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Θετική παραμένει η NBG Securities για τη Jumbo μετά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, διατηρώντας τη σύσταση Outperform και την τιμή στόχο στα 31,30 ευρώ, έναντι τιμής κλεισίματος 24,40 ευρώ στις 24 Σεπτεμβρίου. Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα ελαφρώς καλύτερα των προβλέψεών της και επισημαίνει ότι ο ισολογισμός της εταιρείας παραμένει ισχυρός.

Οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 4,4% σε ετήσια βάση, στα 519,3 εκατ. ευρώ, ενώ τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 3,8%, στα 277,9 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο υποχώρησε στο 53,5% από 53,8%, εξέλιξη που συνδέεται κυρίως με τις πιέσεις στη Ρουμανία λόγω της υποτίμησης του τοπικού νομίσματος και της απόφασης του ομίλου να απορροφήσει μέρος της αύξησης του ΦΠΑ αντί να τη μετακυλίσει πλήρως στις τιμές.

Τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 170 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,8%, έναντι εκτίμησης της NBG Securities για 165,9 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο περιθώριο περιορίστηκε στο 32,7% από 33,3%. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 3% στα 120,6 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας την πρόβλεψη των 115,8 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 23,2%.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα στις ταμειακές ροές. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν στα 73,7 εκατ. ευρώ από 20,8 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, χάρη κυρίως στη μείωση του κεφαλαίου κίνησης, των αποθεμάτων και των επενδυτικών δαπανών. Η καθαρή ταμειακή θέση ανήλθε στα 485,7 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, έναντι 473,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις για το 2026, που προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων περίπου 5% και καθαρά κέρδη μεταξύ 310 και 320 εκατ. ευρώ. Η NBG Securities εκτιμά για το σύνολο της χρήσης έσοδα περίπου 1,3 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,2%, λειτουργικά κέρδη 440 εκατ. ευρώ και καθαρή κερδοφορία 318 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά περίπου 1% σε ετήσια βάση.

Σημαντικό στοιχείο για τους μετόχους αποτελεί η νέα έκτακτη χρηματική διανομή ύψους 134,37 εκατ. ευρώ ή 1 ευρώ ανά μετοχή. Μαζί με τις διανομές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, το συνολικό ποσό για το 2026 ανεβαίνει στα 295,57 εκατ. ευρώ ή 2,20 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε μικτή απόδοση περίπου 9% με βάση την τρέχουσα τιμή. Το αντίστοιχο ποσό που είχε διανεμηθεί το 2025 ήταν 131,5 εκατ. ευρώ.

Νέα καταστήματα και επέκταση του δικτύου

Η Jumbo συνεχίζει παράλληλα την οργανική επέκταση. Τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει νέο μεγάλο κατάστημα στη Baia Mare της Ρουμανίας, ενώ νέα σημεία προγραμματίζονται για Ρουμανία και Κύπρο το 2027. Στην Ελλάδα βρίσκονται σε προετοιμασία τέσσερα νέα καταστήματα με ορίζοντα λειτουργίας το 2028, ενώ ο όμιλος αναπτύσσει και μικρότερα καταστήματα σε περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας και τουριστικής κίνησης.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η έναρξη ηλεκτρονικού καταστήματος στην Ουγγαρία έως το τέλος του 2026, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες υποδομές στη Ρουμανία. Στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, η διοίκηση ανέφερε ότι οι πωλήσεις του Σεπτεμβρίου κινούνται θετικά, ακολουθώντας την τάση Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ το μικτό περιθώριο του δεύτερου εξαμήνου αναμένεται να παραμείνει κοντά στα επίπεδα του πρώτου.

Σε επίπεδο αποτίμησης, η NBG Securities υπολογίζει ότι η Jumbo διαπραγματεύεται περίπου στις 10,3 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026, έναντι μέσου όρου πενταετίας 12,1 φορές. Παράλληλα, η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά 13% από την αρχή του έτους, σε αντίθεση με την άνοδο περίπου 26% του FTSE/Athex Large Cap, διαφορά που η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι δεν δικαιολογείται από τα θεμελιώδη μεγέθη.

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