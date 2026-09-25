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Η Interlife συνέχισε την ανοδική της πορεία το α’ εξάμηνο του 2026 και, αύξησε την παραγωγή μικτών δεδουλευμένων ασφαλίστρων κατά 8,44% και των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 1,59%.

Επιπλέον, η σχέση συμμετοχής στην παραγωγή ασφαλίστρων μεταξύ των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και των Λοιπών Κλάδων κατά Ζημιών, διαμορφώθηκε σε 51,81%/48,19% (έναντι 49,12%/50,88% για το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2025).

Στον τομέα των επενδύσεων, η ισορροπημένη επενδυτική πολιτική της εταιρίας οδήγησε στο Α’ εξάμηνο του 2026 σε κέρδη της τάξης των 15,78 εκ. €.

Τα ασφαλιστικά έξοδα ανήλθαν σε 43.603.995 € για την τρέχουσα περίοδο, έναντι 43.214.907 € για την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Μετά και την αφαίρεση του αντασφαλιστικού αποτελέσματος ύψους 3.483.567 € για την τρέχουσα περίοδο και ποσού 2.679.776 € για την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, το ασφαλιστικό αποτέλεσμα κατέστη θετικό (κέρδος) κατά το ποσό των 6.978.020 € έναντι κέρδους ύψους 3.961.315 € της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου.

Η προεξόφληση των μελλοντικών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών ταμειακών ροών που αφορά το ασφαλιστικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα, απέφερε αρνητικό αποτέλεσμα ύψους 170.202 €, έναντι ζημίας ύψους 769.321 € της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου.

Τα λοιπά έξοδα (λειτουργικά και άλλα) ανήλθαν σε 1.814.005 € για την τρέχουσα περίοδο, έναντι 1.724.491 € της αντίστοιχης συγκριτικής περίοδού.

Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν σε καταγραφή κερδών ύψους 20.830.801 € προ φόρων, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανέρχονται στο ποσό των 16.440.473 € για την τρέχουσα περίοδο, έναντι κερδών προ φόρων 13.401.254 € και κέρδη μετά φόρων 10.882.628 € της αντίστοιχης συγκριτικής περιόδου.

Μετά τη διανομή μερίσματος ύψους 4.641.978 € τα ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 180,92 εκατ. € από 169,12 εκατ. € στις 31/12/2025.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 413,47 εκ. € στις 30/6/2026 αυξημένο κατά 4,76% έναντι της 31/12/2025 (394,67 εκατ. €).

Δείτε εδώ αναλυτικά την οικονομική έκθεση της Interlife

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Κερδοφορία, αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων, Ενεργητικού, Επενδύσεων και Αποθεμάτων καθώς και υψηλοί Δείκτες Φερεγγυότητας χαρακτηρίζουν τα Αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2026 της INTERLIFE.

Συγκεκριμένα,

Τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν σε 20,83 εκατ. € (έναντι 13,4 εκατ.€ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου), προερχόμενα, από Ασφαλιστική Δραστηριότητα 6,98 εκατ. € έναντι 3,96 εκατ. € της προηγούμενης περιόδου και από Επενδυτική Δραστηριότητα 15,83 εκατ. € έναντι 11,93 εκατ. € της προηγούμενης περιόδου, μετά την αφαίρεση των λειτουργικών και λοιπών εξόδων ύψους 1,98 εκατ. €.

ανήλθαν σε 20,83 εκατ. € (έναντι 13,4 εκατ.€ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου), προερχόμενα, από Ασφαλιστική Δραστηριότητα 6,98 εκατ. € έναντι 3,96 εκατ. € της προηγούμενης περιόδου και από Επενδυτική Δραστηριότητα 15,83 εκατ. € έναντι 11,93 εκατ. € της προηγούμενης περιόδου, μετά την αφαίρεση των λειτουργικών και λοιπών εξόδων ύψους 1,98 εκατ. €. Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 55,76 εκατ.€ (+1,59%) έναντι 54,88 εκατ.€ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ενώ τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα 54,07 εκατ.€ (+8,44%) έναντι 49,86 εκατ.€.

έφτασαν τα 55,76 εκατ.€ (+1,59%) έναντι 54,88 εκατ.€ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, ενώ τα έφτασαν τα 54,07 εκατ.€ (+8,44%) έναντι 49,86 εκατ.€. Το Ενεργητικό ανήλθε σε 413,40 εκατ.€ (+4,74%) έναντι 394,67 εκατ.€ της 31/12/2025.

ανήλθε σε 413,40 εκατ.€ (+4,74%) έναντι 394,67 εκατ.€ της 31/12/2025. Τα Αποθέματα έφθασαν τα 206,27 εκατ.€ (+2,15%) έναντι 201,94 εκατ.€ της 31/12/2025.

Οι Επενδύσεις ανήλθαν σε 388,40 εκατ.€ (+4,75%) έναντι 370,77 εκατ.€ της 31/12/2025. Οι βασικές τοποθετήσεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της Εταιρίας στις 30/06/2026 αφορούσαν: 9% σε Ακίνητα, 53% σε Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου, 22% σε Αμοιβαία Κεφάλαια, 12% σε Εισηγμένες Μετοχές και 4% σε Μετρητά Διαθέσιμα.

Υψηλές χαρακτηρίζονται και οι επιδόσεις στους Δείκτες Φερεγγυότητας της Εταιρίας. Με βάση το εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (SCR) ανέρχεται στο 165,27%, ενώ ο Δείκτης Ελαχίστου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας (MCR) ανέρχεται στο 661,06%.

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