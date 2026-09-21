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Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ενεργειακής και αναπτυξιακής πολιτικής για τη στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας ανέδειξε η πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, Λουκία Σαράντη, μιλώντας στον Ρ/Σ Παραπολιτικά. Όπως τόνισε, το υψηλό και ιδιαίτερα ευμετάβλητο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ απαιτείται ένα σταθερό πλαίσιο κινήτρων και επενδύσεων με ορίζοντα 5 έως 10 ετών.

Ειδικότερα όπως επεσήμανε: «Οι κρίσεις πλέον λένε ότι είναι η κανονικότητα. Διαχειριζόμαστε συνεχώς μια κρίση. Χωρίς καλής ποιότητας και φθηνή ενέργεια δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της βιομηχανίας.

Για το σχέδιο ενίσχυσης της βιομηχανίας με ένα ενεργειακό πλάνο είπε ότι «αυτό είναι μια συμφωνία της ευρωπαϊκής επιτροπής για την καθαρή βιομηχανία το οποίο έχει αναγνωρίσει ότι ναι μεν πρέπει να γίνει πράσινη μετάβαση αλλά δεν μπορεί αυτή η γίνει χωρίς ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία. Κάθε χώρα έχει δικό της ενεργειακό μοντέλο, που έχει να κάνει με τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της και τη στρατηγική της κάθε χώρας η αλήθεια όμως είναι ότι η Ελλάδα έχει εδώ και πολλά χρόνια υψηλότερο κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία κι αυτό είναι πρόβλημα για τη βιομηχανία γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή όταν οι άλλες χώρες έχουν χαμηλότερο μονίμως κόστος ενέργειας στη βιομηχανία αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα ανταγωνιστικότητας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα βέβαια έχει αρχίσει και γίνεται ακόμα πιο σύνθετο το θέμα γιατί αυτό που μας απασχολεί είναι οι επικίνδυνες ακραίες διακυμάνσεις.

Λέμε συνεχώς στην κυβέρνηση ότι πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα. Δεν είναι το θέμα να δοθεί ένα αποσπασματικό μέτρο αλλά ένα πλαίσιο ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει ένα πλαίσιο ενίσχυσης και κινήτρων ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα».

Για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού σχολίασε: «Η ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν θα ειπωθεί κάτι για την βιομηχανία. Σήμερα η βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα μέχρι και να σταματήσει να λειτουργεί. Όταν βλέπει ότι ξεφεύγει κάθετα το κοστολόγιο, δεν μπορεί δηλαδή 400€ η μεγαβατώρα τη νύχτα καμία βιομηχανία και η πιο κερδοφόρα δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Το κράτος πρέπει να τα αντιμετωπίσει όλα, δεν μπορεί να την αφήσει εκτεθειμένη γιατί ουσιαστικά το κράτος την αφήνει σήμερα εκτεθειμένη τη βιομηχανία.

Ερωτηθείσα αν υπάρχει συζήτηση για να αλλάξει το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας είπε: «Δυστυχώς όχι διότι για να δεις αν είναι σοβαρή μια συζήτηση, ειδικά σε ότι αφορά την βιομηχανία, πρέπει να υπάρχει πλάνο, ένα ορίζοντα 5 έως 10 χρόνια. Πρέπει να δημιουργηθεί μια στρατηγική με μεγάλο βάθος. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποια πράγματα αλλά είναι αποσπασματικές παρεμβάσεις, είναι πολιτικές που δεν συνδέονται μεταξύ τους και η ενέργεια είναι ένα από αυτά. Ξέραμε τι θα συμβεί έπρεπε εγκαίρως να δώσουμε μια κατεύθυνση στις βιομηχανίες και να αποφασίσουμε ως χώρα τι θέλουμε και που θέλουμε να πάμε.

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