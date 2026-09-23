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«Η επένδυση που συμφώνησε η ΔΕΗ με τον αμερικανικό κολοσσό Amazon για την κατασκευή data center στην Κοζάνη είναι αυτήν την ώρα στην αιχμή των επενδύσεων που γίνονται παγκοσμίως. Μιλάμε για μια επένδυση η οποία δεν είναι σημαντική μόνο για τη ΔΕΗ. Θα είναι πάρα πολύ σημαντική για τη χώρα συνολικά. Ένας τόπος που επί δεκαετίες τροφοδοτούσε τη χώρα με ηλεκτρική ενέργεια μπορεί πλέον να φιλοξενήσει και υποδομές αιχμής για το cloud και την τεχνητή νοημοσύνη».

Τις επισημάνσεις αυτές έκανε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του σήμερα στην Κοζάνη, αναφερόμενος στην πρόσφατη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon. Όπως τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης: «Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα απασχοληθούν εκατοντάδες εργαζόμενοι ενώ όταν θα ξεκινήσει να λειτουργεί η πρώτη φάση (ισχύος 300 MW), θα απασχοληθούν 400 με 500 εργαζόμενοι, επιστήμονες βασικά στον συγκεκριμένο τομέα. Και όταν ολοκληρωθεί, γιατί υπάρχει μια προοπτική να φτάσει μέχρι τα 1.000 MW, θα μιλάμε για 1.500 εργαζομένους. Είμαι και προσωπικά πολύ ευτυχής για αυτή την επένδυση, διότι το 2019, ως Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρέλαβα μια ΔΕΗ που ήταν στο χείλος του γκρεμού. Σήμερα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική ΔΕΗ, η οποία μπορεί να συμβάλει στην ενεργειακή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας με έναν τρόπο πάρα πολύ θετικό, αλλά συμβάλλει ήδη έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορέσει κάνει πολύ γρήγορα βήματα προς το μέλλον».

«Η εξέλιξη αυτή», πρόσθεσε, «αποτελεί μέρος ενός πολύ ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, με νέες ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας, αντλησιοταμίευση, τη νέα μονάδα ΣΗΘΥΑ για την τηλεθέρμανση στην Καρδιά και έργα πράσινου υδρογόνου. Ένα σχέδιο που κατά την υλοποίησή του θα δημιουργήσει πάνω από 5.000 θέσεις εργασίας».

Ο Κωστής Χατζηδάκης επισκέφθηκε νωρίτερα το εργοτάξιο της εταιρείας Wonderplant η οποία προχωρά σε επέκταση των δραστηριοτήτων της στον τομέα της παραγωγής πατάτας. Μετά την επίσκεψη υπογράμμισε τα εξής: «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση που γίνεται στον χώρο της γεωργίας αυτή την ώρα στην Ελλάδα. Είναι μια επένδυση που θα επηρεάσει πάρα πολύ τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και είναι επίσης μια επένδυση η οποία δείχνει ότι από το σχέδιο και την παράθεση απλώς προϋπολογισμών περνάμε στην υλοποίηση. Η επένδυση αυτή θα έχει ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2028. Ακόμα πιο σημαντικό, επειδή εδώ υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις της ΔΕΗ αντιλαμβάνομαι ότι η επιχείρηση που προχωρεί αυτή εδώ την επένδυση ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε μια πολύ πολύ μεγαλύτερη επένδυση 15 φορές μεγαλύτερη σε έκταση στον χώρο της πατατοκαλλιέργειας.

Μια καλλιέργεια που είναι συνδεδεμένη με την περιοχή εδώ της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας, με πολύ σύγχρονες μεθόδους και με παραγωγικότητα που θα φτάνει την παραγωγικότητα της Ολλανδίας. Μιλάμε για άλλες ταχύτητες και για άλλη εικόνα της περιοχής. Αν αυτές οι επενδύσεις συνδυαστούν και με τα υπόλοιπα έργα που γίνονται με άλλες επενδύσεις σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα βλέπετε πως έχουμε φτάσει πια στην ώρα που το όραμα γίνεται χειροπιαστό έργο. Δεν τα παρατάμε, συνεχίζουμε με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένα έργα τα οποία οφείλουμε στον λαό της Δυτικής Μακεδονίας».

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης εγκαινίασε εξάλλου το απόγευμα την 34η Εμποροβιοτεχνική & Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας 2026, που πραγματοποιείται στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στα Κοίλα Κοζάνης. Σημείωσε ότι η έκθεση διεξάγεται και πάλι μετά από 10 χρόνια, γεγονός που σηματοδοτεί ότι η Δυτική Μακεδονία κάνει μια καινούργια αρχή. «Περνά από ένα παραγωγικό μοντέλο με επίκεντρο επί δεκαετίες τον λιγνίτη, σε μια περισσότερο διαφοροποιημένη οικονομία: με καθαρή ενέργεια, νέες τεχνολογίες, μεταποίηση, αγροδιατροφή, καινοτομία και νέες ψηφιακές υποδομές».

Αναφέρθηκε παράλληλα στην πρόοδο των έργων που έχουν προγραμματιστεί καθώς και σε εκείνα που ήδη υλοποιήθηκαν:

«Πολλοί από εσάς», είπε, «θα έχετε ήδη χρησιμοποιήσει τον Ε65. Η ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Κοζάνης ολοκληρώθηκε, ενώ το κολυμβητήριο της Φλώρινας, που επισκέφθηκα σήμερα, θα λειτουργήσει για πρώτη φορά, αφού πέρασε από 40 κύματα είναι η αλήθεια, χάρη στις εργασίες που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης.

Παράλληλα, σημαντικά νέα έργα μπαίνουν πλέον σε τροχιά υλοποίησης:

το Φράγμα Νεστορίου, προϋπολογισμού 62 εκατ. ευρώ,

το νέο Ολιστικό Κέντρο Διαχείρισης Καρκίνου στο Μποδοσάκειο, ύψους 27 εκατ. ευρώ, και

ο εκσυγχρονισμός του χιονοδρομικού κέντρου Βίγλας-Πισοδερίου είναι σε δημοπράτηση το τελευταίο διάστημα.

Και βέβαια προχωρά ο δρόμος Πτολεμαΐδα-Φλώρινα, τον οποίο επισκέφθηκα σήμερα, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για το τμήμα Πτολεμαΐδα-Ξινό Νερό, το οποίο σύντομα θα δημοπρατηθεί χωρίς καθυστέρηση και μόλις τελειώσουν οι τελευταίες εκκρεμείς περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις».

«Αυτό», κατέληξε, «είναι το βασικό στοίχημα της μετάβασης: όχι να αντικατασταθεί απλώς μία δραστηριότητα από μία άλλη, αλλά να δημιουργηθούν πολλοί διαφορετικοί πυλώνες ανάπτυξης, ώστε η Δυτική Μακεδονία να αποκτήσει μια πιο ανθεκτική, ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να ανέβει πιο ψηλά. Μπορεί να αποτελέσει μέρος της μεγάλης αλλαγής που έχει ανάγκη το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Και η Κυβέρνηση έχει υποχρέωση να στηρίζει ενεργά και δυναμικά τη μετάβαση προς την νέα ελπιδοφόρα πραγματικότητα».

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