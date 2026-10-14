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Πρόσβαση στη διεθνή αγορά ευρωομολόγων αποκτά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μέσω της σύστασης Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme – EMTN), αξιοποιώντας τις πρόσφατες αξιολογήσεις επενδυτικής βαθμίδας που έλαβε από τους διεθνείς οίκους S&P Global Ratings (BBB-) και Moody’s (Baa3). , μέσω της σύστασης Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme – EMTN), αξιοποιώντας τις πρόσφατες αξιολογήσεις επενδυτικής βαθμίδας που έλαβε από τους διεθνείς οίκους Σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή ανακοίνωση, το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές, έχει διάρκεια 12 μηνών με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης και παρέχει στην εταιρεία μεγαλύτερη ευελιξία ως προς την άντληση κεφαλαίων από τις ευρωπαϊκές αγορές, αξιοποιώντας τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που προσφέρονται στους εκδότες επενδυτικής βαθμίδας. Οι ομολογίες που ενδεχομένως εκδοθούν θα εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ή σε άλλους ευρωπαϊκούς τόπους διαπραγμάτευσης, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη χρηματοδοτική στρατηγική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus) του προγράμματος εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026 από την εποπτική αρχή του Λουξεμβούργου (CSSF), και είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει τη σύσταση Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Euro Medium Term Note Programme) (το «Πρόγραμμα EMTN»), το οποίο απευθύνεται σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ)

2017/1129.

Η σύσταση του Προγράμματος EMTN πραγματοποιείται κατόπιν της απόδοσης στην Εταιρεία των πρώτων αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας επενδυτικής βαθμίδας (investment grade) από τους οίκους S&P Global Ratings (BBB-) και Moody’s (Baa3), και αξιοποιεί τη

δυνατότητα που διαθέτουν οι κάτοχοι επενδυτικής βαθμίδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσω του Προγράμματος ΕΜΤΝ η Εταιρεία θα έχει πρόσβαση στην αγορά ευρωομολόγων, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές δυνατότητες που παρέχει η αγορά αυτή για τους εκδότες επενδυτικής βαθμίδας.

Το Πρόγραμμα EMTN έχει διάρκεια 12 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης σε ετήσια βάση. Οι ομολογίες που θα εκδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN θα εισάγονται προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου ή σε άλλους τόπους διαπραγμάτευσης στην Ευρώπη, ανάλογα με τις ευκαιρίες της αγοράς και τη χρηματοδοτική στρατηγική της Εταιρείας.

Το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο (Base Prospectus) σε σχέση με το Πρόγραμμα EMTN, το οποίο εγκρίθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2026 από την Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) του Λουξεμβούργου, ως αρμόδια αρχή δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου: www.luxse.com.

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