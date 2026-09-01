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Παρεμβάσεις σε τρεις άξονες θα περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, το ερχόμενο Σάββατο και θα αφορούν το σύνολο της κοινωνίας ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Συγεκιρμένα σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ είπε ότι θα ανακοινωθούν πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της ακρίβειας, για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και για συνταξιούχους και οικογένειες με παιδιά.

«Πρόκειται», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης, «για ένα μέρισμα ανάπτυξης που απευθύνεται σε όλους. Μέρισμα το οποίο προκύπτει από την πολιτική της κυβέρνησης η οποία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Έτσι προκύπτουν περισσεύματα τα οποία θα μοιραστούν με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια».

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε ότι ορισμένες από τις πρωτοβουλίες που θα ανακοινωθούν το Σάββατο θα εφαρμοστούν εντός του έτους και άλλες από την 1η Ιανουαρίου ή μέσα στο 2027. Όπως για παράδειγμα η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους ελεύθερους επαγγελματίες που ανακοινώθηκε πέρυσι, ισχύει για τα εισοδήματα του 2026 και θα φανεί στις τσέπες των ενδιαφερόμενων την άνοιξη του 2027 με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

«Υπάρχουν και άλλα μέτρα που δεν είναι τόσο προβλέψιμα και θα αποτελούν τον κορμό των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού. Τα περισσότερα από τα οποία θα εφαρμοστούν μέσα στη χρονιά ή από 1ης Ιανουαρίου», πρόσθεσε ο Κωστής Χατζηδάκης.

Παράλληλα, όπως είπε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δεδομένου ότι η φετινή είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και με ορίζοντα τετραετίας για την οικονομία, την κοινωνική πολιτική, την εξωτερική πολιτική και άμυνα καθώς και για παρεμβάσεις θεσμικού χαρακτήρα γύρω από τη Συνταγματική αναθεώρηση. «Αυτή είναι η διαφορά μας με τα άλλα κόμματα, ότι εμείς λέμε λιγότερα, αλλά αυτά για τα οποία δεσμευόμαστε θα είναι μια νέα Συμφωνία Αλήθειας», επεσήμανε.

Αναφερόμενος στην κριτική που ασκείται από ορισμένες πλευρές στην εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε: «Η κυβέρνηση αυτή δεν διακρίνεται για τις φωνές και την αντάρα που προκαλεί στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Κάνει εξωτερική πολιτική υπεύθυνη και σοβαρή, αλλά με αποτύπωμα.

Και το αποτύπωμα αυτό φαίνεται σε πολλές και διαφορετικές πρωτοβουλίες, όπως: Την οριοθέτηση της ΑΟΖ μετά από δεκαετίες με την Ιταλία και την Αίγυπτο, που δημιουργεί και ένα προηγούμενο στην ευρύτερη περιοχή. Τη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας, δύο φορές μάλιστα, με τη Γαλλία. Την αναβάθμιση των σχέσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι στο υψηλότερο επίπεδο παρά ποτέ.

Τις συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς για εξορύξεις υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και δυτικά του Ιουνίου. Το ότι η Αλεξανδρούπολη γίνεται πύλη εισόδου του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Τα οικολογικά πάρκα στο Αιγαίο. Το γεγονός ότι συμφωνήθηκε μεταξύ ΑΔΜΗΕ και μιας μεγάλης γαλλικής εταιρείας να προχωρήσουμε με το καλώδιο που συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο. Και φυσικά την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεών μας με τα Ραφάλ, με τις φρεγάτες Μπελαρά, με τα αμερικάνικα F-35 που θα έρθουν από το 2028. Τέτοιες κινήσεις σε χρονικό διάστημα 7 χρόνων σπάνια έχουμε δει στην Ελλάδα. Και είναι πραγματικά πολύ άδικο για την κυβέρνηση να αμφισβητείται όχι φυσικά ο πατριωτισμός της, γιατί όλοι είμαστε εξίσου πατριώτες, αλλά το αποτύπωμα της εξωτερικής και της αμυντικής της πολιτικής».

«Η Νέα Δημοκρατία», κατέληξε ο Κωστής Χατζηδάκης, «ήταν και παραμένει πλατιά όπως την οραματίστηκε ο ιδρυτής της, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Και όπως το είχε κάνει με τον Ευάγγελο Αβέρωφ που ήρθε από το κόμμα των Φιλελευθέρων, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο και αργότερα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Θανάση Κανελλόπουλο.

Έτσι προχωρούμε πάντα και έτσι έχει προχωρήσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθώς πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ξεδιπλώνεται η πολιτική της κυβέρνησης. Μετά τη ΔΕΘ θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες, μεταρρυθμιστικές δράσεις, ολοκλήρωση και άλλων έργων. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας και οι πολίτες θα συγκρίνουν. Θα δουν όχι μόνο το έργο που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία αλλά και τον αρχηγό κάθε κόμματος, πόσο μπορεί να σταθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τις ομάδες και τις προτάσεις που έχει κάθε κόμμα. Και θα αποφασίσουν. Δική μας φιλοδοξία είναι να διεκδικήσουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Θέλουμε να είμαστε ένα κόμμα διαρκούς εθνικής ανανέωσης. Ναι, είμαστε το κόμμα που μπορεί να εγγυηθεί με τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Αλλά μας ενδιαφέρει η συνεχής προσπάθεια έτσι ώστε η Ελλάδα να ανεβαίνει ολοένα και πιο ψηλά».

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