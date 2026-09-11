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Η περίπτωση της Ίλυδα θεωρείται χαρακτηριστική για την εγχώρια αγορά της πληροφορικής, καθώς πρόκειται για μια από τις μικρότερου μεγέθους εταιρείες του κλάδου η οποία αξιοποίησε τις ευκαιρίες που πρόσφερε ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και άφησε πίσω της τα «δύσκολα χρόνια».

Όταν δηλαδή έγραφε ακόμα ζημιές στους ισολογισμούς της και τα ετήσια έσοδά της κυμαίνονταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, σε σύγκριση με ότι συμβαίνει σήμερα.

Η εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του ελληνικού Χρηματιστηρίου κατάφερε, αντίθετα με τότε, να εισέλθει σταδιακά σε μια τροχιά ισχυρής ανάπτυξης τα τελευταία 5 ή 6 χρόνια και πλέον εξακολουθεί να δρέπει τους καρπούς της προσπάθειάς της.

Η Ίλυδα ολοκλήρωσε την περσινή χρήση με μια αύξηση 26,41% στον κύκλο εργασιών της (τα έσοδα του 2025 ήταν 8.998.294 ευρώ), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αναπτύσσεται με πιο υψηλούς ρυθμούς σε σύγκριση με τον μέσο όρο του κλάδου στην Ελλάδα, ενώ επιβεβαίωσε την… κεκτημένη ταχύτητά της και στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Συγκεκριμένα, τα έσοδά της αυξήθηκαν εκ νέου κατά 15,77%, σε 5,22 εκατ. ευρώ έναντι 4,51 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, με ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στην κερδοφορία της (μικτά κέρδη + 26,94% σε 3,62 εκατ. ευρώ, EBITDA + 76,86% σε 3,75 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων σχεδόν διπλάσια σε 3,04 εκατ. ευρώ με αύξηση + 97,06% και καθαρά 3,13 εκατ. ευρώ με αύξηση +96,33%).

Ο επικεφαλής της εισηγμένης, Βασίλης Ανυφαντάκης, μηχανικός πληροφορικής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, μίλησε ανοικτά για το σοβαρό ενδεχόμενο να εμπλακεί η Ίλυδα σε εξαγορές άλλων εταιρειών του κλάδου -μεταξύ των άλλων επενδύσεων που υλοποιεί, αξιοποιώντας την υγιή οικονομική της θέση- και παράλληλα έχει αποκλείσει, μέχρι στιγμής, την πιθανότητα να… εξαγοραστεί η ίδια, δίνοντας την απάντηση σε σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει πριν από λίγο καιρό.

Η πρόθεση της διοίκησης να εξετάσει εξαγορές ή συγχωνεύσεις επιβεβαιώνεται και μέσα από την νέα έκθεση της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την Γ.Σ. του Ιουνίου ο κ.Ανυφαντάκης είχε κάνει λόγο ενώπιον των μετόχων για τον στόχο της διατήρησης των ισχυρών ρυθμών ανάπτυξής της Ίλυδα και στη «μετά RRF εποχή», μέσω της επέκτασής της στις αγορές του εξωτερικού (π.χ. με εμπορικό «άνοιγμα» στην αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων), πάνω στα αντικείμενα της εξειδίκευσής της, και την περαιτέρω αξιοποίηση των ευκαιριών που θα της παρουσιαστούν στον κλάδο της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπου είναι πάροχος, επιδιώκοντας νέες συνεργασίες όπως αυτές με τον στρατό.

Νέα έργα – Focus σε Υγεία και Παιδεία

Στη μακροσκελή εξαμηνιαία οικονομική της έκθεση, η ελληνική εισηγμένη στο Euronext Athens εταιρεία πληροφορικής αναφέρει στα νέα έργα λογισμικού και τις υλοποιήσεις της, δύο projects, σε δύο νευραλγικούς τομείς, την Υγεία και την Παιδεία:

– PharmaTron PLUS: Συνεχίζεται και το 2026 η ανάπτυξη του συστήματος «PharmaTron PLUS», μέσω του οποίου οι Ασθενείς/Πολίτες θα ζητούν την εκτέλεση της συνταγής τους (που έχει καταχωρηθεί στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση https://www.e-prescription.gr της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και προαιρετικά να παραδοθούν τα φάρμακα στο χώρο τους (διανομή κατ’οίκον) ή στο φαρμακείο της επιλογής τους.

Το PharmaTron PLUS ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης (A.I.), οι οποίες ενισχύουν την καθημερινή λειτουργία και την ποιότητα εξυπηρέτησης του ασθενούς.

– myCosmos ΜΟΔΙΠ: Συνεχίζεται και το 2026 η ανάπτυξη του συστήματος myCosmos ΜΟΔΙΠ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως ο «μηχανισμός ποιότητας» κάθε Ελληνικού Α.Ε.Ι., μέσω του οποίου θα συλλέγονται και αναλύονται δεδομένα, θα συντονίζονται οι αξιολογήσεις, θα υποστηρίζεται η πιστοποίηση προγραμμάτων και θα εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Το myCosmos ΜΟΔΙΠ θα ενσωματώνει δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης (A.I.), οι οποίες θα αυτοματοποιούν σημαντικό μέρος των εργασιών αποτίμησης και υποβολής εκθέσεων.

Δυο νέες συμφωνίες – Νέα αγορά

Σε άλλο σημείο της πολυσέλιδης έκθεσής της η Ίλυδα αποκαλύπτει δυο νέες συμφωνίες της: Στις 15.07.2026 σύναψε συμβάσεις στρατηγικής συνεργασίας με τις μη εισηγμένες εταιρείες ACT Α.Ε. και GVSOFT Ι.Κ.Ε., με συνολική εκτιμώμενη επένδυση περίπου 4 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο της εν λόγω συνεργασίας είναι η από κοινού ανάπτυξη μίας νέας, ενιαίας πλατφόρμας λογισμικού για όλο το οικοσύστημα της αυτοκίνησης (εμπορία οχημάτων, δίκτυα αντιπροσώπων, συνεργεία, ανταλλακτικά, after-sales), με σταδιακή μεταβίβαση στην εταιρεία της, της τεχνολογίας των δύο αυτών εταιρειών.

Η ίδια συνεισφέρει με την τεχνογνωσία της σε ERP και ηλεκτρονική τιμολόγηση, η ACT (από το 1988) την εξειδίκευσή της σε DMS/συνεργεία/ανταλλακτικά, και η GVSOFT (από το 1989) την εμπειρία της σε DMS και cloud λύσεις για αντιπροσωπείες.

Στρατηγικός στόχος για την εταιρεία είναι η είσοδος σε μια νέα κάθετη αγορά, η ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων της και η δημιουργία επεκτάσιμης πλατφόρμας.

Οι 4 «άξονες» ανάπτυξης

Κατά την αναφορά της στις Προοπτικές Β΄ Εξαμήνου 2026, η Ίλυδα επισημαίνει ότι παραμένει προσηλωμένη:

-Στη διατήρηση υψηλής ρευστότητας και ισχυρής κεφαλαιακής διάρθρωσης, ώστε να ανταπεξέλθει σε πιθανές μακροοικονομικές προκλήσεις και M & A.

-Στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και κρατικών ενισχύσεων για ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής.

-Στην περαιτέρω διείσδυση στον ιδιωτικό και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, ο οποίος γνωρίζει σημαντική ψηφιακή μεταρρύθμιση, καθώς και στην προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της στις διεθνείς αγορές.

-Στη σταδιακή ενσωμάτωση λειτουργιών Τεχνητής Νοημοσύνης (A.I.) στα νέα προϊόντα λογισμικού που βρίσκονται υπό ανάπτυξη, με στόχο την ενίσχυση της αυτοματοποίησης, τη βελτίωση της εμπειρίας του τελικού χρήστη και την παροχή προηγμένων δυνατοτήτων ανάλυσης.

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