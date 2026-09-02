Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Εκατό χρόνια χωρίζουν το πρώτο γαλακτοπωλείο της οικογένειας Φιλίππου στην Αθήνα από έναν διεθνή όμιλο που το 2025 έφθασε μια ανάσα από τα 900 εκατ. δολάρια σε πωλήσεις. Η ΦΑΓΕ, που ξεκίνησε τη διαδρομή της το 1926, μπαίνει στον δεύτερο αιώνα ζωής της με ιστορικά υψηλά σε πωλήσεις και κερδοφορία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη αγορά της και περισσότερο από το 90% του τζίρου να πραγματοποιείται εκτός Ελλάδας.

Οι αριθμοί της Fage International αποτυπώνουν το μέγεθος της αλλαγής. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν το 2025 κατά 19,1%, στα 898,2 εκατ. δολάρια από 753,9 εκατ. το 2024, όμως το πραγματικό άλμα καταγράφηκε στην κερδοφορία. Τα λειτουργικά κέρδη έφθασαν τα 261,9 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά περίπου 83%, και τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 208 εκατ. δολάρια από 112,3 εκατ., καταγράφοντας αύξηση περίπου 85%. Το μικτό περιθώριο ενισχύθηκε στο 52% από 46,9%, ενώ το λειτουργικό περιθώριο έφθασε το 29,2%.

Πίσω από αυτή την επίδοση βρίσκεται ένας συνδυασμός αύξησης των πωλούμενων όγκων, χαμηλότερου κόστους πρώτων υλών, μεγαλύτερης παραγωγικής αποτελεσματικότητας και μιας στρατηγικής που τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στα προϊόντα με υψηλότερες αποδόσεις. Οι συνολικοί όγκοι αυξήθηκαν κατά 15,4%, ενώ η μέση τιμή του γάλακτος που χρησιμοποιεί η εταιρεία μειώθηκε κατά 14,3% στις ΗΠΑ και κατά 6,4% στην Ελλάδα.

Η Αμερική

Η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει συντελεστεί στη ΦΑΓΕ φαίνεται στον παγκόσμιο χάρτη των δραστηριοτήτων της. Η Ελλάδα αντιπροσώπευε το 2025 μόλις το 9,5% των πωλήσεων σε αξία, από 10% το 2024 και 12% το 2023. Με άλλα λόγια, πάνω από εννέα στα δέκα δολάρια των πωλήσεων της FAGE International προέρχονται πλέον από αγορές εκτός Ελλάδας.

Η αμερικανική αγορά αποτελεί τη μεγάλη μηχανή του ομίλου. Η FAGE έχει χτίσει εκεί μια ισχυρή θέση, δηλώνοντας τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός επώνυμου γιαουρτιού συνολικά και πρώτος στο απλό επώνυμο γιαούρτι, όπου το μερίδιό της προσεγγίζει το 29,5%.

Η καρδιά της αμερικανικής παραγωγής βρίσκεται στο Johnstown της Νέας Υόρκης. Το εργοστάσιο, που ξεκίνησε την εμπορική παραγωγή το 2008, διαθέτει πλέον ετήσια δυναμικότητα 160.000 τόνων, ενώ οι σωρευτικές κεφαλαιουχικές δαπάνες που συνδέονται με τη μονάδα είχαν φθάσει στο τέλος του 2025 περίπου τα 507 εκατ. δολάρια. Η ανάπτυξη στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού συνεχίζεται, με τη FAGE να προωθεί και νέα παραγωγική εγκατάσταση και να πραγματοποιεί μόνο μέσα στο 2025 επενδύσεις 30,2 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Η διεθνοποίηση, πάντως, δεν περιορίζεται στην Αμερική. Το 2025 οι πωλήσεις σε αξία αυξήθηκαν κατά 49,2% στο Ηνωμένο Βασίλειο και κατά 26,3% στην Ιταλία. Η FAGE δηλώνει πρώτη στο απλό επώνυμο γιαούρτι και στις δύο αγορές, με μερίδια περίπου 24,9% και 21,9% αντίστοιχα. Στην Ελλάδα διατηρεί την πρώτη θέση στο βιομηχανικό γιαούρτι σε αξία με μερίδιο περίπου 17,3%.

Η Ελλάδα

Η διεθνής επέκταση δημιουργεί ένα φαινομενικό παράδοξο. Η ελληνική αγορά γίνεται ολοένα μικρότερη ως ποσοστό του παγκόσμιου τζίρου της ΦΑΓΕ, όμως η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει κρίσιμο ρόλο στην παραγωγική αρχιτεκτονική του ομίλου.

Μάλιστα, το 2025 η αξία των πωλήσεων στην ελληνική αγορά αυξήθηκε κατά 13,1%, παρότι οι πωλούμενοι όγκοι μειώθηκαν κατά 2,1%. Την ίδια περίοδο οι όγκοι αυξήθηκαν κατά 43,7% στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά 16,6% στην Ιταλία και κατά 11,3% στις ΗΠΑ.

Τα ελληνικά εργοστάσια, ωστόσο, δεν παράγουν μόνο για την εγχώρια κατανάλωση. Περισσότερο από το μισό των γιαουρτιών και γαλακτοκομικών επιδορπίων που παράγονται στην Ελλάδα κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Και η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην παραγωγική της βάση.

Μέσα στο 2025 οι επενδύσεις στις ελληνικές εγκαταστάσεις έφθασαν τα 22,4 εκατ. δολάρια, έναντι 12,2 εκατ. το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, στο τέλος της χρήσης υπήρχαν δεσμεύσεις για πρόσθετες επενδύσεις περίπου 28,1 εκατ. δολαρίων στην Ελλάδα μέσα στην επόμενη διετία.

Πρόκειται συνολικά για περισσότερα από 50 εκατ. δολάρια, εάν συνυπολογιστούν οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2025 και όσες έχουν ήδη προγραμματιστεί για την επόμενη περίοδο.

Η Ολλανδία

Η σημασία της ελληνικής παραγωγής ενισχύεται και από τη νέα ανατροπή στο μεγάλο σχέδιο της FAGE για την Ολλανδία.

Η επένδυση σχεδιάστηκε προκειμένου να δημιουργήσει έναν νέο παραγωγικό κόμβο που θα εξυπηρετεί την αυξανόμενη ευρωπαϊκή ζήτηση. Το σχέδιο αφορά μονάδα στο Hoogeveen και ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης έχει φθάσει περίπου στα 170 εκατ. δολάρια.

Το χρονοδιάγραμμα, όμως, έχει μετατεθεί επανειλημμένα και η FAGE τοποθετεί πλέον την έναρξη λειτουργίας έως το τέλος του 2030. Στο μεταξύ, η εταιρεία συνεχίζει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση της επένδυσης.

Η καθυστέρηση έχει και μια σαφή ελληνική διάσταση: όσο η ολλανδική μονάδα δεν λειτουργεί, η παραγωγική βάση στην Ελλάδα καλείται να υποστηρίξει μεγαλύτερο μέρος της ανάπτυξης της FAGE στις ευρωπαϊκές αγορές.

Το χαρτοφυλάκιο

Η εντυπωσιακή διεύρυνση των περιθωρίων δεν εξηγείται μόνο από την πτώση της τιμής του γάλακτος. Τα τελευταία χρόνια η FAGE προχωρά παράλληλα σε αναδιάταξη του χαρτοφυλακίου της, περιορίζοντας προϊόντα χαμηλότερων αποδόσεων και επενδύοντας περισσότερο στις κατηγορίες που θεωρεί ότι προσφέρουν μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης και κερδοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό έχει αποσυρθεί από ορισμένες μικρότερες σειρές και κατηγορίες, μεταξύ των οποίων τα Junior και Trublend, ενώ στην Ευρώπη προχωρά σε περαιτέρω εξορθολογισμό με τη διακοπή των Kefir και BeFree. Στον αντίποδα, ενισχύει σειρές όπως τα FAGE Total Lactose Free και FAGE Fruits, ενώ στις ΗΠΑ επεκτείνει το BestSelf και προγραμματίζει νέα προϊόντα για το 2026.

Η κατεύθυνση είναι σαφής: μεγαλύτερη συγκέντρωση στα ισχυρά σήματα και στα προϊόντα που μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα περιθώρια.

Ισχυρό ταμείο

Το 2025 άφησε τη FAGE International και με έναν ιδιαίτερα ισχυρό ισολογισμό. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 262,2 εκατ. δολάρια, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του έτους είχαν αυξηθεί στα 148,3 εκατ. δολάρια από 68,9 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα.

Παράλληλα, η εταιρεία αποπλήρωσε τις εναπομείνασες ομολογιακές υποχρεώσεις της και τον Φεβρουάριο του 2025 τερμάτισε την πιστωτική γραμμή που διατηρούσε με τη Citibank. Έτσι, στο τέλος της χρονιάς εμφανίζεται χωρίς ουσιαστικό έντοκο δανεισμό.

Η οικονομική ευρωστία επέτρεψε και σημαντικές διανομές προς τους μετόχους. Το 2025 καταβλήθηκαν μερίσματα 65 εκατ. δολαρίων, έναντι 45 εκατ. το 2024, ενώ τον Μάρτιο του 2026 ακολούθησαν επιπλέον προσωρινά μερίσματα συνολικού ύψους 20 εκατ. δολαρίων.

Οι Φιλίππου

Η FAGE International εξακολουθεί να ανήκει και να ελέγχεται από μέλη της οικογένειας του ιδρυτή της, με τον Αθανάσιο-Κύρο Φιλίππου να βρίσκεται στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και αντιπροέδρου.

Μια σημαντική αλλαγή στην εσωτερική δομή του ομίλου τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026. Η FAGE USA απέκτησε από τη FAGE International την ελληνική παραγωγική εταιρεία έναντι 85 εκατ. δολαρίων. Πρόκειται για ενδοομιλική συναλλαγή, η οποία δεν αλλάζει τον τελικό έλεγχο της οικογένειας, αλλά τοποθετεί πλέον την ελληνική δραστηριότητα εταιρικά κάτω από τον αμερικανικό βραχίονα. Το τίμημα προβλέπεται να καταβληθεί σε 13 δόσεις των 5 εκατ. δολαρίων και μία τελευταία δόση 20 εκατ. δολαρίων.

Διαβάστε ακόμη

Επιδότηση έως 36.000 ευρώ για όλα τα κλειστά σπίτια του ιδιοκτήτη

Επιτόκια: Ante portas νέα άνοδος (πίνακες)

Τουρισμός: Στα 53 εκατ. οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα το α’ 6μηνο – Οι 4 στις 5 από ξένους (γράφημα)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ