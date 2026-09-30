Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με ημερομηνία 30.9.2026 ενέκρινε για την εταιρική χρήση 2026 τη διανομή προσωρινού μερίσματος συνολικού ποσού 124.198.692,47 ευρώ στους Μετόχους της Τράπεζας μέσω της καταβολής σε μετρητά μεικτού ποσού Ευρώ 0,0552835663 ανά μετοχή (εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών τις οποίες κατέχει η Τράπεζα).

Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο προσωρινό μέρισμα υπολογίζεται πριν από την παρακράτηση του επιβαλλόμενου φόρου (5% επί του φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει). Ως εκ τούτου, το καταβλητέο καθαρό ποσό του προσωρινού μερίσματος σε μετρητά για την εταιρική χρήση 2026 προς τους Μετόχους μετά την ως άνω παρακράτηση φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 0,0525193880 ευρώ ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι η Τράπεζα εφαρμόζει Πρόγραμμα Αγοράς Ιδίων Μετοχών, το τελικό ποσό του προσωρινού μερίσματος ανά μετοχή θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που θα κατέχει η Τράπεζα κατά την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date) και θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επί των βασικών ημερομηνιών σε σχέση με το προσωρινό μέρισμα σε μετρητά, ως εξής:

α. 30.11.2026: Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προσωρινού μερίσματος (ήτοι η ημερομηνία από την οποία οι μετοχές της Τράπεζας θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Euronext Athens, χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος).

β. 01.12.2026: Ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων προσωρινού μερίσματος σε μετρητά (ήτοι η ημερομηνία κατά την οποία δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος θα είναι όλοι οι Μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία της Τράπεζας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων).

γ. 04.12.2026: Ημερομηνία έναρξης καταβολής προσωρινού μερίσματος σε μετρητά (η ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η καταβολή προσωρινού μερίσματος σε μετρητά).

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διανομή μερίσματος σε μετρητά υπόκειται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Το προσωρινό μέρισμα σε μετρητά καταβάλλεται μέσω της Alpha Bank (ορισθείσα πληρώτρια τράπεζα), ως ακολούθως:

Μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιών των Μετόχων, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Euronext Athens (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες/ εταιρείες επενδύσεων), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Euronext Athens Securities και των σχετικών αποφάσεών του.

Ειδικά σε περιπτώσεις καταβολής σε νόμιμους κληρονόμους θανόντων δικαιούχων Μετόχων, των οποίων οι κινητές αξίες τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της οικείας Μερίδας στο Σ.Α.Τ. υπό τον χειρισμό της Euronext Athens Securities ,η διαδικασία καταβολής μερίσματος θα πραγματοποιείται μέσω της Alpha Bank μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης του κληρονόμου από την Euronext Athens Securities και κατόπιν επικοινωνίας του με αυτήν.

– Για τους δικαιούχος που τηρούν τους τίτλους τους σε υπό εκκαθάριση πιστωτικό ίδρυμα/ επιχείρηση επενδύσεων ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή θα πραγματοποιείται μέσω της Alpha Bank κατόπιν επικοινωνίας του δικαιούχου με αυτήν.

Διευκρινίζεται στους Μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του προσωρινού μερίσματος παραγράφεται, εάν το προσωρινό μέρισμα δεν εισπραχθεί εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο θεμελιώθηκε το αντίστοιχο δικαίωμα (άρθρο 250, περίπτωση 15 του Αστικού Κώδικα) και ότι μετά το πέρας του εν λόγω διαστήματος τυχόν σχετικό ποσό θα περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος 1195/1942.

Διαβάστε ακόμη

Bloomberg: Τα δύο αιτήματα Μητσοτάκη στην επιστολή προς τη φον ντερ Λάιεν για την ενεργειακή κρίση

Ακτοπλοΐα: Γιατί τα εισιτήρια παραμένουν ακριβά και τι προτείνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Βρετανία: Από την επιστροφή στην ΕΕ μέχρι το «μοντέλο Ελβετίας» – Τα σενάρια για τη νέα σχέση με την Ευρώπη και τα εμπόδια

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ