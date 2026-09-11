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Περισσότερες από 2.500 ευκαιρίες απασχόλησης συγκεντρώνονται για δύο ημέρες στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους άμεσους «κόμβους» επαφής μεταξύ επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό και εργαζομένων που θέλουν να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει την 57η «Ημέρα Καριέρας», με περισσότερες από 100 επιχειρήσεις να δίνουν το «παρών» και να αναζητούν προσωπικό σε δεκάδες διαφορετικές ειδικότητες.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 10:00 έως τις 18:00, στην Αποθήκη Γ’ του Λιμανιού Θεσσαλονίκης, στην Α’ Προβλήτα, επί της Ναυάρχου Βότση 4.

Οι διαθέσιμες θέσεις καλύπτουν διαφορετικές βαθμίδες εξειδίκευσης, από επαγγέλματα που απαιτούν υψηλή κατάρτιση έως θέσεις μεσαίας ή χαμηλότερης εξειδίκευσης. Παράλληλα, απευθύνονται σε υποψηφίους όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων και προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών κλάδων.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν εκ των προτέρων το ενδιαφέρον τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της διοργάνωσης.

Χωρίς ραντεβού οι επαφές με τις επιχειρήσεις

Βασικό χαρακτηριστικό της «Ημέρας Καριέρας» είναι η δυνατότητα των υποψηφίων να έρθουν απευθείας σε επαφή με εκπροσώπους εταιρειών, χωρίς να απαιτείται προκαθορισμένο ραντεβού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παρουσιάσουν το βιογραφικό τους, να συζητήσουν για διαθέσιμες θέσεις και να ενημερωθούν για τις δεξιότητες και τις ειδικότητες που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Η διοργάνωση δίνει επίσης τη δυνατότητα διερεύνησης επαγγελματικών επιλογών πέρα από τον κλάδο στον οποίο έχει ήδη εμπειρία ένας υποψήφιος, καθώς στον ίδιο χώρο θα βρίσκονται επιχειρήσεις διαφορετικών τομέων δραστηριότητας.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα μπορούν να συνομιλήσουν με εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, αλλά και με στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ).

Μέσω αυτών των επαφών μπορούν να ενημερωθούν για υπηρεσίες απασχόλησης, προγράμματα, διαθέσιμες δράσεις και εργαλεία που μπορούν να αξιοποιήσουν στην αναζήτηση εργασίας ή στην αναβάθμιση της επαγγελματικής τους πορείας.

Επιτόπιες συνεντεύξεις και συλλογή βιογραφικών

Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν αποκτούν τη δυνατότητα να συναντήσουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μεγάλο αριθμό πιθανών εργαζομένων.

Τα στελέχη των εταιρειών θα μπορούν να πραγματοποιούν επιτόπιες συνεντεύξεις, να συγκεντρώνουν βιογραφικά και να αξιολογούν υποψηφίους για την κάλυψη υφιστάμενων ή μελλοντικών αναγκών σε προσωπικό.

Παράλληλα, θα παρουσιάζουν τις θέσεις που προσφέρουν, τις απαιτήσεις κάθε ειδικότητας, αλλά και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης μέσα στις επιχειρήσεις τους.

Η συγκεκριμένη μορφή άμεσης επαφής μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία πρόσληψης, καθώς εργοδότες και υποψήφιοι παρακάμπτουν αρκετά από τα ενδιάμεσα στάδια μιας τυπικής διαδικασίας επιλογής προσωπικού.

Για όσους αναζητούν εργασία, η διοργάνωση αποτελεί έτσι ευκαιρία όχι μόνο για αποστολή ενός ακόμη βιογραφικού, αλλά για προσωπική γνωριμία με εργοδότες και άμεση παρουσίαση των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής εμπειρίας τους.

Με περισσότερες από 100 επιχειρήσεις και 2.500 ανοιχτές θέσεις, το διήμερο της Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης της προσφοράς με τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα για επαφές που μπορούν ακόμη και να οδηγήσουν άμεσα σε πρόσληψη.

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