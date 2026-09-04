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Στο πλαίσιο της ενισχυμένης της πεποίθησης για την πορεία των ελληνικών τραπεζών η Goldman Sachs και ο αναλυτής μετοχών Benjamin Caven- Robert’ s φέρνει μια ομάδα επενδυτών τη Δευτέρα για να συνομιλήσουν με τις συστημικές τράπεζες. Μια ημέρα μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, οι συστημικές τράπεζες θα κληθούν να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων και να σκιαγραφήσουν το τοπίο την επόμενη ημέρα.

Πέρα από αρκετά Hedge Funds από το Λονδίνο, η πιο ηχηρή παρουσία στις συναντήσεις αναμένεται να είναι αυτή της Millenium – ενός οίκου που είχε επί σειρά ετών τραπεζική παρουσία στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν κορυφαία επιλογή («top long rate sensitive») στην Ευρώπη για τον Σεπτέμβριο του 2026, παρουσιάζοντας σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των ισπανικών. Το βασικό επιχείρημα του αμερικανικού οίκου επικεντρώνεται στη σχέση αποτίμησης και θεμελιωδών μεγεθών, καθώς η Ελλάδα εμφανίζει παρόμοια δυναμική με την Ισπανία σε επίπεδο οικονομίας και τραπεζικών ισολογισμών, αλλά οι μετοχές της διαπραγματεύονται σε ελκυστικότερες και σημαντικά χαμηλότερες τιμές.

Παράλληλα, η Goldman Sachs εκφράζει την προτίμησή της για την ελληνική αγορά τοποθετώντας τις ισπανικές τράπεζες Sabadell και Unicaja στις κορυφαίες short επιλογές της, θεωρώντας τις ακριβές. Ένας ακόμη άμεσος χρηματιστηριακός καταλύτης για την άνοδο των ελληνικών τραπεζών είναι η επικείμενη ένταξή τους στον ευρωπαϊκό τραπεζικό δείκτη SX7E εντός του μήνα.

Συνολικά, οι ελληνικές τράπεζες ξεχωρίζουν για τον συνδυασμό τριών παραγόντων: την ευνοϊκή δυναμική κερδοφορίας του ευρωπαϊκού κλάδου, το ελκυστικό valuation discount έναντι της Ισπανίας και το θετικό momentum από την είσοδο στον δείκτη SX7E.

Ξεκινάει ο φθινοπωρινός μαραθώνιος

Οι ελληνικές τράπεζες ξεκινούν το φθινόπωρο του 2026 έναν πυκνό κύκλο επαφών με τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Στόχος τους είναι να αποδείξουν ότι η υψηλή κερδοφορία τους έχει μόνιμα χαρακτηριστικά. Το timing συμπίπτει με τη μετάβαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις αναπτυγμένες αγορές, γεγονός που ελκύει έντονα τους ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Το επενδυτικό ημερολόγιο περιλαμβάνει τέσσερις μεγάλους σταθμούς:

Citi Global Emerging Markets Conference (8-10 Σεπτεμβρίου, Νέα Υόρκη): Οι επενδυτές θα αναζητήσουν τις πρώτες ενδείξεις για την πιστωτική ανάπτυξη και τα έσοδα από τόκους μετά το α’ εξάμηνο.

Bank of America Financials CEO Conference (24 Σεπτεμβρίου, Λονδίνο): Στο επίκεντρο θα βρεθούν η βιωσιμότητα των εσόδων σε περιβάλλον αποκλιμάκωσης επιτοκίων και οι δυνατότητες επιστροφής κεφαλαίου μέσω υψηλότερων μερισμάτων.

UBS European Conference 2026 (10-11 Νοεμβρίου, Λονδίνο): Θα εξεταστούν οι ευρύτερες μακροοικονομικές προοπτικές της Ευρώπης και οι στρατηγικές ανάπτυξης της επόμενης διετίας.

Morgan Stanley – Χρηματιστήριο Αθηνών (30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου): Το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της ελληνικής οικονομίας με ξένα χαρτοφυλάκια και κυβερνητικά στελέχη

Συνολικά αναλυτές αναμένεται να θέσουν απαιτητικά ερωτήματα για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα, καθώς και για πιθανές εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο.

Το πολιτικό σκηνικό θα είναι ούτως ή άλλως κυρίαρχο.

Το κυριότερο ζητούμενο παραμένει η διατηρησιμότητα της κερδοφορίας και οι μελλοντικές διανομές μερισμάτων. Η αναβάθμιση των στόχων δεν αφορά μόνο την Ελλάδα.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη (Ιταλία, Βρετανία, Ισπανία), οι τράπεζες καταγράφουν ιστορικές επιδόσεις με ισχυρά έσοδα, αύξηση προμηθειών και ενίσχυση κεφαλαίων.

Η ανάπτυξη πλέον βασίζεται στον όγκο εργασιών, στη διαχείριση κεφαλαίων, στο transaction banking και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

Τα road shows του φθινοπώρου αποτελούν ένα κρίσιμο τεστ αξιοπιστίας. Είναι η ευκαιρία να αποδειχθεί ότι το ελληνικό banking story είναι αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου ευρωπαϊκού τραπεζικού ράλι.

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