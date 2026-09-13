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Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την έκπτωση στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός προγράμματος αυτόματα, ακόμη και εάν εξακολουθούν να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, καθώς μετά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων διενεργείται νέος έλεγχος των οικονομικών και περιουσιακών δεδομένων κάθε νοικοκυριού. Η ένταξη στο ΚΟΤ δεν ανανεώνεται αυτόματα, γι’ αυτό και νέα αίτηση πρέπει να καταθέσουν ακόμη και όσοι δεν είχαν καμία μεταβολή στην οικογενειακή ή οικονομική τους κατάσταση.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ, η περίοδος για την επανυποβολή των αιτήσεων άρχισε στις 25 Ιουλίου και λήγει στις 25 Σεπτεμβρίου, δηλαδή δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Ο ετήσιος επανέλεγχος που κρίνει την παραμονή στο ΚΟΤ

Η παραμονή ενός νοικοκυριού στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν θεωρείται δεδομένη από τη μία χρονιά στην άλλη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, το σύστημα πραγματοποιεί νέο έλεγχο ώστε να διαπιστωθεί αν εξακολουθούν να πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού, η οικογενειακή του σύνθεση, η ακίνητη περιουσία, τα προστατευόμενα τέκνα, τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, καθώς και τα υπόλοιπα περιουσιακά ή κοινωνικά κριτήρια που προβλέπονται για την κατηγορία ΚΟΤ στην οποία εντάσσεται η αίτηση.

Με την υποβολή της νέας αίτησης ενεργοποιείται η διασταύρωση των πιο πρόσφατων διαθέσιμων φορολογικών και περιουσιακών στοιχείων. Εφόσον προκύψει ότι ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις διαφορετικής κατηγορίας, μεταφέρεται σε αυτήν. Αν, αντίθετα, διαπιστωθεί ότι δεν καλύπτει πλέον τα απαιτούμενα κριτήρια, η αίτηση απορρίπτεται και η πλατφόρμα εμφανίζει αναλυτικά τους λόγους της απόρριψης.

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο προσφέρεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Η έκπτωση στη χρέωση προμήθειας διαμορφώνεται σε 0,075 ευρώ ανά κιλοβατώρα για το ΚΟΤ Α και σε 0,045 ευρώ ανά κιλοβατώρα για το ΚΟΤ Β.

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει έτοιμα ο δικαιούχος

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία, ο αιτών θα πρέπει να έχει διαθέσιμο τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, μία ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό κινητού τηλεφώνου, τους κωδικούς Taxisnet, καθώς και τις απαιτούμενες συναινέσεις από ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, όταν αυτό προβλέπεται.

Για τον αριθμό παροχής πρέπει να καταχωρίζονται τα πρώτα 11 ψηφία που αναγράφονται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς κενά ή άλλα σύμβολα.

Βασική προϋπόθεση είναι η συγκεκριμένη παροχή να αφορά την κύρια κατοικία του νοικοκυριού και να βρίσκεται στο όνομα του αιτούντος ή του/της συζύγου του. Δεν μπορεί να είναι καταχωρισμένη στο όνομα φιλοξενούμενου μέλους. Παράλληλα, το ΑΦΜ και τα υπόλοιπα στοιχεία που συνδέονται με την παροχή πρέπει να εμφανίζονται σωστά τόσο στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στον ΔΕΔΔΗΕ.

Πώς ολοκληρώνεται η αίτηση στην πλατφόρμα

Η διαδικασία ξεκινά με την είσοδο του ενδιαφερομένου στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Στη συνέχεια επιβεβαιώνεται ο ΑΜΚΑ και παρέχεται συγκατάθεση για την επεξεργασία των στοιχείων του αιτούντος, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων.

Αμέσως μετά εμφανίζονται στην οθόνη τα προσωπικά και φορολογικά στοιχεία που είναι ήδη διαθέσιμα για το νοικοκυριό. Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την κατηγορία ΚΟΤ για την οποία θέλει να εξεταστεί και συμπληρώνει τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, το e-mail και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Εφόσον υπάρχουν ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, απαιτείται να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες συναινέσεις μέσω Taxisnet. Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων, το σύστημα ενημερώνει τον αιτούντα εάν πληροί ή όχι τα κριτήρια.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο τελευταίο στάδιο, καθώς για να ολοκληρωθεί πραγματικά η διαδικασία πρέπει να πατηθεί το κουμπί «Υποβολή Αίτησης». Η απλή καταχώριση ή η προσωρινή αποθήκευση των στοιχείων δεν θεωρείται οριστική υποβολή.

Σε περίπτωση έγκρισης, στην οθόνη εμφανίζεται και το ανώτατο όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης μέχρι το οποίο εφαρμόζεται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Τι διαφοροποιείται ανάμεσα σε ΚΟΤ Α, Β και Γ

Για την ένταξη στο ΚΟΤ Α απαιτείται ενεργή και εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν είναι πλέον αναγκαίο η αίτηση ΚΕΑ να έχει επικαιροποιηθεί μέσα στο τελευταίο δίμηνο. Στην ίδια κατηγορία δεν ζητείται εκ νέου συναίνεση των φιλοξενούμενων μελών, καθώς αυτή έχει ήδη δοθεί στο πλαίσιο της αίτησης για το ΚΕΑ.

Στο ΚΟΤ Β, όταν στο νοικοκυριό δηλώνονται ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική συναίνεσή τους με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Για το ΚΟΤ Γ, το οποίο αφορά πολύτεκνες οικογένειες, απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Η παγίδα με τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις όπου στη φορολογική δήλωση του νοικοκυριού εμφανίζονται ενήλικοι φιλοξενούμενοι.

Στις αιτήσεις για ΚΟΤ Β, καθώς και στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, κάθε ενήλικος φιλοξενούμενος πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα με τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς Taxisnet και να δώσει τη συναίνεσή του ώστε να αντληθούν τα φορολογικά του στοιχεία από την ΑΑΔΕ.

Χωρίς τη συναίνεση όλων των ενήλικων φιλοξενούμενων η αίτηση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Επιπλέον, όλα τα μέλη του νοικοκυριού που έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να την έχουν ήδη υποβάλει.

Τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία των φιλοξενούμενων προσμετρώνται στα συνολικά οικονομικά δεδομένα του νοικοκυριού. Κατά συνέπεια, η παρουσία ενός φιλοξενούμενου μπορεί να μεταβάλει το τελικό αποτέλεσμα της αίτησης και να οδηγήσει ακόμη και σε απώλεια του δικαιώματος ένταξης.

Εάν ένας πολίτης εμφανίζεται στην τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση ως φιλοξενούμενος, δεν μπορεί να καταθέσει αυτόνομη αίτηση ΚΟΤ. Η αίτηση γίνεται από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης της οικογένειας που τον φιλοξενεί ή από τον/τη σύζυγό του και αφορά ολόκληρο το νοικοκυριό.

Σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο εμφανίζεται λανθασμένα ως φιλοξενούμενο, θα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις, όπως η διαγραφή ή καταγγελία του μέλους στην αντίστοιχη εφαρμογή ή η υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης, ανάλογα με την περίπτωση.

Ποιοι πρέπει να ξανακάνουν αίτηση λόγω ΕΝΦΙΑ

Η ΗΔΙΚΑ έχει επισημάνει ακόμη μία περίπτωση που χρειάζεται προσοχή. Όσοι υπέβαλαν αίτηση μετά τις 25 Ιουλίου 2026, αλλά πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2026, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα αίτηση, εφόσον κατά τη διάρκεια του 2025 υπήρξαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει αρχικά να ακυρώσουν την ήδη καταχωρισμένη αίτηση και στη συνέχεια να υποβάλουν νέα, ώστε ο περιουσιακός έλεγχος να πραγματοποιηθεί με βάση τα πιο πρόσφατα δεδομένα της τελευταίας εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ.

Σε κάθε περίπτωση, όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του ΚΟΤ πρέπει να ελέγξουν ότι η νέα αίτησή τους έχει υποβληθεί οριστικά έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Εάν αυτό δεν συμβεί, θα απενταχθούν αυτόματα από το πρόγραμμα, ακόμη και εάν εξακολουθούν να πληρούν όλα τα εισοδηματικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

Τα βασικά κριτήρια για τη χορήγηση του Κοινωνικού Τιμολογίου

Για να μπορεί ένα νοικοκυριό να ενταχθεί στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να αφορά την κύρια κατοικία του και η παροχή να βρίσκεται στο όνομα του αιτούντος ή του/της συζύγου του και όχι σε φιλοξενούμενο πρόσωπο.

Παράλληλα, το νοικοκυριό πρέπει να καλύπτει τα εισοδηματικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια της κατηγορίας ΚΟΤ για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση και τα διαθέσιμα στοιχεία του ΕΝΦΙΑ. Για τις φετινές αιτήσεις λαμβάνονται υπόψη η φορολογική δήλωση του 2025 και η τελευταία εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Στις κατηγορίες ΚΟΤ Α και ΚΟΤ Β, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τετράμηνο πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στις 200 kWh και να μην ξεπερνά το ανώτατο όριο που αντιστοιχεί στη σύνθεση κάθε νοικοκυριού. Για τον υπολογισμό τυχόν υπέρβασης αυτών των ορίων δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση που πραγματοποιείται μέσω του νυχτερινού τιμολογίου.

Στο ΚΟΤ Γ, το οποίο αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, ισχύουν διαφορετικά και αυξημένα όρια κατανάλωσης. Το βασικό όριο ξεκινά από τις 2.000 kWh ανά τετράμηνο για οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα παιδιά και αυξάνεται κατά 200 kWh για κάθε επιπλέον παιδί, με ανώτατο όριο τις 4.000 kWh ανά τετράμηνο.

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