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Με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 1,2 δισ. ευρώ, η Διαμαντής Μασούτης έκλεισε το 2025 διατηρώντας παράλληλα ισχυρή κερδοφορία και βελτιώνοντας τη χρηματοοικονομική της θέση. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,4% στα 1,202 δισ. ευρώ και το μικτό περιθώριο διευρύνθηκε στο 25,6% από 25,2% το 2024.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, το EBITDA διατηρήθηκε σταθερό στα 72,4 εκατ. ευρώ, ενώ η τελική κερδοφορία ενισχύθηκε αισθητά, με τα κέρδη προ φόρων να αυξάνονται κατά 19,1% στα 10,8 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατά 16,7% στα 7 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν στα 58,8 εκατ. ευρώ, στηρίζοντας επενδύσεις περίπου 30 εκατ. ευρώ σε δίκτυο, υποδομές και τεχνολογία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός, σύμφωνα με την εταιρεία, ότι όλα τα παραπάνω επετεύχθησαν με ταυτόχρονη μείωση του δανεισμού. Ο τραπεζικός δανεισμός υποχώρησε στα 216,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός, χωρίς τις υποχρεώσεις μίσθωσης, μειώθηκε κατά 4,6% στα 168 εκατ. ευρώ.

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