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Το υπόλοιπο 20% της Cosmos Sport που διατηρεί η οικογένεια Τσικνάκη εξαγοράζει η JD Sports, ολοκληρώνοντας σχεδόν πέντε χρόνια μετά το αρχικό ντιλ την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ελληνικής εταιρείας.

Η βρετανική πολυεθνική, η οποία ελέγχει ήδη το 80% της Cosmos Sport από το 2021, άσκησε στις 28 Αυγούστου το δικαίωμα αγοράς της εναπομείνασας συμμετοχής, με τη συναλλαγή να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου και την οικογένεια Τσικνάκη να αποχωρεί από τη μετοχική σύνθεση.

Το συνολικό τίμημα αναμένεται, σύμφωνα με την JD Sports, να κινηθεί στα επίπεδα των 44 εκατ. ευρώ, όσο ήταν η λογιστική αξία της σχετικής υποχρέωσης στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Η εξέλιξη είχε ουσιαστικά προβλεφθεί από την αρχική συμφωνία των δύο πλευρών. Τον Οκτώβριο του 2021 η JD Sports είχε αποκτήσει το 80% της Cosmos Sport έναντι 65 εκατ. στερλινών σε μετρητά, ενώ η οικογένεια Τσικνάκη είχε διατηρήσει το υπόλοιπο 20%. Παράλληλα είχαν συμφωνηθεί δικαιώματα αγοράς και πώλησης της μειοψηφικής συμμετοχής, τα οποία μπορούσαν να ενεργοποιηθούν από το 2025 και μετά. Η JD ενεργοποίησε τελικά το δικό της δικαίωμα στις 28 Αυγούστου 2026, οδηγώντας τη συμφωνία στο δεύτερο και τελευταίο στάδιό της.

Οι επιδόσεις

Σχεδόν πέντε χρόνια αργότερα, η απόκτηση και του τελευταίου 20% συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία οι δραστηριότητες της JD σε Ελλάδα και Κύπρο εμφανίζουν ανθεκτικότητα σε ένα αρκετά δύσκολο διεθνές περιβάλλον για τον όμιλο.

Στο πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2026/27, οι συνολικές πωλήσεις της JD υποχώρησαν κατά 0,8% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, στα 5,899 δισ. στερλίνες, ενώ οι συγκρίσιμες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2,8%. Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στα 282 εκατ. στερλίνες από 351 εκατ. στερλίνες την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Στον αντίποδα, ο κλάδος αθλητικών ειδών που περιλαμβάνει την ISRG, με τα Sprinter και Sport Zone στην Ιβηρική, και την Cosmos σε Ελλάδα και Κύπρο κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 8,4% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, στα 497 εκατ. στερλίνες. Οι συγκρίσιμες πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 4,7%, ενώ η προσθήκη νέων χώρων συνεισέφερε επιπλέον 3,7%.

Η επίδοση ξεχωρίζει και σε σχέση με τη συνολική ευρωπαϊκή δραστηριότητα της JD, όπου οι οργανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,5% στο εξάμηνο και οι συγκρίσιμες κατά 2,6%, καθώς ο όμιλος βρέθηκε αντιμέτωπος με υποτονική κατανάλωση και έντονα προωθητική αγορά. Στο δεύτερο τρίμηνο, μάλιστα, η JD επισημαίνει ότι οι ανθεκτικές επιδόσεις των δραστηριοτήτων αθλητικών ειδών σε Ιβηρική, Ελλάδα και Κύπρο στήριξαν τη συνολική εικόνα της ευρωπαϊκής δραστηριότητας.

Η Cosmos

Ειδικά για την Cosmos, η JD καταγράφει δύο διαφορετικές εικόνες μέσα στο εξάμηνο. Η δραστηριότητα σε Ελλάδα και Κύπρο πέρασε ένα δυσκολότερο πρώτο τρίμηνο, επηρεασμένη από το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά στη συνέχεια ανέκαμψε, με την εμπορική επίδοση να βελτιώνεται σταδιακά στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου.

Στο ίδιο διάστημα η Cosmos επανεκκίνησε το πρόγραμμα επιβράβευσης των πελατών της, αυτή τη φορά με μοντέλο επιστροφής 1% επί των αγορών, το οποίο, σύμφωνα με την JD, καταγράφει ήδη ισχυρή αρχική ανταπόκριση. Η βρετανική μητρική δεν δημοσιοποιεί πάντως συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των χρηστών ή τη συνεισφορά του προγράμματος στις πωλήσεις.

Παράλληλα συνεχίστηκε η ανάπτυξη του φυσικού δικτύου. Η Cosmos είχε 85 καταστήματα στις 31 Ιανουαρίου 2026 και μέσα στο εξάμηνο προχώρησε σε έξι ανοίγματα και ένα κλείσιμο, με αποτέλεσμα την 1η Αυγούστου το δίκτυο να αριθμεί 90 καταστήματα, δηλαδή 29 περισσότερα σε σχέση με τα 61 σημεία που διέθετε σε Ελλάδα και Κύπρο όταν η JD απέκτησε το 80% το 2021.

Η χρήση του 2025

Η εικόνα του πρώτου εξαμήνου έρχεται σε συνέχεια των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων που κατέγραψε η Cosmos Sport το 2025. Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε στα 212,16 εκατ. ευρώ, από περίπου 182 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 92,02 εκατ. ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μεταβολή στην κερδοφορία, καθώς τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 55,17% και έφτασαν τα 20 εκατ. ευρώ, από 12,89 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Η διοίκηση της Cosmos είχε επισημάνει στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης ότι βλέπει περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο και εξετάζει τη συνέχιση της επέκτασης του δικτύου της. Η πορεία των πρώτων έξι μηνών του 2026 δείχνει ότι αυτή η ανάπτυξη συνεχίζεται, με πέντε καθαρά νέα σημεία να έχουν προστεθεί ήδη στο δίκτυο.

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