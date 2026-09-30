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Η JYSK πέτυχε νέο ρεκόρ ανάπτυξης, με 168 νέα καταστήματα κατά το οικονομικό έτος 2025/26, που είναι ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ σε ένα οικονομικό έτος. Σήμερα διαθέτει περισσότερα από 3.700 καταστήματα και webshops σε 49 χώρες.

«Η επέκταση είναι μέρος του DNA μας και καταφέραμε να πετύχουμε αποτελέσματα ρεκόρ, ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε στο αναπτυσσόμενο δίκτυο καταστημάτων μας, στα κέντρα διανομής μας και στις ανταγωνιστικές τιμές μας για τους πελάτες μας. Χαίρομαι που οι πελάτες μας επιλέγουν να αγοράσουν τα ποιοτικά προϊόντα μας και που είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τη σχέση ποιότητας-τιμής που περιμένουν στη JYSK», λέει ο Rami Jensen, President & CEO της JYSK.

Η Ελλάδα στον ίδιο ρυθμό

Την ίδια δυναμική ακολουθεί και η Ελλάδα. Η JYSK μετρά σήμερα 72 καταστήματα σε όλη τη χώρα, ενώ την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου ανοίγει τις πόρτες του το 73οκατάστημα, στην Αγία Παρασκευή [Λεωφόρος Μεσογείων 451]. Κάθε νέο κατάστημα φέρνει το σκανδιναβικό στυλ και τη σχέση ποιότητας-τιμής της JYSK πιο κοντά σε ακόμη περισσότερα νοικοκυριά και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο.

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