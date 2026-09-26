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Η Saudi Aramco προχωρά σε μια από τις μεγαλύτερες στρατηγικές αλλαγές της μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, εξετάζοντας τη δημιουργία μιας αυτόνομης μονάδας φυσικού αερίου που θα μπορούσε στο μέλλον να εισαχθεί στις αγορές, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτιμήσει τον νέο βραχίονα πάνω από 100 δισ. δολάρια.

Ο πετρελαϊκός κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας έχει προσλάβει την Evercore σε ρόλο συμβούλου για τη μεγάλη αναδιάρθρωση που δρομολογεί με στόχο τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου σε ξεχωριστή μονάδα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Μια πιθανή διάσπαση θα μπορούσε να προσελκύσει νέες επενδύσεις στον τομέα φυσικού αερίου ή ακόμη και να οδηγήσει σε μια αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) ή σε πώληση μειοψηφικού ποσοστού της μονάδας, με αποτίμηση που θα ξεπερνούσε τα 100 δισ. δολάρια, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και τα σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν, σύμφωνα με τα πρόσωπα που ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ιδιωτικής φύσης των πληροφοριών. Η Aramco αρνήθηκε να σχολιάσει, όπως και η Evercore.

Η Evercore έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε σημαντικές στρατηγικές κινήσεις της Aramco, μεταξύ άλλων στην εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο το 2019.

Στον σχεδιασμό έχει εμπλακεί επίσης η Boston Consulting Group, η οποία φέρεται να συμβούλευσε την Aramco να αποσχίσει τις δραστηριότητες φυσικού αερίου στο πλαίσιο ενός σχεδίου με την ονομασία Project Gamma. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η εταιρεία συμβούλων εκτίμησε ότι ο διαχωρισμός θα μπορούσε να απελευθερώσει σημαντική αξία για τον ενεργειακό όμιλο.

Η Reuters είχε μεταδώσει στις 22 Σεπτεμβρίου ότι η Aramco σχεδίαζε αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων της με στόχο τη δημιουργία νέας μονάδας φυσικού αερίου και μια πιθανή μελλοντική εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.

Μια αποτίμηση της μονάδας φυσικού αερίου στα 100 δισ. δολάρια ή υψηλότερα θα την καθιστούσε περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη από την εισηγμένη χημική μονάδα της Aramco, τη Sabic, η μετοχή της οποίας έχει υποχωρήσει πάνω από 20% τον τελευταίο χρόνο.

Η αξία αυτή θα ξεπερνούσε επίσης τα σχεδόν 70 δισ. δολάρια που συμφώνησε να καταβάλει η Aramco το 2020 για την εξαγορά της Sabic.

Η Aramco βρίσκεται παράλληλα σε διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων αξίας έως και 35 δισ. δολαρίων, προκειμένου να απελευθερώσει κεφάλαια για κρατικά έργα και τη διατήρηση των μερισματικών πληρωμών της.

Η εταιρεία εξετάζει μεταξύ άλλων την πώληση μέρους του τεράστιου χαρτοφυλακίου ακινήτων της, καθώς και την παραχώρηση συμμετοχής σε τερματικούς σταθμούς εξαγωγής και αποθήκευσης πετρελαίου.

Το στοίχημα του φυσικού αερίου

Η ανάπτυξη του τομέα φυσικού αερίου της Aramco βασίζεται κυρίως στο έργο Jafurah, ένα από τα μεγαλύτερα μη συμβατικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στον κόσμο.

Η εταιρεία επενδύει πάνω από 100 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη του κοιτάσματος, χρησιμοποιώντας τεχνικές υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking) που αναπτύχθηκαν στη βιομηχανία σχιστολιθικού αερίου των ΗΠΑ.

Το Jafurah ξεκίνησε την πρώτη φάση ανάπτυξής του στα τέλη του 2025 και, μαζί με άλλα έργα, αναμένεται να βοηθήσει την Aramco να αυξήσει την παραγωγή φυσικού αερίου κατά περίπου 80% έως το 2030.

Μέχρι τότε, η εταιρεία θέτει ως στόχο πρόσθετες λειτουργικές ταμειακές ροές έως και 15 δισ. δολάρια από τον τομέα φυσικού αερίου.

Παρά τη δυναμική ανάπτυξη, ο κλάδος φυσικού αερίου θα παραμείνει μικρότερος από τον βασικό πυρήνα της Aramco, δηλαδή την παραγωγή πετρελαίου. Η εταιρεία αναφέρει ότι κάθε επιπλέον 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως μπορεί να αποφέρει περίπου 10 δισ. δολάρια.

Η Aramco παρήγαγε κατά μέσο όρο περίπου 10 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως πέρυσι.

Η στροφή προς το φυσικό αέριο αποτελεί σημαντική αλλαγή για τη Σαουδική Αραβία, η οποία στο παρελθόν αντιμετώπιζε περιορισμούς στην παροχή αερίου προς τη βιομηχανία και χρησιμοποιούσε συχνά πετρέλαιο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες λόγω της αυξημένης ζήτησης για κλιματισμό.

Οι νέες ποσότητες φυσικού αερίου αναμένεται να απελευθερώσουν έως και 1 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως που σήμερα καταναλώνονται για την ηλεκτροδότηση στο εσωτερικό της χώρας, επιτρέποντας την εξαγωγή τους στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, η Aramco εξετάζει τη δυνατότητα αξιοποίησης των επιπλέον ποσοτήτων φυσικού αερίου είτε μέσω εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) είτε για την τροφοδοσία ενεργοβόρων υποδομών, όπως τα κέντρα δεδομένων.

Επιπλέον, η εταιρεία δημιουργεί χαρτοφυλάκιο συμβολαίων LNG από διεθνή έργα, μεταξύ άλλων στην περιοχή του Κόλπου του Μεξικού στις ΗΠΑ, αποκτώντας φορτία που θα μπορεί να εμπορεύεται στις παγκόσμιες αγορές.

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