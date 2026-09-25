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Η ενεργειακή ασφάλεια επιστρέφει στην κορυφή των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων, ανατρέποντας μέρος του σχεδιασμού για ταχεία απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες. Οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα υποχρεώνουν την Ευρώπη να επανεξετάσει τον ρυθμό της πράσινης μετάβασης.

Το φυσικό αέριο, που τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπιζόταν κυρίως ως καύσιμο-γέφυρα προς ένα σύστημα βασισμένο στις ανανεώσιμες πηγές, αποκτά ξανά στρατηγική σημασία. Παραμένει απαραίτητο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη θέρμανση και τη λειτουργία της βιομηχανίας, ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες η παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά δεν επαρκεί.

Η εξέλιξη δεν σημαίνει εγκατάλειψη των στόχων για μείωση των εκπομπών. Σημαίνει όμως ότι η Ευρώπη καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στην κλιματική πολιτική, την ενεργειακή επάρκεια και το κόστος.

Οι πόλεμοι αλλάζουν την ενεργειακή εξίσωση

Οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν μεταβάλει δραστικά τις παραμέτρους της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Η Ευρώπη χρειάζεται ακόμη μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει αυξημένους κινδύνους στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολη από την πορεία των αποθεμάτων. Οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα από τον εποχικό μέσο όρο, καθώς πλησιάζει η χειμερινή περίοδος.

Αυτό δημιουργεί διπλό κίνδυνο: αφενός για την ασφάλεια εφοδιασμού και αφετέρου για τις τιμές που θα κληθούν να πληρώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η εξάρτηση από εισαγωγές παραμένει σημαντική και η Ευρώπη δεν θέλει να βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με μια κατάσταση κατά την οποία μια γεωπολιτική κρίση μετατρέπεται μέσα σε λίγες εβδομάδες σε ενεργειακό σοκ.

Παράλληλα, η εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργεί ένα διαφορετικό είδος αβεβαιότητας, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιδιώκουν να αποφύγουν μια υπερβολικά μεγάλη συγκέντρωση των ενεργειακών προμηθειών σε μία μόνο πηγή.

Η Νορβηγία αποκτά ξανά στρατηγικό βάρος

Σε αυτό το περιβάλλον, η Νορβηγία εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του ευρωπαϊκού ενεργειακού εφοδιασμού.

Η εγκατάσταση Kårsto, ένας τεράστιος βιομηχανικός κόμβος στις νορβηγικές ακτές, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας πραγματικότητας. Περίπου το ένα τέταρτο της νορβηγικής παραγωγής φυσικού αερίου περνά από εκεί, με σημαντικό μέρος να κατευθύνεται μέσω αγωγών προς μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές.

Η Νορβηγία κάλυψε πέρυσι περίπου το ένα τρίτο των αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε φυσικό αέριο και περίπου το 14% των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο.

Η νέα ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια έχει αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της νορβηγικής υφαλοκρηπίδας. Η παραγωγή έχει ήδη αρχίσει να υποχωρεί, ωστόσο η ευρωπαϊκή ζήτηση δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για τη διατήρηση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και την αναζήτηση νέων κοιτασμάτων.

Η Equinor, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής.

Πριν από μερικά χρόνια, η εταιρεία είχε θέσει φιλόδοξους στόχους για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και τη μετάβαση σε μηδενικές καθαρές εκπομπές. Πλέον, διατηρώντας τον στόχο για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγή υδρογονανθράκων από τη νορβηγική υφαλοκρηπίδα.

Η παραγωγή δεν μπορεί να αυξάνεται για πάντα

Η στροφή αυτή έχει όμως ένα σημαντικό όριο: τα νορβηγικά κοιτάσματα δεν είναι ανεξάντλητα.

Η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας αναμένεται να μειωθεί σημαντικά έως το 2050. Ακόμη και στο ευνοϊκότερο σενάριο, η υποχώρηση εκτιμάται περίπου στο ένα τρίτο, ενώ το βασικό σενάριο προβλέπει πτώση μεγαλύτερη από 50%.

Η προσπάθεια περιορισμού αυτής της πτώσης προϋποθέτει νέες επενδύσεις, υψηλότερο επιχειρηματικό ρίσκο και εξερεύνηση περιοχών που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η Θάλασσα του Μπάρεντς, όπου ενδέχεται να βρίσκονται νέα κοιτάσματα. Η αξιοποίησή τους, ωστόσο, απαιτεί σημαντικά κεφάλαια, τεχνολογία και επενδύσεις σε υποδομές.

Για την Ευρώπη αυτό σημαίνει ότι η νορβηγική παραγωγή μπορεί να λειτουργήσει ως κρίσιμο ανάχωμα, αλλά δύσκολα μπορεί να αποτελέσει μόνιμη λύση για την ενεργειακή της εξάρτηση.

Το πετρέλαιο χρηματοδοτεί τη Νορβηγία

Η Νορβηγία έχει έναν επιπλέον λόγο να διατηρήσει ενεργό τον κλάδο των υδρογονανθράκων. Τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο χρηματοδότησαν τη δημιουργία του μεγαλύτερου κρατικού επενδυτικού ταμείου στον κόσμο, η αξία του οποίου ξεπερνά τα 2 τρισ. δολάρια.

Οι ετήσιες μεταβιβάσεις από το ταμείο αντιστοιχούν περίπου στο ένα πέμπτο του κρατικού προϋπολογισμού, γεγονός που δείχνει πόσο σημαντική παραμένει η ενεργειακή βιομηχανία για τα δημόσια οικονομικά.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει μια ιδιαίτερη αντίφαση: η ίδια η Νορβηγία καταναλώνει σχετικά λίγα ορυκτά καύσιμα σε σύγκριση με την παραγωγή της.

Περίπου 90% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από υδροηλεκτρικές μονάδες, ενώ η χώρα έχει το υψηλότερο ποσοστό ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως.

Έτσι, η Νορβηγία μπορεί να εμφανίζεται ταυτόχρονα ως πρωταθλήτρια της πράσινης μετάβασης στο εσωτερικό και ως σημαντικός προμηθευτής ορυκτών καυσίμων για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η Ευρώπη επιστρέφει στην πραγματικότητα του φυσικού αερίου

Η αντίφαση αυτή αποτυπώνει και το μεγαλύτερο πρόβλημα της ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής.

Η ήπειρος επιδιώκει την ανάπτυξη των ΑΠΕ, των ηλεκτρικών οχημάτων και των αντλιών θερμότητας, όμως η ζήτηση για πετρέλαιο και φυσικό αέριο εξακολουθεί να είναι υψηλή. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο αντιπροσωπεύουν ακόμη περισσότερο από το ήμισυ της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Η πράσινη μετάβαση, επομένως, δεν μπορεί να προχωρήσει ανεξάρτητα από την ενεργειακή ασφάλεια. Αντίθετα, οι δύο στόχοι πρέπει πλέον να αντιμετωπίζονται παράλληλα.

Η αύξηση της παραγωγής ΑΠΕ μειώνει μακροπρόθεσμα την ανάγκη για εισαγόμενους υδρογονάνθρακες, αλλά μέχρι να αναπτυχθούν επαρκώς τα δίκτυα, η αποθήκευση και οι υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, το φυσικό αέριο παραμένει κρίσιμο για τη σταθερότητα του συστήματος.

Το νέο ευρωπαϊκό ενεργειακό μοντέλο διαμορφώνεται, επομένως, μέσα σε μια δύσκολη ισορροπία. Η απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες παραμένει στόχος, όμως η ενεργειακή ασφάλεια έχει γίνει ξανά προτεραιότητα.

Και όσο οι γεωπολιτικές κρίσεις συνεχίζονται, το φυσικό αέριο δεν φαίνεται να εγκαταλείπει σύντομα το ευρωπαϊκό ενεργειακό προσκήνιο.

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