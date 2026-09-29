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Η Apple βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν πατέντες τεχνολογίας, καθώς αμερικανικό δικαστήριο την υποχρέωσε να καταβάλει 5,7 δισ. δολάρια στην εταιρεία Taction Technology για χρήση τεχνολογίας χωρίς άδεια.

Η υπόθεση αφορά συστήματα haptics, δηλαδή τεχνολογίες που επιτρέπουν στις ηλεκτρονικές συσκευές να προσομοιώνουν την αίσθηση της αφής μέσω δονήσεων. Η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται ευρέως σε προϊόντα όπως τα iPhone και τα Apple Watch, επιτρέποντας λειτουργίες όπως η δόνηση κατά τη λήψη μηνυμάτων ή την πίεση ενός κουμπιού.

Η Taction Technology, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ακουστικών και εξοπλισμού gaming, είχε καταθέσει αγωγή το 2021 υποστηρίζοντας ότι η Apple παραβίασε δύο πατέντες της που αφορούν συστήματα απτικής ανάδρασης.

Η Apple, από την πλευρά της, απέρριψε την απόφαση και ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε έφεση, υποστηρίζοντας ότι η δική της τεχνολογία Taptic Engine είναι «θεμελιωδώς διαφορετική» από εκείνη της Taction.

Η τεχνολογία που άλλαξε την εμπειρία χρήσης

Τα συστήματα haptics έχουν εξελιχθεί σε βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών. Μέσω μικρών μηχανισμών που δημιουργούν ελεγχόμενες δονήσεις, οι χρήστες λαμβάνουν άμεση φυσική ανατροφοδότηση από τη συσκευή τους.

Η Apple παρουσίασε για πρώτη φορά το Taptic Engine στο Apple Watch το 2014 και έκτοτε επέκτεινε τη χρήση του σε ολόκληρη τη σειρά προϊόντων της, βελτιώνοντας την αίσθηση αλληλεπίδρασης με τις συσκευές της.

Σύμφωνα με την Taction, η Apple αξιοποίησε τις τεχνολογικές βελτιώσεις αυτές βασιζόμενη σε δικές της καινοτομίες, χωρίς προηγούμενη άδεια χρήσης.

Η υπόθεση είχε αρχικά διαφορετική εξέλιξη, καθώς δικαστής στο Σαν Ντιέγκο είχε αποφανθεί το 2023 ότι η Apple δεν παραβίασε τις συγκεκριμένες πατέντες.

Ωστόσο, η απόφαση προσβλήθηκε σε ομοσπονδιακό εφετείο, το οποίο οδήγησε σε νέα δίκη ενώπιον ενόρκων στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Καλιφόρνιας. Οι ένορκοι τελικά δικαίωσαν την Taction, χωρίς όμως να θεωρήσουν ότι η Apple παραβίασε τις πατέντες εκ προθέσεως.

Η Apple δήλωσε ότι διαφωνεί έντονα τόσο με την απόφαση όσο και με το ύψος της αποζημίωσης, χαρακτηρίζοντας τα ποσά «μη υποστηριζόμενα από τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης».

Νέο μέτωπο για την Apple στις πατέντες

Η υπόθεση αποτελεί μία ακόμη δικαστική διαμάχη που αντιμετωπίζει η Apple τα τελευταία χρόνια γύρω από τεχνολογίες που ενσωματώνει στις συσκευές της.

Τον Νοέμβριο του 2025, δικαστήριο είχε επιδικάσει στην εταιρεία Masimo αποζημίωση ύψους 634 εκατ. δολαρίων μετά από απόφαση ενόρκων για παραβίαση πατέντας που αφορά τεχνολογία μέτρησης οξυγόνου στο αίμα.

Η νέα απόφαση προσθέτει έναν ακόμη σημαντικό νομικό πονοκέφαλο για τον τεχνολογικό κολοσσό, ο οποίος συνεχίζει να υπερασπίζεται την προσέγγισή του στην ανάπτυξη ιδιόκτητων τεχνολογιών για τις συσκευές του.

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