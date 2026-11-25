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Η Γιούμι Λίμπερμαν βρισκόταν στη σκηνή ενός αμφιθεάτρου στο Λονδίνο, απέναντι σε μια κριτική επιτροπή και ένα κοινό 300 ατόμων. Όμως, αντί για κάποιο καλλιτεχνικό ταλέντο, η ίδια και δύο φίλες της κλήθηκαν να παρουσιάσουν μια επιχειρηματική ιδέα. Ο στόχος; Μια θέση εργασίας στον κολοσσό των καλλυντικών L’Oréal.

«Μου θύμισε την εποχή που ασχολούμουν με τον πρωταθλητισμό η πίεση ήταν τεράστια», θυμάται η 24χρονη σήμερα Λίμπερμαν. «Αλλά με κάποιο τρόπο, μπαίνεις σε μια κατάσταση απόλυτης συγκέντρωσης».

Το κυνήγι του «Brandstorm»

Η ομάδα είχε προκριθεί στον βρετανικό τελικό του Brandstorm, ενός διεθνούς διαγωνισμού καινοτομίας που διοργανώνει η γαλλική εταιρεία. Η πρότασή τους για μια εφαρμογή περιποίησης μαλλιών τις ανέδειξε νικήτριες στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξασφαλίζοντας την 3η θέση στον παγκόσμιο τελικό στο Παρίσι, όπως αναφέρει το BBC.

Προεπισκόπηση (ανοίγει σε μία νέα καρτέλα) Το έπαθλο: Μόνο η πρώτη ομάδα κέρδιζε άμεση πρόσληψη.

Η ανατροπή: Η Λίμπερμαν εντυπωσίασε τόσο πολύ τα στελέχη, ώστε εξασφάλισε μια θέση στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στη διαχείριση μάρκετινγκ, με προοπτική μονιμοποίησης.

Ευκαιρία καριέρας ή άδικη εκμετάλλευση;

Η μετατροπή των προσλήψεων σε διαγωνισμούς τύπου reality προσφέρει τεράστια δημοσιότητα στις εταιρείες. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον όπου η ανεργία των νέων στο Ηνωμένο Βασίλειο φτάνει το 16,2% (έναντι 4,9% του γενικού μέσου όρου), τέτοιες πρωτοβουλίες φαντάζουν ως σανίδα σωτηρίας.

Ωστόσο, τα στατιστικά αποκαλύπτουν μια άλλη πραγματικότητα:

380.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν φέτος παγκοσμίως (αύξηση 58% σε σχέση με τις 240.000 του 2025).

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων αποχωρεί χωρίς κανένα όφελος.

Η L’Oréal υποστηρίζει ότι το Brandstorm διευρύνει τη δεξαμενή υποψηφίων, προσελκύοντας ταλέντα που δεν θα υπέβαλαν παραδοσιακή αίτηση. Όμως, δεν βλέπουν όλοι τη διαδικασία θετικά.

«Ψυχοφθόρο και εξαντλητικό»

Η Μέλισσα Άλκρουζ, στέλεχος μάρκετινγκ στη Νέα Υόρκη, θυμάται τη δική της εμπειρία στο MTV, όταν κλήθηκε να συμμετάσχει σε έναν εσωτερικό διαγωνισμό για προαγωγή: «Ήταν τρομακτικό, ακόμη και για έναν έμπειρο επαγγελματία. Πήρα τη θέση, αλλά μισούσα τη διαδικασία. Εργαζόμουν ήδη πλήρως και έπρεπε παράλληλα, στον ελεύθερο χρόνο μου, να σχεδιάζω ολόκληρες καμπάνιες χωρίς αμοιβή».

Το αόρατο ταξικό φίλτρο

Η Κατρίνα Κόλιερ, ειδικός σε θέματα προσλήψεων και συγγραφέας, προειδοποιεί για τον κίνδυνο οικονομικών διακρίσεων:

Απλήρωτη εργασία: Η αφιέρωση μηνών σε απαιτητικά projects απαιτεί χρόνο που πολλοί νέοι δεν διαθέτουν.

Κοινωνικός αποκλεισμός: Προκρίνονται κυρίως όσοι έχουν την οικονομική στήριξη των γονέων τους, αποκλείοντας ταλαντούχους υποψηφίους που πρέπει παράλληλα να βγάζουν το προς το ζην.

Η νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας

Ο Τζέιμι Κον, διευθυντής προσέλκυσης ταλέντων στην εταιρεία ερευνών Gartner, επισημαίνει ότι οι διαγωνισμοί πρόσληψης ήρθαν για να μείνουν, καθώς διευκολύνουν τους εργοδότες στην αξιολόγηση δεξιοτήτων σε σχέση με τις παραδοσιακές συνεντεύξεις.

Τονίζει, ωστόσο, πως οι εταιρείες οφείλουν να θέτουν όρια στις απαιτήσεις τους και να παρέχουν ουσιαστική ανατροφοδότηση (feedback), ώστε κάθε υποψήφιος να αποκομίζει κάτι χρήσιμο για την επαγγελματική του εξέλιξη.

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