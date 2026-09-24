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Η Reliance Industries του Ινδού δισεκατομμυριούχου Μουκές Αμπάνι ετοιμάζεται να προχωρήσει στη δεύτερη φάση ενός μεγάλου προγράμματος άντλησης κεφαλαίων, μέσω έκδοσης ομολόγων σε ρουπίες, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την προηγούμενη άντληση χρέους μικρότερης διάρκειας, σύμφωνα με τραπεζίτες που μίλησαν στο Reuters.

Ο όμιλος που δραστηριοποιείται από το πετρέλαιο έως τις τηλεπικοινωνίες σχεδιάζει να αντλήσει περίπου 100 δισ. ρουπίες (1,04 δισ. δολάρια) μέσω έκδοσης 10ετών ομολόγων, με ετήσιο κουπόνι 7,90%.

Η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει τη διαδικασία προσφορών από επενδυτές την επόμενη εβδομάδα ή λίγο αργότερα, σύμφωνα με τις ίδιες τραπεζικές πηγές.

«Ιδανικά, η εταιρεία θα ήθελε να ολοκληρώσει τον δανεισμό πριν από την απόφαση νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας στις 7 Οκτωβρίου», δήλωσε ένας από τους τραπεζίτες.

Πριν από δύο εβδομάδες, η Reliance Industries άντλησε 120 δισ. ρουπίες μέσω έκδοσης πενταετών ομολόγων με ετήσιο κουπόνι 7,47%.

Η συγκεκριμένη έκδοση αποτέλεσε την πρώτη προσφορά ομολόγων σε ρουπίες από τον όμιλο από τον Νοέμβριο του 2023.

Τότε, η εταιρεία είχε συγκεντρώσει 200 δισ. ρουπίες, στην τότε μεγαλύτερη έκδοση χρέους σε τοπικό νόμισμα από ινδική μη χρηματοπιστωτική εταιρεία.

Φθηνότερη χρηματοδότηση μέσω ρουπίας

Μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες αναμένεται να λειτουργήσουν και στη νέα έκδοση ως ανάδοχοι, ενώ πιθανότατα θα εγγράψουν μέρος των ομολόγων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Οι σχετικά ευνοϊκές αποδόσεις στην εγχώρια αγορά ομολόγων έχουν καταστήσει τη χρηματοδότηση μέσω ρουπίας φθηνότερη σε σχέση με τον δανεισμό σε δολάρια ΗΠΑ, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Η νέα έκδοση θα αυξήσει το συνολικό υπόλοιπο των ομολόγων της Reliance Industries σε περίπου 540 δισ. ρουπίες.

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