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Η Hyundai Motor αναμένεται να ξεπεράσει τη Ford Motor στις πωλήσεις νέων οχημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες για πρώτη φορά στην ιστορία της, σύμφωνα με νέα πρόβλεψη της Cox Automotive που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία εκτιμάται ότι θα καταγράψει αύξηση πωλήσεων κατά 6,5% σε ετήσια βάση στο τρίτο τρίμηνο, με τις συνολικές παραδόσεις από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο να φτάνουν τα 511.421 οχήματα.

Αντίθετα, η Ford αναμένεται να εμφανίσει πτώση πωλήσεων κατά 7,1% το ίδιο διάστημα, με τις νέες ταξινομήσεις να διαμορφώνονται στα 504.172 οχήματα.

Η αλλαγή αυτή στη σειρά κατάταξης θα φέρει τη Hyundai στην τρίτη θέση των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών στις ΗΠΑ, πίσω από τη General Motors και την Toyota Motor.

Η εξέλιξη έρχεται, όπως εξηγεί το CNBC, σε μια χρονιά κατά την οποία η αγορά νέων αυτοκινήτων στις ΗΠΑ έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτική από τις αρχικές εκτιμήσεις. Η Cox Automotive αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για τις πωλήσεις του 2026, αυξάνοντάς την περίπου κατά 2% στα 16,1 εκατ. οχήματα.

Η δυναμική άνοδος της Hyundai

Η Hyundai, η οποία περιλαμβάνει επίσης την πολυτελή μάρκα Genesis και συνδέεται εταιρικά με την Kia, έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στην αμερικανική αγορά φέτος.

Αντίθετα, η Ford αντιμετωπίζει προβλήματα στην παραγωγή των ιδιαίτερα σημαντικών για τις πωλήσεις της pickup φορτηγών της σειράς F-Series, μετά τις δύο πυρκαγιές σε προμηθευτές πέρυσι που προκάλεσαν διαταραχές στην παραγωγή και τις παραδόσεις.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Hyundai Χοσέ Μουνιόθ είχε δηλώσει πρόσφατα στο CNBC ότι η υπέρβαση της Ford στις πωλήσεις των ΗΠΑ δεν αποτελεί συγκεκριμένο στόχο της εταιρείας, ωστόσο, αν συμβεί, θα είναι αποτέλεσμα της σταθερής εστίασης στα προϊόντα και στην εκτέλεση της στρατηγικής της.

«Εστιάζουμε στο να προσφέρουμε στους πελάτες τα καλύτερα και ασφαλέστερα προϊόντα, με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα», ανέφερε ο Μουνιόθ, σημειώνοντας ότι η εταιρεία βρίσκεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως σε πωλήσεις. «Στο τέλος, καταφέρνουμε να πετυχαίνουμε στόχους που μοιάζουν απίστευτοι».

Πέρα από τα προβλήματα παραγωγής στα pickup, οι αναλυτές της Cox επισημαίνουν ότι οι πωλήσεις της Ford και της General Motors επηρεάζονται και από την περιορισμένη παρουσία τους στην αγορά των υβριδικών οχημάτων, έναν τομέα που αναπτύσσεται γρήγορα στις ΗΠΑ λόγω των αυξημένων τιμών καυσίμων.

«Αν δεν διαθέτεις οχήματα που να καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών εκεί όπου βρίσκονται σήμερα, τότε άλλοι κατασκευαστές πιθανότατα θα καλύψουν το κενό», σχολίασε η Έριν Κίτινγκ, εκτελεστική αναλύτρια της Cox Automotive.

Η General Motors προσφέρει σήμερα υβριδική έκδοση μόνο για την Corvette, ενώ η Ford διαθέτει υβριδικά μοντέλα όπως το Maverick και το pickup F-150.

Η Toyota μειώνει την απόσταση από τη General Motors

Την ίδια ώρα, η Toyota Motor, ηγέτης στην αγορά υβριδικών οχημάτων, συνεχίζει να μειώνει τη διαφορά της από τη General Motors, η οποία παραμένει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής στις ΗΠΑ σε ετήσιες πωλήσεις.

Η Cox Automotive είχε εκτιμήσει το προηγούμενο τρίμηνο ότι η Toyota θα μπορούσε να ξεπεράσει τη General Motors στις ετήσιες πωλήσεις μέσα στη χρονιά.

Για το τρίτο τρίμηνο, η General Motors αναμένεται να εμφανίσει πτώση πωλήσεων κατά 5,2% σε ετήσια βάση, ενώ η Toyota προβλέπεται να σημειώσει αύξηση 2,2%.

Σε ετήσια βάση, η Toyota υπολείπεται της General Motors κατά λιγότερα από 121.100 οχήματα.

Εάν η Toyota καταφέρει να ξεπεράσει την General Motors, θα είναι μόλις η δεύτερη φορά που θα κατακτήσει την πρώτη θέση στις ετήσιες πωλήσεις αυτοκινήτων στις ΗΠΑ. Η πρώτη φορά ήταν το 2021, όταν οι διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες επηρέασαν την παραγωγή οχημάτων.

Οι αναλυτές της Cox σημειώνουν ότι οι υψηλές τιμές καυσίμων, με τον εθνικό μέσο όρο στις ΗΠΑ να διαμορφώνεται στα 4,48 δολάρια ανά γαλόνι, επηρεάζουν ιδιαίτερα τις πωλήσεις μεγάλων φορτηγών και SUV, κατηγορίες κρίσιμες για τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η General Motors, η Ford και η Stellantis, μητρική της Chrysler, έχουν επίσης επαναφέρει το ενδιαφέρον τους για μεγάλους κινητήρες V8 στα pickup και SUV μοντέλα τους, μετά τη χαλάρωση των κανόνων για τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίμων από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτό είναι πιθανότατα ένα από τα σημεία που ξεχωρίζουν για τις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς έχουν λάβει ορισμένες ενδιαφέρουσες αποφάσεις γύρω από τη στρατηγική προϊόντων», τόνισε η Κίτινγκ.

Η Cox αναμένει ότι η Stellantis θα καταγράψει πτώση στις πωλήσεις οχημάτων στις ΗΠΑ στο τρίτο τρίμηνο, ενώ για το σύνολο της χρονιάς προβλέπεται αύξηση, καθώς η εταιρεία υλοποιεί σχέδιο αναδιάρθρωσης σε ολόκληρο τον όμιλο.

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