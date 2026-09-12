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Με την είσοδο του φθινοπώρου αναμένεται να τρέξουν σταδιακά νέες σημαντικές εξελίξεις για την πλειοψηφία των ελληνικών τεχνολογικών ομίλων σε διάφορα μέτωπα.

Το ενδιαφέρον για τους βασικούς «παίκτες» της εγχώριας αγοράς πληροφορικής, αλλά και τις μικρότερες σε μέγεθος εταιρείες, είναι εστιασμένο κυρίως στην προσπάθεια για την εξασφάλιση εσόδων από νέα πεδία κατά τη «μετά RRF εποχή» – ιδίως για όσους είχαν μεγαλύτερη εξάρτηση από τους διαγωνισμούς των περίπου 4 δισ. ευρώ για τα ψηφιακά έργα του δημοσίου– , όπως και στην υλοποίηση των επόμενων επιχειρηματικών και επενδυτικών τους πλάνων.

Την ίδια ώρα, φαίνεται να συνεχίζεται με… ακατάπαυστους ρυθμούς το σερί των εξαγορών (έστω με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με ό,τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια), με σοβαρές μετοχικές αλλαγές σε ορισμένους ομίλους, με deals στα οποία πρωταγωνιστούν ξένα group του κλάδου που θέλουν να αποκτήσουν για τους δικούς τους λόγους πρόσβαση στην ελληνική αγορά ή πιο απλά να επενδύσουν στις προοπτικές της, ενώ από τους σχεδιασμούς δεν εξαιρείται η πιθανότητα των νέων εισαγωγών στο Χρηματιστήριο.

Διψήφια ανάπτυξη

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα, που προκύπτουν είτε από δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία είτε και από προβλέψεις για το σύνολο της τρέχουσας χρήσης, δείχνουν προς μια ισχυρή διψήφια μέση ανάπτυξη σε όλο το 2026.

Από τη στιγμή, ωστόσο, που θα προστεθούν στον «λογαριασμό» -και θα εγγραφούν στους ισολογισμούς- και τα τελευταία χρήματα από διαγωνισμούς του Ταμείου Ανάκαμψης, από το 2027 και έπειτα αναμένεται να δημιουργηθεί μια νέα εικόνα, με τις προσδοκίες να διατηρούνται, πάλι, σε υψηλά επίπεδα.

Δυσκολίες και προκλήσεις αναπόφευκτα υπάρχουν, δεν λείπουν όμως και οι ευκαιρίες.

Η αγορά, εν κατακλείδι, αποκτά πλέον μια άλλη ωριμότητα και όσοι σκοπεύουν να διεκδικήσουν τα «κομμάτια» από την μεγάλη «πίτα» ανασυντάσσονται και προετοιμάζουν μεθοδικά τις προσεχείς κινήσεις τους.

Στους 4 πυλώνες ανάπτυξης της «νέας εποχής» περιλαμβάνονται οι προκηρύξεις νέων διαγωνισμών με χρηματοδότηση από άλλους πόρους -και με την ευχή οι εθνικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν, να μην βάλουν «φρένο» στα έργα-, η μεγαλύτερη στροφή πολλών ομίλων προς τον ιδιωτικό τομέα, η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου και των διεθνών συνεργασιών πολλών εταιρειών και βέβαια η αξιοποίηση των ευκαιριών που θα προσφέρει σε αρκετούς η συμμετοχή τους σε μια σειρά από projects για την άμυνα.

Οι υπηρεσίες cloud, cyber security και managed services, η ώθηση από το ΑΙ και η ανάπτυξη πιο «αυτόνομων» κλάδων, όπως το επιχειρηματικό λογισμικό ή το λογισμικό για τον χρηματοοικονομικό τομέα, συμπληρώνουν ιδανικά το «παζλ»…

Εξαγορών συνέχεια

Στην ελληνική αγορά της πληροφορικής έχει αποδειχθεί ότι οι εξαγορές και οι γενικότερες μετοχικές αλλαγές δεν σταματούν σχεδόν ποτέ, εδώ και μια τουλάχιστον πενταετία.

Πιο πρόσφατο απτό παράδειγμα θεωρείται η απόκτηση του υπολοίπου 50% της Nova ICT από την Motor Oil, από τα τέλη Ιουλίου, και η ταυτόχρονη είσοδος των Latsco Family Office και EOS Capital Partners στη μετοχική της σύνθεση.

Άλλο φετινό «διπλό deal» ήταν αυτό για την εξαγορά της OTS από την εισηγμένη Real Consulting, με την παράλληλη συμμετοχή ισχυρών στρατηγικών επενδυτών στο εγχείρημα, ενώ ο συνολικός αριθμός των εξαγορών είναι ήδη διψήφιος.

Σε αυτές συνυπολογίζονται η απόκτηση του άλλου 50% της Active Computer Systems από τον Γιάννη Στασινόπουλο (νυν κάτοχο του 100%), του 40% της Dotsoft από το ελληνικό fund Diorama II, οι κινήσεις των Profile, QnR, η εξαγορά του 60% της ελληνικής Collectives από τον εξειδικευμένο στο GovTech ιταλικό όμιλο Maggioli κ.λπ.

Οι Profile και QnR μετρούν αντίστροφα μάλιστα για τις νέες εξαγορές που εξετάζουν στο εξωτερικό, η Real Consulting και η Nova ICT εκπονούν τα νέα τους πλάνα, με ανοικτό το ενδεχόμενο της προσάρτησης νέων εταιρειών στους ομίλους τους, η Maggioli «κοιτά» για μια ή δυο επιπλέον εξαγορές στην Ελλάδα, με το σερί να διευρύνεται.

Και στο βάθος το ταμπλό

Η Active αποκάλυψε ότι δρομολογεί την εισαγωγή της στην EN.A Growth της Euronext Athens, αλλά δεν είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που «βλέπει» προς το… ταμπλό.

Από τη δική της πλευρά έκανε γνωστό και η Gnomon Informatics S.A., εταιρεία από τον χώρο της Ψηφιακής Υγείας, με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και αύξηση κερδών κατά +37% το 2025, επιδιώκει την επιτάχυνση και διεύρυνση των αναπτυξιακών της προτεραιοτήτων, μέσω στρατηγικής συνεργασίας ή/και μέσω της αυτόνομης εισαγωγής της στην Κεφαλαιαγορά.

Μια πιο ηχηρή σαφώς περίπτωση αποτελεί η Uni Systems, θυγατρική του ομίλου Quest στην πληροφορική, η οποία δεν έχει αποκλείσει την πιθανότητα να εισέλθει στην Κύρια Αγορά, υπό προϋποθέσεις – και εφόσον δεν προκύψει ένα μεγάλο deal.

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