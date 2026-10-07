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Το Lucknam Park, Emblems Collection απέσπασε τρεις σημαντικές διακρίσεις στα Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2026, κατακτώντας την 1η θέση μεταξύ των ξενοδοχείων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την 3η θέση στην κατηγορία των καλύτερων spa της χώρας και τη 16η θέση μεταξύ των καλύτερων ξενοδοχείων στην Ευρώπη στα αμερικανικά βραβεία του Condé Nast Traveler.

Τα ετήσια Readers’ Choice Awards καλύπτουν μερικές από τις σημαντικότερες κατηγορίες της παγκόσμιας ταξιδιωτικής βιομηχανίας, από ξενοδοχεία, resorts και spa μέχρι πόλεις, χώρες, κρουαζιέρες, αεροπορικές εταιρείες, αεροδρόμια, τρένα, νησιά, βίλες και tour operators.

Για τη φετινή διοργάνωση, τα Condé Nast Traveller και Condé Nast Traveler συγκέντρωσαν απαντήσεις από εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν 296.356 αναγνώστες στο Ηνωμένο Βασίλειο και 798.867 στις ΗΠΑ, αξιολογώντας τις ταξιδιωτικές εμπειρίες τους σε ολόκληρο τον κόσμο και τους προορισμούς στους οποίους θα ήθελαν να επιστρέψουν.

Τα Readers’ Choice Awards συγκαταλέγονται στους μακροβιότερους και πλέον αναγνωρίσιμους θεσμούς της διεθνούς ταξιδιωτικής βιομηχανίας, αποτελώντας σημαντικό σημείο αναφοράς για τον κλάδο της πολυτελούς φιλοξενίας.

Με αφορμή τη διάκριση, ο γενικός διευθυντής του Lucknam Park, Ντέιβιντ Γκρίφιν, δήλωσε: «Είναι τεράστια τιμή για εμάς η αναγνώριση στα Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 2026 ως το Νο1 ξενοδοχείο στο Ηνωμένο Βασίλειο, παράλληλα με τις κορυφαίες θέσεις που κατακτήσαμε για το spa μας και τις ευρωπαϊκές διακρίσεις.

Τα βραβεία αυτά αποτελούν πραγματική επιβεβαίωση της αφοσίωσης, του πάθους και της ζεστασιάς της ομάδας μας, η οποία εργάζεται για να δημιουργεί αξέχαστες εμπειρίες σε ολόκληρο το κτήμα. Το γεγονός ότι λαμβάνουμε μια τόσο σημαντική αναγνώριση απευθείας από τους αναγνώστες τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις ΗΠΑ μάς κάνει εξαιρετικά υπερήφανους, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω στη μακρά παράδοση πολυτελούς φιλοξενίας του Lucknam Park».

Ένα ιστορικό κτήμα 500 στρεμμάτων στο Γουίλτσιρ

Το Lucknam Park, Emblems Collection είναι ένα κομψό εξοχικό ξενοδοχείο στο Γουίλτσιρ της Αγγλίας, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα ιστορικό πάρκο έκτασης 500 acres (περίπου 2.000 στρεμμάτων). Χαρακτηριστικό του κτήματος είναι η εντυπωσιακή λεωφόρος μήκους περίπου ενός μιλίου, πλαισιωμένη από φλαμουριές και οξιές, η οποία οδηγεί τους επισκέπτες στην παλλαδιανού ρυθμού έπαυλη.

Η ιστορία του κτιρίου ανάγεται στο 1720 και σήμερα το ξενοδοχείο διαθέτει 42 δωμάτια και σουίτες, καθένα με διαφορετική διακόσμηση. Πολλά διαθέτουν κρεβάτια με ουρανό και μεγάλα παράθυρα από το δάπεδο έως την οροφή, με θέα στους κήπους.

Στο συγκρότημα περιλαμβάνονται επίσης εννέα πολυτελείς εξοχικές κατοικίες, σχεδιασμένες κυρίως για οικογένειες και μεγαλύτερες παρέες.

Από το εστιατόριο με αστέρι Michelin στο βραβευμένο spa

Στους σημαντικότερους πόλους έλξης του Lucknam Park βρίσκεται το Restaurant Hywel Jones, το οποίο διαθέτει αστέρι Michelin, καθώς και το Walled Garden Restaurant.

Μέσα στους περιποιημένους κήπους του κτήματος βρίσκεται και το βραβευμένο spa, το οποίο ανακαινίστηκε πρόσφατα. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν εσωτερική και εξωτερική πισίνα υδροθεραπείας, καθώς και χώρους θερμικών θεραπειών με ιαπωνικό αλάτι, αμέθυστο και αρωματικό ατμό.

Παράλληλα, προσφέρονται θεραπείες από γνωστά brands όπως 111SKIN, Kloris και Hydrafacial.

Την εμπειρία συμπληρώνει το Equestrian Centre, το οποίο φιλοξενεί περισσότερα από 12 άλογα, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν δραστηριότητες στην αγγλική ύπαιθρο, όπως τοξοβολία, καθοδήγηση κοπαδιού από πάπιες και σκοποβολή σε πήλινους στόχους.

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