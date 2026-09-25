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Η Interlife συνέχισε την ανοδική της πορεία το α’ εξάμηνο του 2026 και, αύξησε την παραγωγή μικτών δεδουλευμένων ασφαλίστρων κατά 8,44% και των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 1,59%.

Επιπλέον, η σχέση συμμετοχής στην παραγωγή ασφαλίστρων μεταξύ των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και των Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών, διαμορφώθηκε σε 51,81%/48,19% (έναντι 49,12%/50,88% για το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2025).

Στον τομέα των επενδύσεων, η ισορροπημένη επενδυτική πολιτική της εταιρίας οδήγησε στο Α’ εξάμηνο του 2026 σε κέρδη της τάξης των 15,78 εκ. €.

Τα ασφαλιστικά έξοδα ανήλθαν σε 43.603.995 € για την τρέχουσα περίοδο, έναντι 43.214.907 € για την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Μετά και την αφαίρεση του αντασφαλιστικού αποτελέσματος ύψους 3.483.567 € για την τρέχουσα περίοδο και ποσού 2.679.776 € για την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, το ασφαλιστικό αποτέλεσμα κατέστη θετικό (κέρδος) κατά το ποσό των 6.978.020 € έναντι κέρδους ύψους 3.961.315 € της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου.

Η προεξόφληση των μελλοντικών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών ταμειακών ροών που αφορά το ασφαλιστικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα, απέφερε αρνητικό αποτέλεσμα ύψους 170.202 €, έναντι ζημίας ύψους 769.321 € της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου.

Τα λοιπά έξοδα (λειτουργικά και άλλα) ανήλθαν σε 1.814.005 € για την τρέχουσα περίοδο, έναντι 1.724.491 € της αντίστοιχης συγκριτικής περίοδού.

Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν σε καταγραφή κερδών ύψους 20.830.801 € προ φόρων, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανέρχονται στο ποσό των 16.440.473 € για την τρέχουσα περίοδο, έναντι κερδών προ φόρων 13.401.254 € και κέρδη μετά φόρων 10.882.628 € της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου.

Μετά τη διανομή μερίσματος ύψους 4.641.978 € τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 180,92 εκατ. € από 169,12 εκατ. € στις 31/12/2025.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 413,47 εκ. € στις 30/6/2026 αυξημένο κατά 4,76% έναντι της 31/12/2025 (394,67 εκατ. €).

Δείτε εδώ αναλυτικά την οικονομική έκθεση της Interlife

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Κερδοφορία, αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων, Ενεργητικού, Επενδύσεων και Αποθεμάτων καθώς και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας χαρακτηρίζουν τα Αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2026 της INTERLIFE.

Συγκεκριμένα,

  • Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 20,83 εκατ. € (έναντι 13,4 εκατ.€ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου), προερχόμενα, από Ασφαλιστική Δραστηριότητα 6,98 εκατ. € έναντι 3,96 εκατ. € της προηγούμενης περιόδου και από Επενδυτική Δραστηριότητα 15,83 εκατ. € έναντι 11,93 εκατ. € της προηγούμενης περιόδου, μετά την αφαίρεση των λειτουργικών και λοιπών εξόδων ύψους 1,98 εκατ. €.
  • Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 55,76 εκατ.€ (+1,59%) έναντι 54,88 εκατ.€ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ενώ τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 54,07 εκατ.€ (+8,44%) έναντι 49,86 εκατ.€.
  • Το Ενεργητικό ανήλθε σε 413,40 εκατ.€ (+4,74%) έναντι 394,67 εκατ.€ της 31/12/2025.
  • Τα Αποθέματα έφθασαν τα 206,27 εκατ.€ (+2,15%) έναντι 201,94 εκατ.€ της 31/12/2025.

Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε 388,40 εκατ.€ (+4,75%) έναντι 370,77 εκατ.€ της 31/12/2025. Οι βασικές τοποθετήσεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 30/06/2026 αφορούσαν: 9% σε Ακίνητα, 53% σε Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, 22% σε Αμοιβαία Κεφάλαια, 12% σε Εισηγμένες Μετοχές και 4% σε Μετρητά Διαθέσιμα.

Υψηλές χαρακτηρίζονται και οι επιδόσεις στους Δείκτες Φερεγγυότητας της Εταιρίας. Με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στο 165,27%, ενώ ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) ανέρχεται στο 661,06%.

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