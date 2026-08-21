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Η Holcim μητρική του Ομίλου Ηρακλής, προχωρά στην εξαγορά μέρους των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της James Hardie Industries, έναντι 840 εκατ. ευρώ (981 εκατ. δολάρια), ενισχύοντας την παρουσία της στις λύσεις εσωτερικής δόμησης, δαπέδων και τοιχοποιίας.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, όπως ανακοίνωσε η James Hardie, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες πληροφορίες του Bloomberg.

Στο χαρτοφυλάκιο που περνά στη Holcim περιλαμβάνονται η Fermacell, παραγωγός γυψοσανίδων με ίνες γύψου, καθώς και η Aestuver, η οποία δραστηριοποιείται στα συστήματα δομικής πυροπροστασίας.

Η εξαγοραζόμενη επιχείρηση θα συνεχίσει να διοικείται από τον Κρίστιαν Κλάους, σημερινό διευθύνοντα σύμβουλο της Fermacell και πρόεδρο της James Hardie Europe. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δημιουργήθηκε μετά την εξαγορά της γερμανικής Fermacell GmbH από την James Hardie το 2018, έναντι 473 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Vontobel, Μαρκ Ντίτελμ, η συμφωνία αποτελεί «καλή στρατηγική επιλογή», καθώς ενισχύει τη θέση της Holcim στα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας συστήματα εσωτερικής κατασκευής.

Η μετοχή της Holcim ενισχύθηκε έως και 0,8% στη Ζυρίχη, αν και εξακολουθεί να καταγράφει απώλειες περίπου 10% από τις αρχές του έτους.

Η James Hardie αποχωρεί από την Ευρώπη

Με την πώληση, η James Hardie εγκαταλείπει την ευρωπαϊκή αγορά, προκειμένου να επικεντρώσει τους πόρους της στις αγορές με υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης, κυρίως στις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Παράλληλα, κλείνει την ευρωπαϊκή μονάδα παραγωγής ινοτσιμέντου, υλικού που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων σε εξωτερικές επενδύσεις και πάνελ τοίχων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άαρον Έρτερ, ανέφερε ότι η αποεπένδυση θα επιτρέψει στην James Hardie να επικεντρωθεί στις δραστηριότητες με τις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και αποδόσεων, ενώ αναμένεται να ενισχύσει τον ισολογισμό της και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους.

Για τη Holcim, η συμφωνία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική εξαγορών, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση για μείωση των εκπομπών άνθρακα. Η τάση αυτή ενισχύει τη ζήτηση για βιώσιμα δομικά υλικά, ενώ πρόσθετη ώθηση προσφέρουν οι επενδύσεις σε υποδομές στην Ευρώπη και η αύξηση των αδειών κατοικιών.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η Holcim ολοκλήρωσε έξι εξαγορές, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Μίλιαν Γκούτοβιτς έχει δηλώσει ότι στόχος είναι να ανακοινωθούν περίπου 15 εξαγορές έως το τέλος του 2026.

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