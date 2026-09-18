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Προς πεντάμηνη παράταση οδεύει η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μεταθέτοντας την ημερομηνία έναρξης του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου 2026 στην 1η Μαρτίου 2027.

Η απόφαση, την οποία σχεδιάζουν η κυβέρνηση και η ΑΑΔΕ, έρχεται να ικανοποιήσει τα επίμονα αιτήματα της αγοράς, παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής σε χιλιάδες επαγγελματίες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις τεχνικές και οργανωτικές τους προετοιμασίες.

Το αίτημα των φορέων και ο στόχος της παράτασης

Η μετάθεση αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 1 εκατομμύριο ευρώ. Με κοινή επιστολή τους προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) και ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ) υπογράμμισαν την ανάγκη για ομαλότερη μετάβαση, ξεκαθαρίζοντας ότι η πρότασή τους δεν αποσκοπεί στην ακύρωση της μεταρρύθμισης, αλλά στον περιορισμό των λαθών και των πιέσεων σε επιχειρήσεις, λογιστές και παρόχους λογισμικού. Παράλληλα, οι φορείς ζητούν να παραταθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η προθεσμία για την αξιοποίηση των φορολογικών κινήτρων πρόωρης ένταξης στο σύστημα.

Ποιες συναλλαγές καλύπτονται και πώς γίνεται η έκδοση

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μετασχηματίζει το τοπίο των εταιρικών συναλλαγών (B2B):

Υποχρεωτική εφαρμογή : Καλύπτει όλες τις συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, καθώς και τις πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε χώρες εκτός Ε.Ε.

: Καλύπτει όλες τις συναλλαγές μεταξύ ημεδαπών επιχειρήσεων, καθώς και τις πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε χώρες εκτός Ε.Ε. Προαιρετική εφαρμογή : Για συναλλαγές με επιχειρήσεις εντός Ε.Ε., εφόσον ο αλλοδαπός πελάτης δεν επιθυμεί ή δεν μπορεί να παραλάβει ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

: Για συναλλαγές με επιχειρήσεις εντός Ε.Ε., εφόσον ο αλλοδαπός πελάτης δεν επιθυμεί ή δεν μπορεί να παραλάβει ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Εργαλεία έκδοσης: Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμορφωθούν είτε μέσω εγκεκριμένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων είτε κάνοντας χρήση των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ (timologio και mydataapp), οι οποίες καλύπτουν χωρίς κόστος και τις δημόσιες συμβάσεις.

Σημειώνεται ότι η έκδοση παραστατικών με χειρόγραφο τρόπο ή μέσω κλασικών προγραμμάτων ERP δεν θεωρείται συμμόρφωση, εκτός εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή ρεύματος ή διαδικτύου).

Βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες

Η ανάγκη για πλήρη προετοιμασία γίνεται επιτακτική αν ληφθούν υπόψη οι αυστηρές κυρώσεις που συνοδεύουν το νέο καθεστώς, με τα πρόστιμα να κυμαίνονται από 250 έως και 2.500 ευρώ:

Πράξεις χωρίς ΦΠΑ : Επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά έλεγχο για απλογραφικά βιβλία και 1.000 ευρώ για διπλογραφικά σε περίπτωση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης. Για μη υποβολή ή ανακριβή υποβολή στοιχείων, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 2.500 ευρώ.

: Επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά έλεγχο για απλογραφικά βιβλία και 1.000 ευρώ για διπλογραφικά σε περίπτωση μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης. Για μη υποβολή ή ανακριβή υποβολή στοιχείων, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 2.500 ευρώ. Πράξεις με ΦΠΑ : Το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% του αναλογούντος φόρου, με κατώτατο όριο τα 250 ευρώ για απλογραφικά και τα 500 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία.

: Το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% του αναλογούντος φόρου, με κατώτατο όριο τα 250 ευρώ για απλογραφικά και τα 500 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία. Υποτροπή: Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, το πρόστιμο διπλασιάζεται στο 100% του ΦΠΑ, με ελάχιστη χρέωση τα 500 και 1.000 ευρώ αντίστοιχα.

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