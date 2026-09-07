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Τα προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ β’ τριμήνου 2026 ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 0,3%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2026, ενώ σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 1,9%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 2ο τρίμηνο 2026 παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2025.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών θα αναθεωρηθούν και λόγω προσαρμογής (benchmarking) των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών στα αναθεωρημένα ετήσια στοιχεία εθνικών λογαριασμών, που προγραμματίζεται να ανακοινωθούν στις 16 Οκτωβρίου 2026.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2026.

αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2026. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 2,2% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2026.

αυξήθηκαν κατά 2,2% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2026. Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2026. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,4%.

παρουσίασαν αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2026. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,4%. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,6% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2026. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,4%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,3%.

Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025.

παρουσίασε αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 6,1% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025.

αυξήθηκαν κατά 6,1% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,7%.

παρουσίασαν αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,6%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 1,7%. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 3,7% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8,3%.

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