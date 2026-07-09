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Η Hugo Boss κάλεσε τους μετόχους της να απορρίψουν τη δημόσια πρόταση εξαγοράς της βρετανικής Frasers Group, κρίνοντας ότι το τίμημα των 38 ευρώ ανά μετοχή δεν αντανακλά την πραγματική αξία και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της γερμανικής εταιρείας ένδυσης.

Σε ανακοίνωσή της, η Hugo Boss επισημαίνει ότι η προσφορά, η οποία υποβλήθηκε τον Ιούνιο, αντιστοιχεί απλώς στο ελάχιστο τίμημα που προβλέπει η γερμανική νομοθεσία για τις δημόσιες προτάσεις εξαγοράς και δεν αποτιμά επαρκώς τη μελλοντική δυναμική της εταιρείας.

Η διοίκηση αναφέρει ότι η αξιολόγησή της στηρίζεται και σε ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις των Bank of America και Goldman Sachs.

«Η προσφορά είναι οικονομικά ανεπαρκής»

Ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της Hugo Boss, Στέφαν Στουρμ, δήλωσε ότι η εταιρεία κατέληξε στο συμπέρασμα πως η πρόταση της Frasers είναι «οικονομικά ανεπαρκής» και δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία ούτε τις προοπτικές ανάπτυξης του ομίλου.

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι το πρόγραμμα μετασχηματισμού που εφαρμόζει ο διευθύνων σύμβουλος Ντάνιελ Γκρίντερ μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους από αυτή που προσφέρει η βρετανική εταιρεία.

Τα στελέχη δεν θα πουλήσουν τις μετοχές τους

Η Hugo Boss γνωστοποίησε επίσης ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που διαθέτουν μετοχές της εταιρείας δεν σκοπεύουν να τις προσφέρουν στη Frasers.

Μάλιστα, η τρέχουσα δημόσια πρόταση βρίσκεται αισθητά χαμηλότερα από τις τιμές στις οποίες είχε αγοράσει μετοχές ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος Ντάνιελ Γκρίντερ τα προηγούμενα χρόνια.

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2023 είχε αποκτήσει μετοχές με μέση τιμή 56 ευρώ, ενώ έναν χρόνο αργότερα πραγματοποίησε νέα αγορά σε επίπεδα λίγο κάτω από τα 59 ευρώ ανά μετοχή.

Στόχος η αύξηση του ποσοστού της Frasers

Η Hugo Boss εκτιμά ότι βασικός στόχος της δημόσιας πρότασης δεν είναι η αλλαγή της στρατηγικής ή της λειτουργίας της εταιρείας, αλλά η δυνατότητα της Frasers να αυξήσει τη συμμετοχή της πάνω από το όριο του 30%.

Η Frasers είναι ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος της Hugo Boss, ελέγχοντας περίπου 26% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η βρετανική εταιρεία είχε προσφέρει περίπου 2 δισ. ευρώ για την απόκτηση του υπόλοιπου ποσοστού, χωρίς ωστόσο να σχολιάσει την απόφαση της διοίκησης της Hugo Boss.

Οι στενές σχέσεις των δύο ομίλων

Η Frasers Group, η οποία ελέγχεται κατά πλειοψηφία από τον δισεκατομμυριούχο Μάικ Άσλεϊ, συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τη Hugo Boss, διαθέτοντας τα προϊόντα της τόσο στα φυσικά καταστήματά της όσο και μέσω των ηλεκτρονικών της πλατφορμών.

Από το 2025, ο διευθύνων σύμβουλος της Frasers, Μάικλ Μάρεϊ –γαμπρός του Μάικ Άσλεϊ– συμμετέχει στο εποπτικό συμβούλιο της Hugo Boss.

Η γερμανική εταιρεία διευκρίνισε, ωστόσο, ότι ο Μάρεϊ δεν συμμετείχε σε καμία διαδικασία αξιολόγησης ή λήψης απόφασης σχετικά με τη δημόσια πρόταση, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων.

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