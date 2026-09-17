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Παράταση έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 δόθηκε για την επανυποβολή αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου, προκειμένου να προχωρήσει η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους του προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις».

Η παράταση αφορά επιχειρήσεις που είχαν ήδη υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου, αλλά κατά τη διαδικασία αξιολόγησης εντοπίστηκαν ελλείψεις ή σφάλματα στα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα τα αιτήματα να απορριφθούν.

Δεν αλλάζει η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων

Διευκρινίζεται ότι η νέα παράταση δεν αφορά το φυσικό αντικείμενο των επενδύσεων.

Η υλοποίηση κάθε έργου έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως τις 17 Ιουλίου 2026, ημερομηνία έως την οποία οι επιχειρήσεις όφειλαν να έχουν ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις και να έχουν υποβάλει το αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της επιδότησης.

Με άλλα λόγια, η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά τη διόρθωση και επανυποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και όχι την παράταση της περιόδου υλοποίησης των επενδύσεων.

Ποιους αφορά η παράταση

Η ρύθμιση αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου έως τις 17/07/2026, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν προβλήματα στον φάκελό τους.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν εκ νέου αίτημα ή αιτήματα ολοκλήρωσης και ελέγχου έως τις 30/09/2026, εφόσον απαιτηθούν νέες διορθώσεις.

Τι πρέπει να υποβάλουν οι δικαιούχοι

Για την επανεξέταση των αιτημάτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάρτηση και υποβολή των ελλειπόντων ή λανθασμένων δικαιολογητικών που προβλέπονται στο Παράρτημα IV.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να καταχωριστούν σε όλα τα σχετικά προβλεπόμενα πεδία της πλατφόρμας, ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να καταστεί δυνατή η καταβολή της ενίσχυσης.

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