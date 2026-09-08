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Στην τέταρτη κατά σειρά αναβάθμιση της τιμής – στόχου για την μετοχή της HELLENiQ ENERGY τους τελευταίους 5 μήνες (μετά τις 30 Μαρτίου), προχώρησε η Goldman Sachs, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη σύστασή της για ΑΓΟΡΑ (“Buy”) της μετοχής.

Στο επικαιροποιημένο report που εξέδωσε για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2026 και τίτλο “Raising estimates to reflect higher product margins for longer”, η Goldman Sachs θέτει νέα τιμή-στόχο τα 17,80 ευρώ για την μετοχή της HELLENiQ ENERGY, από 15,20 ευρώ προηγουμένως.

Παρά το γεγονός ότι η μετοχή της HELLENiQ ENERGY έχει ήδη καταγράψει σημαντική άνοδο το τελευταίο χρονικό διάστημα – η Goldman Sachs αναβαθμίζει εκ νέου τις προβλέψεις της λόγω υψηλότερων εκτιμήσεων για τα κέρδη EBITDA – ως αποτέλεσμα ενός περιβάλλοντος με υψηλότερα περιθώρια διύλισης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, εκτιμά ότι θα κινηθούν ανοδικά οι ταμειακές ροές, ενώ και ο καθαρός δανεισμός της HELLENiQ ENERGY θα υποχωρήσει.

Όπως εκτιμά η Goldman Sachs, το σύστημα διυλιστηρίων της HELLENiQ ENERGY, με υψηλή παραγωγή ντίζελ και jet fuels, επιτρέπει την εκμετάλλευση του διεθνούς κλίματος με μεγιστοποίηση εξαγωγών.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Μαΐου, η Goldman Sachs είχε συμπεριλάβει τη μετοχή στα global top picks του κλάδου, υπογραμμίζοντας την ελκυστικότητα της HELLENiQ ENERGY ανάμεσα σε μια λίστα ομοειδών μετοχών από την παγκόσμια λίστα εταιρειών με κύρια δραστηριότητα τη Διύλιση.

Στην έκθεσή της για τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια, η Goldman Sachs επισημαίνει ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι αυξανόμενες επιθέσεις σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία έχουν περιορίσει περαιτέρω την ήδη μειωμένη παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης, ωθώντας τα περιθώρια κέρδους των διυλισμένων προϊόντων σε νέα υψηλά. Το ντίζελ παραμένει στο επίκεντρο της ανόδου. Παράλληλα, εκτιμά ότι τα περιθώρια διύλισης θα παραμείνουν δομικά υψηλότερα και το 2027, καθώς η προσφορά ανακάμπτει μόνο σταδιακά και η αύξηση της δυναμικότητας διύλισης παραμένει ανεπαρκής, ενώ ακόμη και αν υπάρξει άμεσα αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, η παγκόσμια λειτουργία των διυλιστηρίων δεν αναμένεται να ομαλοποιηθεί μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

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