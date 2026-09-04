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Τις μεγάλες συμφωνίες άνω των 700 εκατ. ευρώ που ολοκλήρωσε η ΑΒΑΞ μέσα στο καλοκαίρι, παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, νέα έργα που διαμορφώνουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου στα πολύ υψηλά επίπεδα των 2,8 δισ. ευρώ.

Μιλώντας στο 3ο συνέδριο της Ημερησίας, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο κ. Μιτζάλης αναφέρθηκε στις συμφωνίες για τον σταθμό παραγωγής ενέργειας στη Λάρισα, τα φωτοβολταϊκά πάρκα σε Ρουμανία και Κοζάνη, στην έκτη διαδοχική σύμβαση με το Κολλέγιο ΑΝΑΤΟΛΙΑ ενώ ανακοίνωσε την υπογραφή δύο νέων συμβάσεων, τις τελευταίες ημέρες για την κατασκευή 230 χιλιομέτρων αγωγού Φυσικού Αερίου, Καβάλα – Καρπερή Σερρών – Κομοτηνή.

«Με όπλο την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία μας ενισχύουμε συνεχώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο, διασφαλίζοντας έσοδα από ποιοτικά έργα για τα επόμενα χρόνια» τόνισε ο κ. Μιτζάλης, ενώ εξέφρασε τη χαρά του για την ταχεία εξέλιξη των έργων που εκτελεί η ΑΒΑΞ στη Θεσσαλονίκη, το FLYOVER και το Παιδιατρικό Νοσοκομείο του ΙΣΝ, τα οποία χαρακτήρισε ως έργα πρότυπο.

Στη συζήτηση με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κληθείς να σχολιάσει την πορεία της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας τόνισε: «Εργαζόμαστε για τη συνέχιση και ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού έργου για την Αθήνα με υπευθυνότητα και ασφάλεια, σε συνεργασία με την Ελληνικό Μετρό. Άλλωστε, αυτό αποτελεί γνώμονα της δουλειάς μας δεκαετίες τώρα».

Απαντώντας σε ερώτηση για τη νέα γενιά έργων, ο κ. Μιτζάλης υπογράμμισε την ανάγκη και τη σημασία του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και της έγκαιρης ωρίμανσης νέων έργων, ενώ ανέφερε την άποψη ότι πρέπει και στην Ελλάδα να δούμε στις θέσεις γενικών γραμματέων των Υπουργείων έμπειρα στελέχη του δημοσιοϋπαλληλικού τομέα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη συνέχεια.

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