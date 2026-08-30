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Μια νέα δυνατότητα πρόσβασης σε μετρητά εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αναθεώρησης των κανόνων για τις υπηρεσίες πληρωμών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις απομακρυσμένες περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, όπου τα τραπεζικά καταστήματα και τα ΑΤΜ έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Η πρόβλεψη αφορά τη δυνατότητα των πολιτών να πραγματοποιούν ανάληψη μετρητών από καταστήματα λιανικής μέσω POS, ακόμη και χωρίς να προηγηθεί αγορά. Έτσι, ένα καφενείο, ένας φούρνος ή άλλο μικρό κατάστημα θα μπορεί, εφόσον συμμετέχει στην υπηρεσία, να δίνει μετρητά στον πελάτη με χρέωση της κάρτας του.

Το θέμα ήρθε και στη Βουλή, έπειτα από ερώτηση του βουλευτή Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Τσίμαρη, με την απάντηση της γενικής γραμματέως Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνης Αλαμπάση, να επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία θα λειτουργεί σε προαιρετική βάση για τους επαγγελματίες.

Η ευρωπαϊκή πρόβλεψη αποσκοπεί κυρίως στη δημιουργία περισσότερων σημείων πρόσβασης σε φυσικό χρήμα εκεί όπου το τραπεζικό δίκτυο είναι ανεπαρκές. Στο σχετικό πλαίσιο σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών προβλέπεται όριο 50 ευρώ για ανάληψη χωρίς αγορά, γεγονός που σημαίνει ότι τα καταστήματα δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν πλήρως τα ΑΤΜ, αλλά να λειτουργήσουν συμπληρωματικά για μικρές ανάγκες σε μετρητά.

Η εφαρμογή του μέτρου, ωστόσο, δημιουργεί πρακτικά ερωτήματα. Για να μπορεί ένας μικρός επαγγελματίας να εξυπηρετεί αναλήψεις, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή ρευστότητα στο ταμείο του. Αυτό γίνεται δυσκολότερο όσο αυξάνονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές και περιορίζεται η ποσότητα φυσικού χρήματος που κυκλοφορεί στις τοπικές επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ανακύπτουν ζητήματα κόστους, ευθύνης και ασφάλειας, καθώς ένα μικρό κατάστημα δεν διαθέτει τις υποδομές ενός τραπεζικού καταστήματος για τη φύλαξη και διαχείριση σημαντικών ποσών σε μετρητά.

Η ιδιαίτερη σημασία για την Ήπειρο

Η νέα δυνατότητα αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, όπως πολλά χωριά της Ηπείρου, όπου η πρόσβαση στο πλησιέστερο ΑΤΜ μπορεί να απαιτεί μετακίνηση αρκετών ή ακόμη και δεκάδων χιλιομέτρων.

Για ηλικιωμένους και κατοίκους χωρίς εύκολη δυνατότητα μετακίνησης, η ανάληψη ενός μικρού ποσού από το κατάστημα του χωριού θα μπορούσε να αποτελέσει ουσιαστική διευκόλυνση. Ωστόσο, το κρίσιμο ζήτημα είναι να μη μετατραπεί η συγκεκριμένη λύση σε υποκατάστατο της τραπεζικής παρουσίας στην περιφέρεια.

Η συζήτηση εντάσσεται, άλλωστε, σε ένα ευρύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική επαρχία. Τα τελευταία χρόνια πολλά χωριά έχουν χάσει σχολεία, ταχυδρομεία, τραπεζικά καταστήματα και άλλες βασικές υπηρεσίες, αναγκάζοντας τους κατοίκους να μετακινούνται προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα ακόμη και για καθημερινές ανάγκες.

Επομένως, η δυνατότητα ανάληψης έως 50 ευρώ από ένα καφενείο ή άλλο κατάστημα μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη συμπληρωματική υπηρεσία. Δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί μόνιμη λύση για την υποχώρηση των τραπεζικών και δημόσιων υποδομών από την περιφέρεια.

Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά τελικά το κατά πόσο η ελληνική επαρχία θα εξακολουθήσει να διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες που χρειάζονται οι κάτοικοί της, ώστε τα χωριά να παραμείνουν λειτουργικά και ζωντανά.

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