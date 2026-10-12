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Ανώτατα στελέχη της κινεζικής startup τεχνητής νοημοσύνης Moonshot βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για την επίλυση νομικής διαμάχης με μέτοχο, ο οποίος ζητά αποζημίωση για φερόμενες παρατυπίες, ενόψει της σχεδιαζόμενης εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η Recurrent.ai, εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, και ορισμένοι επενδυτές της έχουν κατηγορήσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Moonshot, Γιανγκ Ζιλίν, και τον επικεφαλής τεχνολογίας Ζανγκ Γιουτάο, ότι προχώρησαν σε ψευδείς δηλώσεις προς επενδυτές της Recurrent και ότι αποκόμισαν προσωπικά οφέλη εις βάρος της εταιρείας, σύμφωνα με επιστολή των δικηγόρων της Recurrent προς τους επενδυτές της Moonshot, στις 11 Μαρτίου.

Η επιστολή, την οποία είδε το Reuters, δεν κατονομάζει τους επενδυτές της Recurrent.

Tο χρονικό της διαμάχης

Ο Γιανγκ και ο Ζανγκ Γιουτάο ίδρυσαν από κοινού τη Recurrent.ai το 2016, πριν δημιουργήσουν τη Moonshot το 2023. Σύμφωνα με εταιρικά αρχεία, εξακολουθούν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας holding της Recurrent.

Οι συζητήσεις για συμβιβασμό δεν είχαν γίνει μέχρι σήμερα γνωστές.

Δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα η ακρίβεια των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην επιστολή. Ο Γιανγκ έχει στο παρελθόν αρνηθεί τις κατηγορίες, ενώ η Moonshot αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Ντέιβιντ Μόρισον, ανώτερος εταίρος της MinterEllison, η οποία εκπροσωπεί τον Γιανγκ, τον Ζανγκ Γιουτάο και τη Moonshot, είχε δηλώσει σε κινεζικά μέσα ενημέρωσης τον Νοέμβριο του 2024 ότι η υπόθεση «στερείται τόσο νομικής όσο και πραγματικής βάσης» και ότι η δικηγορική εταιρεία θα υπερασπιστεί τους πελάτες της.

Στο επίκεντρο η IPO της Moonshot

Η Moonshot, με έδρα το Πεκίνο, ανήκει σε μια ομάδα κινεζικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων και η DeepSeek, που επιχειρούν να αμφισβητήσουν την κυριαρχία αμερικανικών εταιρειών όπως η OpenAI και η Anthropic.

Η Moonshot υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για IPO στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, όπως είχε γίνει γνωστό τον Σεπτέμβριο, επιδιώκοντας να αξιοποιήσει τη δημοτικότητα των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης Kimi.

Η διαμάχη δεν αναμένεται να θέσει σε κίνδυνο τα σχέδια εισαγωγής της Moonshot στο χρηματιστήριο. Ωστόσο, μια ανεπίλυτη δικαστική διαμάχη με τη Recurrent θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, ιδιοκτησίας και ενημέρωσης των επενδυτών, περιπλέκοντας τη διαδικασία εισαγωγής, σύμφωνα με ένα από τα άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Τα άτομα που γνωρίζουν τη διαμάχη δεν ήταν σε θέση να πουν εάν ένας συμβιβασμός είναι άμεσα επικείμενος.

Οι καταγγελίες για τη δημιουργία της Moonshot

Η διαμάχη, η οποία βρίσκεται σε διαιτησία στο Χονγκ Κονγκ, εξελίσσεται από το 2024.

Σύμφωνα με την επιστολή των δικηγόρων της Recurrent, η εταιρεία κατηγορεί τον Γιανγκ και τον Ζανγκ Γιουτάο ότι δημιούργησαν τη Moonshot χωρίς την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της Recurrent, ότι προχώρησαν σε ψευδείς δηλώσεις προς επενδυτές και ότι αποκόμισαν προσωπικά οφέλη εις βάρος της Recurrent.

Η επιστολή υποστηρίζει, χωρίς να παραθέτει στοιχεία, ότι διακομιστές που περιείχαν κρίσιμα δεδομένα για μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μεταφέρθηκαν χωρίς εξουσιοδότηση από τη Recurrent σε θυγατρική της Moonshot τον Απρίλιο του 2023.

Υποστηρίζει επίσης ότι άλλα σημαντικά δεδομένα διαγράφηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 κατόπιν οδηγιών του Ζανγκ Γιουτάο.

Η Recurrent και οι επενδυτές της εξετάζουν επίσης ξεχωριστή δικαστική προσφυγή στα Νησιά Κέιμαν κατά της προέδρου της Moonshot, Ζανγκ Γιουτόνγκ.

Η Ζανγκ Γιουτόνγκ, η οποία παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Recurrent το 2022, έλαβε σημαντικό ποσοστό στη Moonshot «για προσωπικό της όφελος», γεγονός που, σύμφωνα με την επιστολή, αποκρύφθηκε σκόπιμα από τους μετόχους της Recurrent. Ο ισχυρισμός αυτός δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί.

Η απαίτηση για ποσοστό άνω των $700 εκατ.

Κινεζικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι ο Γιανγκ απέρριψε το 2024 τις κατηγορίες για παράνομο πλουτισμό και άλλες παρατυπίες.

Σύμφωνα με τις αναφορές, υποστήριξε ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Recurrent για τη δημιουργία της Moonshot, ενώ η αποζημίωση της Ζανγκ Γιουτόνγκ βασίστηκε στις επαγγελματικές της ικανότητες. Το αρχικό δημοσίευμα του Γιανγκ στο WeChat δεν ήταν δυνατό να προσπελαστεί.

Η Recurrent έλαβε 9,5% των αρχικών μετοχών της Moonshot όταν ιδρύθηκε η startup.

Η Recurrent και οι επενδυτές της ζητούν αποζημίωση που αντιστοιχεί σε 10,5% των αρχικών μετοχών της Moonshot, ποσοστό που θα μπορούσε να αποτιμάται σε περισσότερα από 700 εκατ. δολάρια, με βάση την αποτίμηση της εταιρείας στα 30 δισ. δολάρια κατά τη χρηματοδότηση του Ιουνίου, σύμφωνα με ένα από τα άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η ανάπτυξη της Moonshot και το Kimi

Η Moonshot έγινε αρχικά γνωστή με το Kimi, chatbot που ξεχώρισε για την ικανότητά του να επεξεργάζεται μεγάλα έγγραφα.

Η στήριξη της Alibaba ενίσχυσε το προφίλ της εταιρείας, η οποία στη συνέχεια επέκτεινε τη δραστηριότητά της στους τομείς του coding, της συλλογιστικής και των AI agents.

Τον Ιούλιο, η Moonshot παρουσίασε το Kimi K3, ένα μοντέλο με 2,8 τρισ. παραμέτρους, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελεί το μεγαλύτερο open-weight μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο και προσφέρει επιδόσεις που προσεγγίζουν εκείνες των μοντέλων της Anthropic.

Μεταξύ των άλλων επενδυτών της Moonshot περιλαμβάνονται η Tencent Holdings, η Meituan και η China Mobile.

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