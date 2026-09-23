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H βιομηχανία γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2026, καταγράφοντας ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και σημαντική αύξηση κερδοφορίας, ως αποτέλεσμα της δυναμικής πορείας του ελληνικού γιαουρτιού στις διεθνείς αγορές και της ενίσχυσης της παραγωγικής της δραστηριότητας. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €203,90 εκ. έναντι €161,90 εκ. το 2025 (αυξημένος +25,9%).

Τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώνονται ως εξής:

• Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €42,89 εκ. έναντι €26,10 εκ. το 2025.

• Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €39,14 εκ., έναντι €23,01 εκ. το 2025.

• Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €36,17 εκ., έναντι €19,45 εκ. το 2025. Επισημαίνεται ότι στην τρέχουσα περίοδο το κονδύλι του φόρου εισοδήματος εμφανίζεται μειωμένο κατά €5,67 εκ. από την αναγνώριση του δικαιώματος της ωφέλειας της φορολογικής απαλλαγής κατόπιν λήψης πιστοποιήσεων ολοκλήρωσης επενδύσεων στα πλαίσια του Ν. 4399/2016 (2025: €1,43 εκ).

Ο κλάδος γιαουρτιού συνέχισε να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της Εταιρείας. Οι συνολικές πωλήσεις γιαουρτιού αυξήθηκαν κατά 35,3% σε αξία και κατά 28,6% σε όγκο.

Οι ισχυρές επιδόσεις στις αγορές του εξωτερικού συνεχίζονται, με τις εξαγωγές γιαουρτιού να καταγράφουν αύξηση +46,8% σε αξία. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι στις ευρωπαϊκές αγορές ενισχύει περαιτέρω τις προοπτικές της κατηγορίας, δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για την Εταιρεία. Η ΚΡΙ-ΚΡΙ αξιοποιεί αποτελεσματικά τη δυναμική αυτή. Ενδεικτικά, οι πωλήσεις γιαουρτιού αυξήθηκαν +67% στο Ηνωμένο Βασίλειο και +31% στην Ιταλία, που αποτελούν τις βασικές αγορές του εξωτερικού.

Στην ελληνική αγορά, οι πωλήσεις γιαουρτιού ξεπέρασαν τα €43 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 9,6%. Παράλληλα, η συνολική αγορά συνέχισε να αναπτύσσεται, καταγράφοντας άνοδο 11,3% σε αξία και 8,6% σε όγκο [στοιχεία Circana (προηγ. IRI), Ιαν.-Ιούν. 2026]. Η τάση στροφής των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας συνεχίζεται, κυρίως λόγω της μεγάλης διαφοράς των τιμών τους συγκριτικά με τα branded γιαούρτια. Μέσα σε ένα τέτοιο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ΚΡΙ-ΚΡΙ διατήρησε τη δεύτερη θέση στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, με μερίδιο 12,9% σε αξία από 13,7% το 2025 [στοιχεία Circana (προηγ. IRI), σε αξία, Ιαν.-Ιούν. 2026], επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ισχύ του εμπορικού της σήματος και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα της.

Στον κλάδο του παγωτού, η ΚΡΙ-ΚΡΙ διατήρησε τη θέση της σε μία αγορά που συνέχισε να επηρεάζεται από τις δυσμενείς συνθήκες κατανάλωσης. Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς υποχώρησε, παρουσιάζοντας μείωση κατά -4,3% σε όγκο και -1,5% σε αξία [στοιχεία Circana (προηγ. IRI), Ιαν.-Ιούν. 2026]. Οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ ακολούθησαν την τάση της αγοράς, εμφανίζοντας μικρή μείωση -1,8%. Στο υπόλοιπο της σεζόν, οι πωλήσεις παγωτού ακολούθησαν παρόμοια πορεία και μεταβολή σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, η εταιρεία έχει εκπονήσει και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Στο α’ εξάμηνο οι επενδύσεις σε πάγιο μηχανολογικό εξοπλισμό και κτίρια ξεπέρασαν τα €8 εκ. Για το σύνολο της χρήσης 2026, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους μεταξύ €26-30 εκ.

Για το υπόλοιπο της χρήσης, η Διοίκηση εκτιμά ότι η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική των πωλήσεων θα συνεχιστεί. Με βάση την τρέχουσα εικόνα, οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να αγγίξουν τα €400 εκ., υποστηριζόμενες κυρίως από τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη των εξαγωγών γιαουρτιού.

Ωστόσο, η αναστάτωση που έχει προκληθεί στις διεθνείς αγορές από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φαίνεται να έχει μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση από αυτήν που αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε αυξημένες πιέσεις στο κόστος βασικών πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας, ενέργειας και μεταφορών, επηρεάζοντας τη συνολική κοστολογική βάση της εταιρείας. Υπό τις παρούσες συνθήκες, και εφόσον δεν υπάρξει ουσιαστική αποκλιμάκωση των ανωτέρω πιέσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η Διοίκηση θεωρεί πιθανό τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) για το σύνολο της χρήσης να διαμορφωθούν ελαφρώς χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο των €60 εκ., στην περιοχή των €57-58 εκ. Παρά τις πρόσκαιρες αυτές πιέσεις, η εταιρεία εξακολουθεί να αναμένει ένα ακόμη έτος ισχυρής ανάπτυξης και υψηλής κερδοφορίας.

Η αναπτυξιακή πορεία της ΚΡΙ-ΚΡΙ αντανακλάται άμεσα στην ενίσχυση της απασχόλησης και της περιφερειακής οικονομίας. Κατά το α’ εξάμηνο του 2026, ο μέσος αριθμός εργαζομένων ανήλθε σε 833, καταγράφοντας αύξηση άνω του 10%. Η συνεχής δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, σε συνδυασμό με το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η εταιρεία, υπογραμμίζει τη στρατηγική της ΚΡΙ-ΚΡΙ για βιώσιμη ανάπτυξη με θετικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

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