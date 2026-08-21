Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Hyundai Motor βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρώτη μεγάλη απεργία των εργαζομένων της στη Νότια Κορέα εδώ και μία δεκαετία, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τους μισθούς κατέληξαν σε αδιέξοδο και το συνδικάτο διεκδικεί υψηλότερα μπόνους, αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης και εγγυήσεις απέναντι στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης στις θέσεις εργασίας.

Εργαζόμενοι της Hyundai Motor, της θυγατρικής Kia Corp και προμηθευτών συγκεντρώθηκαν έξω από τα κεντρικά γραφεία της Hyundai στη Σεούλ, φορώντας κόκκινες κορδέλες και φωνάζοντας συνθήματα υπέρ των αιτημάτων τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δυνατότητα των προμηθευτών εξαρτημάτων να αυξήσουν τις τιμές τους και η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από τα 60 έτη.

«Οι βασικοί άνθρωποι που έκαναν τη Hyundai και την Kia τις ισχυρότερες εταιρείες στον κόσμο τα τελευταία 35 ή 40 χρόνια, τώρα ωθούνται σε θέσεις συμβασιούχων», δήλωσε ο επικεφαλής του συνδικάτου της Hyundai, Λι Γιονγκ Τσεόλ, από το βήμα της συγκέντρωσης.

Περίπου 40.000 μέλη του συνδικάτου της Hyundai Motor αναμενόταν να συμμετάσχουν στην απεργία της Παρασκευής, ενώ 1.200 έως 1.300 εργαζόμενοι αναμενόταν να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση της Σεούλ.

Με τη συμμετοχή μελών άλλων συνδικάτων και οργανώσεων που υπάγονται σε μεγαλύτερες εργατικές συνομοσπονδίες, ο συνολικός αριθμός των διαδηλωτών στην πρωτεύουσα εκτιμήθηκε σε περίπου 3.000 άτομα.

Πρώτη πλήρης απεργία σε δέκα χρόνια

Η μονοήμερη κινητοποίηση αναδεικνύει την αυξανόμενη εργασιακή ένταση στη Νότια Κορέα, μετά την εκλογή πέρυσι του φιλελεύθερου και περισσότερο φιλικού προς τα συνδικάτα Προέδρου Λι Τζε Μιουνγκ.

Η απεργία ακολουθεί σειρά μερικών στάσεων εργασίας από τα τέλη Ιουλίου, οι οποίες έχουν ήδη επηρεάσει την παραγωγή περίπου 55.200 οχημάτων, συνολικής αξίας άνω των 2,3 τρισ. γουόν, ή περίπου 1,67 δισ. δολαρίων.

Η νέα αναταραχή έρχεται να προστεθεί στις πιέσεις που αντιμετωπίζει η Hyundai. Τον Ιούλιο η εταιρεία είχε αναγνωρίσει ότι ενδέχεται να μην πετύχει τον φετινό παγκόσμιο στόχο πωλήσεων, καθώς αντιμετωπίζει εντονότερο ανταγωνισμό από κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη και πτώση των πωλήσεων στη Νότια Κορέα.

Συνταξιοδότηση και μπόνους στο επίκεντρο

Το αίτημα του συνδικάτου για αύξηση της υποχρεωτικής ηλικίας συνταξιοδότησης ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση του Προέδρου Λι για σταδιακή αύξηση του σχετικού ορίου σε μία από τις ταχύτερα γηράσκουσες κοινωνίες του κόσμου.

Οι εργαζόμενοι ζητούν επίσης αύξηση των μπόνους στο 800% του μηνιαίου βασικού μισθού από 750% σήμερα.

Παράλληλα, μία από τις πιο κρίσιμες διεκδικήσεις αφορά τη διατήρηση των θέσεων εργασίας καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία επενδύει ολοένα περισσότερο σε τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ και αυτοματοποίηση.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τη Hyundai, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της την εταιρεία ανθρωποειδών ρομπότ Boston Dynamics.

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να αναπτύξει ανθρωποειδή ρομπότ στο εργοστάσιό της στην Τζόρτζια των ΗΠΑ από το 2028, με στόχο στη συνέχεια να επεκτείνει τη χρήση τους και σε άλλα παραγωγικά κέντρα.

Η προοπτική αυτή ενισχύει τους φόβους των εργαζομένων ότι η μετάβαση προς την αυτοματοποίηση μπορεί να περιορίσει μελλοντικά την ανάγκη για ανθρώπινη εργασία σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας.

Ανοιχτή η πόρτα για νέες διαπραγματεύσεις

Ο εκπρόσωπος του συνδικάτου της Hyundai Motor, Κιμ Τζιν-γουκ, δήλωσε ότι εργοδοσία και εργαζόμενοι εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά σε ζητήματα όπως η ηλικία συνταξιοδότησης και τα μπόνους.

Το συνδικάτο, πάντως, δηλώνει διαθέσιμο να επιστρέψει στο τραπέζι των μισθολογικών διαπραγματεύσεων. Εάν όμως η διοίκηση δεν παρουσιάσει «προτάσεις με προοπτική», θα εξεταστούν νέες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Από την πλευρά της, η Hyundai Motor ανέφερε ότι παραμένει προσηλωμένη στην εξεύρεση λύσης μέσω του διαλόγου.

«Οι απεργιακές κινητοποιήσεις μπορούν να επηρεάσουν τους πελάτες, τους συνεργάτες και τις δραστηριότητές μας. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία οι δύο πλευρές πρέπει να συνεργαστούν ώστε να διαχειριστούν με επιτυχία την παγκόσμια μετάβαση προς τη μελλοντική κινητικότητα», ανέφερε η εταιρεία.

Διαβάστε επίσης

Απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος: Πώς το νέο σύστημα debt flagging βάζει «φρένο» στους κακοπληρωτές

Ferrero: Πώς η αυτοκρατορία της Nutella «κατακτά» την Αμερική – Το μεγάλο στοίχημα των δισεκατομμυρίων

Evergrande: Την είχε πει «χάρτινο πύργο» και η μετοχή εκτοξεύθηκε 500% – Το μάθημα του short seller που είχε προβλέψει την κατάρρευση

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ