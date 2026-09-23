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Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη ημέρα εκπτώσεων της χρονιάς έχει ξεκινήσει, με εκατομμύρια καταναλωτές να αναζητούν τις καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά. Η Black Friday 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου, όμως στην Ελλάδα η εκπτωτική περίοδος αναμένεται να ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα και να συνεχιστεί για ημέρες μετά την επίσημη ημερομηνία.

Τα τελευταία χρόνια, η Black Friday έχει εξελιχθεί από μία μονοήμερη δράση προσφορών σε μια ευρύτερη περίοδο εμπορικών εκπτώσεων, με πολλές επιχειρήσεις να προχωρούν σε μειώσεις τιμών ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου.

Η μεγάλη περίοδος των προσφορών

Η τάση των προηγούμενων ετών δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν περιμένουν πλέον αποκλειστικά την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.

Το 2024, οι προσφορές είχαν ξεκινήσει ήδη από τις 15 Νοεμβρίου, με περισσότερες από 77.000 πραγματικές εκπτώσεις και σημαντική άνοδο στις ηλεκτρονικές παραγγελίες κατά τη διάρκεια της Black Friday.

Αντίστοιχα, το 2023, οι επιχειρήσεις είχαν ανοίξει νωρίτερα τον κύκλο των προσφορών, από τις 10 Νοεμβρίου, καταγράφοντας ακόμη μεγαλύτερο αριθμό διαθέσιμων εκπτώσεων.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην αγοραστική κίνηση διατηρεί και η Cyber Monday, η οποία το 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου, με έμφαση κυρίως στις ηλεκτρονικές αγορές.

Τεχνολογία, συσκευές και είδη σπιτιού στην κορυφή

Οι κατηγορίες της τεχνολογίας παραμένουν παραδοσιακά οι μεγάλες πρωταγωνίστριες της Black Friday, καθώς πολλοί καταναλωτές επιλέγουν τη συγκεκριμένη περίοδο για την αγορά νέων συσκευών σε χαμηλότερες τιμές.

Ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζουν τα smartphones, τα smartwatches, οι φορητές συσκευές και τα προϊόντα ψυχαγωγίας, όπως οι κονσόλες παιχνιδιών.

Σημαντικό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν επίσης τα είδη ένδυσης, τα προϊόντα για το σπίτι και τον κήπο, αλλά και οι μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές.

Στις κατηγορίες που εμφανίζουν συχνά υψηλές εκπτώσεις περιλαμβάνονται οι λευκές συσκευές, όπως πλυντήρια, ψυγεία και κουζίνες, αλλά και οι μικρότερες ηλεκτρικές συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ηλεκτρικές σκούπες και φούρνοι μικροκυμάτων.

Η άγνωστη ιστορία πίσω από τη Black Friday

Παρά τη σημερινή σύνδεσή της με τις μεγάλες αγορές και τις εμπορικές προσφορές, η ιστορία της Black Friday δεν ξεκίνησε ως γιορτή κατανάλωσης.

Ο όρος εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1950 στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, όπου χρησιμοποιήθηκε από την αστυνομία για να περιγράψει το κυκλοφοριακό χάος και την έντονη κίνηση που δημιουργούνταν την επομένη της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Η πόλη γέμιζε από καταναλωτές και επισκέπτες που έφταναν για τις αγορές τους, αλλά και για τον μεγάλο ετήσιο αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων του Στρατού και του Ναυτικού.

Για τις αστυνομικές αρχές η ημέρα αποτελούσε ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς οι δρόμοι παρουσίαζαν αυξημένη κίνηση και απαιτούνταν μεγαλύτερες βάρδιες για τη διαχείριση της κατάστασης.

Παράλληλα, η μεγάλη συγκέντρωση κόσμου στα καταστήματα δημιουργούσε ευκαιρίες για κλοπές, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στις αρχές.

Με τα χρόνια, ο όρος απέκτησε διαφορετική σημασία και μετατράπηκε σε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά γεγονότα παγκοσμίως, συνδέοντας τη Black Friday με τις μεγάλες εκπτώσεις, τις αγορές και την έναρξη της εορταστικής καταναλωτικής περιόδου.

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