτο της SpaceX τον Ιούνιο και την εξαγορά της εταιρείας τον Φεβρουάριο. Η συμφωνία αποτίμησε τη SpaceX στο 1 τρισ. δολάρια (892 δισ. ευρώ) και την xAI στα 250 δισ. δολάρια (223 δισ. ευρώ).

Ο Νοτιοαφρικανός μεγιστάνας της τεχνολογίας αποκάλυψε την Κυριακή ότι η εταιρεία πρόκειται να προχωρήσει στην αλλαγή, απαντώντας σε χρήστη της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X, ο οποίος τον ρώτησε εάν υπάρχει «κάποια πιθανότητα να μετονομαστεί σε SpaceXSI».

«Ναι, θα κάνουμε αυτή την αλλαγή», απάντησε ο Μασκ.

Η ερώτηση του χρήστη ήρθε μετά από προηγούμενη ανάρτηση του επιχειρηματία, στην οποία είχε δηλώσει: «Τέρμα η AI. SI. Είναι καλύτερο». Αργότερα έγραψε επίσης: «Η SpaceX είναι μια εταιρεία υπερνοημοσύνης».

Μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης δεν είχαν πραγματοποιηθεί αλλαγές στις ιστοσελίδες ή στους λογαριασμούς της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ δεν υπήρχε καμία ένδειξη για το πότε ακριβώς θα τεθεί σε ισχύ η νέα ονομασία.

Η SpaceXAI διαχειρίζεται σήμερα το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok, το οποίο είναι ενσωματωμένο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Μασκ, με περίπου 117 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον μήνα.

Το Grok έχει επίσης ενσωματωθεί σε ευρεία κλίμακα στις επιχειρήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης και του στρατού, στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 200 εκατ. δολαρίων (178 εκατ. ευρώ) που επιτεύχθηκε τον Ιούλιο του 2025.

Η απόφαση ακολουθεί το τελευταίο εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη μετονομασία ενός όρου που είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος, με τρόπο περισσότερο συμβατό με τη δική του κοσμοθεωρία, όπως είχε συμβεί με τη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής και της Λίμνης Οντάριο σε Λίμνη της Αμερικής.

Το γεγονός ότι ο Μασκ συμφώνησε πρόθυμα με την τελευταία πρωτοβουλία μετονομασίας του Τραμπ δεν αποτελεί κάτι ασυνήθιστο, καθώς τόσο η Google όσο και η Apple είχαν ακολουθήσει προηγουμένως την απαίτηση του Αμερικανού Προέδρου, αλλάζοντας τις ονομασίες των συγκεκριμένων υδάτινων περιοχών στις πλατφόρμες χαρτών τους για τους χρήστες στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην προτίμησή του στον όρο «υπερνοημοσύνη» αντί για «τεχνητή νοημοσύνη» κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου υποστήριξε ότι η λέξη «τεχνητή» κάνει την τεχνολογία να ακούγεται ψεύτικη, ενώ στην πραγματικότητα είναι «καταπληκτική». Όπως υποστήριξε, ο όρος «υπερνοημοσύνη» αποτελεί ακριβέστερη περιγραφή.

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