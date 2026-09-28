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Η κα Ιωάννα Παπαδοπούλου βάζει σε σειρά τα κομμάτια για την επόμενη ημέρα της ιστορικής μπισκοτοβιομηχανίας. Με την τέταρτη γενιά της οικογένειας εδώ και χρόνια μέσα στην επιχείρηση, αλλαγές στη μετοχική και περιουσιακή δομή και μια νέα επένδυση 59,6 εκατ. ευρώ στον Βόλο για τα Caprice, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος ανοίγει έναν νέο κύκλο ανάπτυξης. Και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη γίνεται ακριβότερη: οι πωλήσεις ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 250 εκατ. ευρώ, αλλά τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν 17,4%.

Σε όλα αυτά ήρθε τις τελευταίες ημέρες να προστεθεί και μια ανεπιθύμητη «σκιά». Η υπόθεση του βυτιοφόρου εξωτερικού συνεργάτη, που είχε παραλάβει απόβλητα από το εργοστάσιο του Ταύρου και φέρεται να τα απέρριψε παράνομα στον Κηφισό, έφερε την Παπαδοπούλου στο επίκεντρο για όλους τους λάθος λόγους. Η συγκυρία έχει ενδιαφέρον, καθώς στην οικονομική έκθεση η ίδια η εταιρεία κάνει ειδική αναφορά στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

Ακριβή ανάπτυξη

Πίσω από το νέο ρεκόρ πωλήσεων βρίσκεται μια σαφής συμπίεση της κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3,73%, στα 252,52 εκατ. ευρώ από 243,44 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη, όμως, υποχώρησαν στα 9,21 εκατ. ευρώ από 10,65 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων κέρδη κατά 12,95%, στα 8,68 εκατ. ευρώ, και τα καθαρά κέρδη κατά 17,36%, στα 6,94 εκατ. ευρώ. Το καθαρό περιθώριο κέρδους περιορίστηκε έτσι από 3,5% σε 2,8%.

Το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε ταχύτερα από τον τζίρο, κατά περίπου 5,4%, στα 147,51 εκατ. ευρώ. Έτσι, από τα επιπλέον 9,1 εκατ. ευρώ πωλήσεων, μόλις περίπου 1,5 εκατ. ευρώ πέρασαν στο μικτό κέρδος. Παράλληλα, τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν στα 81,19 εκατ. ευρώ και τα διοικητικά στα 13,55 εκατ. ευρώ.

Η πίεση έχει συγκεκριμένες αιτίες. Το κακάο και τα παράγωγά του παρέμειναν ιδιαίτερα ακριβά, αυξήσεις σημειώθηκαν στα υλικά συσκευασίας και στη μισθοδοσία, ενώ υψηλότερα κινήθηκε και το ενεργειακό κόστος. Μεταφορές και αποθήκευση συνέχισαν επίσης να επιβαρύνουν το κόστος, ενώ στον αντίποδα άλευρα και σιτηρά κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα και η τιμή της ζάχαρης αποκλιμακώθηκε.

Η διεύρυνση της δραστηριότητας αποτυπώνεται και στο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και στο κόστος του. Η Παπαδοπούλου απασχολούσε στο τέλος του 2025 1.796 εργαζομένους έναντι 1.672 έναν χρόνο νωρίτερα, δηλαδή 124 περισσότερους, ενώ το κόστος προσωπικού αυξήθηκε κατά 12,5%, στα 53,29 εκατ. ευρώ από 47,39 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ρυθμό υπερτριπλάσιο εκείνου της αύξησης των πωλήσεων.

Τα 59,6 εκατ.

Πάνω σε αυτή τη βάση η Ιωάννα Παπαδοπούλου ανεβάζει τώρα σημαντικά τον επενδυτικό πήχη. Η μεγάλη κίνηση είναι στον Βόλο, εκεί όπου παράγονται τα Caprice: 59,6 εκατ. ευρώ για την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, την αυτοματοποίηση της παραγωγής, την αξιοποίηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικών συστημάτων και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Η ίδια η εταιρεία συνδέει ευθέως την επένδυση και με την περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητάς της.

Το νέο σχέδιο έρχεται μετά την ολοκλήρωση ενός ήδη μεγάλου επενδυτικού κύκλου. Στο τέλος του 2025 η εταιρεία είχε υλοποιήσει στο σύνολό τους επενδυτικά σχέδια που είχαν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο, συνολικού προϋπολογισμού 46,27 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για διαφορετικά προγράμματα και διαφορετικές χρονικές περιόδους, ωστόσο μαζί με τη νέα επένδυση του Βόλου ανεβάζουν σε πάνω από 105 εκατ. ευρώ το ύψος των επενδυτικών σχεδίων που ολοκληρώθηκαν ή δρομολογούνται. Μόνο μέσα στο 2025 οι αγορές ενσώματων και άυλων παγίων έφθασαν περίπου τα 8,63 εκατ. ευρώ.

Η «τακτοποίηση»

Παράλληλα με το επενδυτικό άλμα εξελίσσεται και μια ενδιαφέρουσα εταιρική «τακτοποίηση».

Στις 20 Μαΐου 2026 καταχωρίστηκε στο ΓΕΜΗ η μετατροπή των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών των σειρών Α’ και Β’ σε κοινές. Μετά την αλλαγή, το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Ι. Παπαδόπουλος αποτελείται από 525.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 20 ευρώ η καθεμία και συνολικής αξίας 10,5 εκατ. ευρώ.

Και μόλις 40 ημέρες αργότερα, στις 30 Ιουνίου, καταχωρίστηκε το σχέδιο συγχώνευσης με την ΙΚΕ Ακίνητα Α.Ε., με απορρόφηση της τελευταίας από την Ε.Ι. Παπαδόπουλος.

Η σχέση μεταξύ των δύο εταιρειών εξηγεί και το ενδιαφέρον της κίνησης. Η παραγωγική εταιρεία χρησιμοποιεί ακίνητα της ΙΚΕ Ακίνητα, προς την οποία κατέβαλε το 2025 μισθώματα 1,27 εκατ. ευρώ για ακίνητα στον Ταύρο και άλλες εγκαταστάσεις. Ταυτόχρονα, η Ε.Ι. Παπαδόπουλος είναι ο μοναδικός ομολογιούχος δανείων της εταιρείας ακινήτων, με ανεξόφλητο υπόλοιπο 7,7 εκατ. ευρώ και λήξη το 2030. Με άλλα λόγια, η παραγωγική εταιρεία απορροφά τώρα την εταιρεία στην οποία μέχρι σήμερα καταβάλλει μισθώματα και την οποία ταυτόχρονα χρηματοδοτεί.

Η διαδοχή

Εδώ συναντά την εταιρική «τακτοποίηση» και το ζήτημα της διαδοχής, χωρίς όμως να πρόκειται για μια διαδικασία που ξεκινά σήμερα. Οι δύο γιοι της Ιωάννας Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος και Ευάγγελος Αργυρόπουλος, βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της οικογενειακής βιομηχανίας ήδη από το 2007.

Ο Ευάγγελος Αργυρόπουλος-Παπαδόπουλος, ο δευτερότοκος γιος της, ανέλαβε το 2015 αντιπρόεδρος και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, θέση που κατέχει μέχρι σήμερα, ενώ η Ιωάννα Παπαδοπούλου παραμένει πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος.

Το σημερινό ενδιαφέρον βρίσκεται περισσότερο στη σύνδεση της επόμενης γενιάς με την εταιρεία που απορροφάται. Η ΙΚΕ Ακίνητα ανήκει στους δύο γιους της Ιωάννας Παπαδοπούλου, με τον Ευάγγελο Αργυρόπουλο-Παπαδόπουλο να κατέχει το 50,2% και τον Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο το 49,8%, ενώ ο τελευταίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της. Έτσι, η εταιρεία ακινήτων της επόμενης γενιάς ενσωματώνεται πλέον στην ιστορική παραγωγική εταιρεία, χωρίς αυτό από μόνο του να σηματοδοτεί αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση.

Το ταμείο

Το μεγάλο επενδυτικό άνοιγμα ξεκινά, πάντως, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ταμειακές ροές έχουν πιεστεί αισθητά. Οι καθαρές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες περιορίστηκαν το 2025 στα 7,46 εκατ. ευρώ από 19,67 εκατ. ευρώ. Σημαντικό μέρος της πίεσης προήλθε από τα αποθέματα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 21,7%, στα 22,86 εκατ. ευρώ, απορροφώντας περισσότερα από 4 εκατ. ευρώ.

Με τις επενδύσεις να απαιτούν παράλληλα σημαντικά κεφάλαια, τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν μέσα σε έναν χρόνο από 13,75 εκατ. ευρώ σε 5,66 εκατ. ευρώ.

Αυτό δεν μεταφράζεται. πάντως. σε βαρύ δανεισμό. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε 151,68 εκατ. ευρώ, έναντι τραπεζικού δανεισμού 23,3 εκατ. ευρώ, ενώ επί των ακινήτων της δεν έχουν εγγραφεί υποθήκες ή προσημειώσεις.

Παρά την κάμψη της κερδοφορίας, η οικογενειακή εταιρεία δεν κατεβάζει τον πήχη των διανομών. Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα 3,43 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2025, έναντι 2,7 εκατ. ευρώ που είχε εγκριθεί από τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης. Δηλαδή αύξηση περίπου 27% στη διανομή, την ώρα που τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 17,4%.

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