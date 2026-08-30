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Στην τελική ευθεία μπαίνει η θερινή εκπτωτική περίοδος του 2026, με την αγορά να διανύει τις τελευταίες ημέρες των προσφορών και τους καταναλωτές να έχουν ένα τελευταίο χρονικό περιθώριο για αγορές σε μειωμένες τιμές. Η αυλαία πέφτει τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ολοκληρώνοντας μια περίοδο περίπου επτά εβδομάδων για το λιανεμπόριο.

Οι θερινές εκπτώσεις άρχισαν στις 13 Ιουλίου και, όσο πλησιάζει η ημερομηνία λήξης τους, το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στις τελευταίες ευκαιρίες που προσφέρουν οι επιχειρήσεις όσο και στο πρόγραμμα λειτουργίας της αγοράς για το υπόλοιπο του έτους.

Μετά τις 31 Αυγούστου, άλλωστε, το ημερολόγιο του λιανεμπορίου περιλαμβάνει ακόμη ορισμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά τις Κυριακές, με το μεγαλύτερο μέρος τους να συγκεντρώνεται στην περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα.

Μέχρι τότε, πάντως, οι καταναλωτές που σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν τις τελευταίες ημέρες των εκπτώσεων θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι μειωμένες τιμές και κυρίως στην τιμή αναφοράς κάθε προϊόντος.

Τι πρέπει να αναγράφεται στις εκπτώσεις

Οι επιχειρήσεις που ανακοινώνουν μείωση τιμής οφείλουν να εμφανίζουν μαζί με τη νέα τιμή και την προγενέστερη τιμή, η οποία λειτουργεί ως βάση για τον υπολογισμό της έκπτωσης.

Ως προγενέστερη ή «τιμή αναφοράς» θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε διατεθεί το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της μείωσης. Με τον τρόπο αυτό ο καταναλωτής μπορεί να διαπιστώνει ευκολότερα εάν η έκπτωση που προβάλλεται αντιστοιχεί πράγματι σε ουσιαστική μείωση της τιμής.

Ο συγκεκριμένος κανόνας έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τη διάρκεια μεγάλων εκπτωτικών περιόδων, καθώς περιορίζει τη δυνατότητα να παρουσιάζεται ως μεγάλη προσφορά μια τιμή που στην πραγματικότητα δεν απέχει σημαντικά από εκείνη στην οποία πωλούνταν προηγουμένως το προϊόν.

Η παρουσίαση της έκπτωσης μπορεί να γίνει με διαφορετικές μορφές. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναγράφουν ποσοστιαία μείωση, συγκεκριμένο χρηματικό ποσό έκπτωσης ή να εμφανίζουν παράλληλα την προηγούμενη και τη νέα τιμή.

Έτσι, μια προσφορά μπορεί να παρουσιαστεί ως «20% έκπτωση», ως «10 ευρώ φθηνότερα» ή με αναγραφή, για παράδειγμα, «Τώρα 50 ευρώ – Πριν 100 ευρώ». Σε κάθε περίπτωση, όμως, το κρίσιμο στοιχείο παραμένει η σωστή αναφορά της προηγούμενης τιμής, ώστε ο καταναλωτής να έχει σαφή εικόνα για το πραγματικό όφελος.

Καθώς οι θερινές εκπτώσεις πλησιάζουν στο τέλος τους, οι καταναλωτές καλούνται επομένως να μην περιορίζονται μόνο στο ποσοστό που εμφανίζεται στην ετικέτα ή στη βιτρίνα, αλλά να συγκρίνουν την τελική τιμή με την τιμή αναφοράς και να αξιολογούν εάν η προσφορά ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στον προϋπολογισμό τους.

Οι επόμενες ανοιχτές Κυριακές του 2026

Μετά τη λήξη των θερινών εκπτώσεων στις 31 Αυγούστου, το ενδιαφέρον της αγοράς μεταφέρεται σταδιακά προς το τελευταίο τετράμηνο του έτους και ιδιαίτερα στην εορταστική εμπορική περίοδο.

Με βάση τον προγραμματισμό, τα καταστήματα αναμένεται να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, ημερομηνία που βρίσκεται αμέσως μετά την Black Friday της 27ης Νοεμβρίου και πριν από τη Cyber Monday.

Στη συνέχεια ακολουθούν τρεις Κυριακές μέσα στον Δεκέμβριο, καθώς η εμπορική κίνηση κορυφώνεται ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Οι ημερομηνίες που προβλέπονται είναι η 13η Δεκεμβρίου, η 20ή Δεκεμβρίου και η 27η Δεκεμβρίου 2026. Πρόκειται για τις Κυριακές που καλύπτουν το βασικό κομμάτι της εορταστικής περιόδου, όταν παραδοσιακά καταγράφεται αυξημένη κίνηση στην αγορά.

Για τις συγκεκριμένες ημέρες, το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας μπορεί να διαμορφωθεί από τις 11:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. Ωστόσο, το τελικό ωράριο μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις σχετικές αποφάσεις, την περιοχή και την επιλογή κάθε επιχείρησης.

Η λειτουργία των καταστημάτων τις συγκεκριμένες Κυριακές είναι προαιρετική, γεγονός που σημαίνει ότι οι καταναλωτές είναι χρήσιμο να ελέγχουν εκ των προτέρων εάν το κατάστημα που σκοπεύουν να επισκεφθούν θα είναι ανοιχτό και ποιο ωράριο θα ακολουθήσει.

Μέχρι τότε, πάντως, η προσοχή παραμένει στις τελευταίες ημέρες των θερινών εκπτώσεων, με την 31η Αυγούστου να αποτελεί το οριστικό κλείσιμο της φετινής θερινής εκπτωτικής περιόδου και την αγορά να προετοιμάζεται πλέον για τους επόμενους μεγάλους εμπορικούς σταθμούς του 2026.

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