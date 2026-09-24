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Νέες πτυχές έρχονται στη δημοσιότητα με επίκεντρο την αποτυχημένη προσπάθεια της Binance, να χρησιμοποιήσει την Ελλάδα ως βάση για την αδειοδότησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με δημοσίευμα του amlintelligence.com., η αίτηση που είχε καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος ήταν έτοιμη να απορριφθεί λόγω ελλείψεων ως προς τη συμμόρφωση, προτού η εταιρεία την αποσύρει, ενώ και η αίτηση που είχε υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση για άδεια παρόχου υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων βάσει του MiCA, η οποία θα της έδινε «διαβατήριο» δραστηριοποίησης σε ολόκληρη την Ε.Ε., απεσύρθη.

Με βάση το δημοσίευμα, η αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος αφορούσε την αδειοδότηση της Binance ως ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος (EMI), ώστε να μπορεί να εκδίδει stablecoins. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ενέκρινε την αδειοδότηση της Binance, καθώς έκρινε ότι η αίτηση δεν συμμορφωνόταν με όλες τις διατάξεις του νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου, αναφέρει το amlintelligence.com.

Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές έχουν θέσει τη Binance υπό αυξημένο έλεγχο από τον Νοέμβριο του 2023, όταν η εταιρεία δήλωσε ένοχη στις ΗΠΑ για παραβίαση των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στη Binance επιβλήθηκε πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 4,3 δισ. δολαρίων, ενώ ο διευθύνων σύμβουλός της, Τσανγκπένγκ Ζάο — γνωστός ως «CZ» — φυλακίστηκε για πέντε μήνες, προτού του απονεμηθεί χάρη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Binance βρίσκεται επίσης υπό έρευνα από Αμερικανούς εισαγγελείς για πιθανή παραβίαση των κυρώσεων κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η προειδοποίηση της ΕΚΤ

Τα stablecoins θεωρούνται ασφαλέστερα από άλλες μορφές κρυπτονομισμάτων, επειδή η αξία τους είναι συνδεδεμένη με την αξία συμβατικών νομισμάτων. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προειδοποιήσει ότι θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη νομισματική κυριαρχία της Ευρώπης, καθώς το 99% αυτών εκδίδεται σε δολάρια ΗΠΑ.

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ο διεθνής οργανισμός για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, έχει αναφέρει ότι τα stablecoins αντιπροσωπεύουν το 84% των παράνομων συναλλαγών με κρυπτονομίσματα.

Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι η αίτησή της για άδεια έκδοσης stablecoins δεν απορρίφθηκε. «Αποφασίσαμε να την αποσύρουμε οικειοθελώς», ανέφερε.

Η απόσυρση έγινε περίπου την ίδια περίοδο κατά την οποία η Binance απέσυρε και την άλλη αίτησή της, για να λειτουργήσει ως πάροχος υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων (CASP), στα μέσα Ιουνίου.

Η Wall Street Journal ανέφερε την Παρασκευή ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, είχε παρέμβει προσωπικά προκειμένου να εμποδίσει τη Binance να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων.

Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος διέψευσε ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ του διοικητή της, Γιάννη Στουρνάρα, και της Λαγκάρντ ή ότι ασκήθηκε οποιαδήποτε εξωτερική πίεση στην τράπεζα προκειμένου να απορρίψει την αίτηση της Binance για την έκδοση stablecoins.

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος απλώς εφάρμοσε τους κανόνες και δεν ζήτησε ούτε έλαβε οποιαδήποτε συμβουλή ή δέχθηκε πίεση από οποιαδήποτε άλλη αρχή», ανέφερε.

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