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Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων αδυνατίσματος τύπου GLP-1 έχει προκαλέσει ανησυχία στις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων του κόσμου: τι συμβαίνει στις πωλήσεις σνακ, αναψυκτικών και συσκευασμένων τροφίμων όταν εκατομμύρια καταναλωτές αρχίζουν να τρώνε λιγότερο; Η Nestlé επιχειρεί να αντιστρέψει την εξίσωση, μετατρέποντας αυτή την απειλή σε μια νέα, δυνητικά τεράστια αγορά.

Ο ελβετικός κολοσσός χρησιμοποιεί πλέον τεχνητή νοημοσύνη και διατροφική επιστήμη για να αναπτύξει προϊόντα ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες όσων λαμβάνουν φάρμακα όπως τα Ozempic, Wegovy, Mounjaro και Zepbound. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν προβλήματα που μπορεί να συνοδεύουν την ταχεία απώλεια βάρους, από τη μείωση της μυϊκής μάζας έως ζητήματα διατροφικής πρόσληψης, ενυδάτωσης, δέρματος και μαλλιών.

«Είμαστε πολύ καλά τοποθετημένοι με το χαρτοφυλάκιό μας. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για την εταιρεία μας», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής τεχνολογίας της Nestlé, Στέφαν Πάλτσερ.

Από φόβος για τις πωλήσεις σε νέα αγορά

Η ταχεία υιοθέτηση των φαρμάκων της Novo Nordisk και της Eli Lilly έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους επενδυτές των εταιρειών τροφίμων.

Η βασική ανησυχία είναι ότι τα φάρμακα που καταστέλλουν την όρεξη θα μπορούσαν να προκαλέσουν μόνιμη μείωση της κατανάλωσης συσκευασμένων τροφίμων, σνακ και ποτών.

Η Nestlé, ωστόσο, βλέπει και την άλλη πλευρά: τα GLP-1 δημιουργούν μια νέα κατηγορία καταναλωτών με πολύ συγκεκριμένες διατροφικές ανάγκες.

Η αγορά κυριαρχείται σήμερα από τα Mounjaro και Zepbound της Eli Lilly και τα Wegovy και Ozempic της Novo Nordisk. Περίπου 16 εκατ. Αμερικανοί χρησιμοποιούν ήδη φάρμακα GLP-1, σύμφωνα με την Boston Consulting Group, και ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά έως το τέλος της δεκαετίας.

Το πρόβλημα της μυϊκής μάζας

Οι επιστήμονες της Nestlé μελετούν τις συνέπειες της γρήγορης απώλειας βάρους και αναζητούν διατροφικούς συνδυασμούς που μπορούν να υποστηρίξουν τη μυϊκή υγεία, την ενυδάτωση και τη συνολική πρόσληψη θρεπτικών συστατικών.

Ένα από τα ζητήματα στα οποία επικεντρώνονται είναι η απώλεια άλιπης μυϊκής μάζας.

«Ένα μεγάλο μέρος της απώλειας βάρους είναι ότι οι άνθρωποι χάνουν άλιπη μυϊκή μάζα», εξήγησε ο Πάλτσερ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Nestlé έχει εντοπίσει έναν συνδυασμό δύο μικροθρεπτικών συστατικών που, όπως υποστηρίζει, μπορούν να διεγείρουν την ανάπτυξη μυϊκού ιστού. Η λογική είναι να συνδυάζεται η παροχή πρωτεΐνης με συστατικά που υποστηρίζουν την αποκατάσταση των μυών.

Από το «Ozempic face» σε κολλαγόνο και πρωτεΐνη

Η εταιρεία εξετάζει επίσης ζητήματα που συνδέονται με τη γρήγορη απώλεια βάρους, όπως η απώλεια λίπους στο πρόσωπο, που έχει γίνει γνωστή με τον όρο «Ozempic face».

Η Nestlé έχει ήδη αρχίσει να προσθέτει πρωτεΐνη κολλαγόνου σε προϊόντα της Vital Proteins, με στόχο καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την υγεία του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών κατά την απώλεια βάρους.

Παράλληλα, έχει κατοχυρώσει με πατέντες συνδυασμούς συστατικών που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της όρεξης σε καταναλωτές οι οποίοι εμφανίζουν αυξημένη πείνα μετά τη διακοπή θεραπείας με GLP-1.

Τα πρώτα προϊόντα έχουν ήδη φτάσει στην αγορά

Η στρατηγική δεν βρίσκεται μόνο στα εργαστήρια. Στις ΗΠΑ, η Nestlé δημιούργησε το Boost Advanced Nutrition Shake, το οποίο διαθέτει 35 γραμμάρια πρωτεΐνης και προωθείται ως προϊόν υποστήριξης της μυϊκής υγείας κατά την απώλεια βάρους.

Στην Ασία και την Αυστραλία έχει λανσάρει μια έκδοση υψηλότερης περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη του γνωστού ροφήματος Milo, με την ονομασία Milo PRO High Protein.

Η τάση επηρεάζει ευρύτερα τη βιομηχανία τροφίμων. Ακόμη και οι παραγωγοί παγωτού εξετάζουν προϊόντα με περισσότερη πρωτεΐνη, μικρότερες μερίδες και απλούστερες λίστες συστατικών, καθώς προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες καταναλωτικές συνήθειες.

Το AI «διαβάζει» 120.000 συνταγές

Κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια της Nestlé έχει η τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει εσωτερικά συστήματα που αναλύουν επιστημονική βιβλιογραφία, προσομοιώνουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών, εντοπίζουν αναδυόμενες τάσεις και βοηθούν τους ερευνητές να αξιοποιήσουν μια τεράστια βάση περίπου 120.000 συνταγών.

Μεταξύ αυτών των εργαλείων βρίσκεται η εσωτερική πλατφόρμα Food Genie, η οποία βοηθά επιστήμονες και developers να προβλέπουν την απόδοση μιας συνταγής και να εντοπίζουν ευκαιρίες για αλλαγές στη σύνθεσή της.

«Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται δεδομένα», σημείωσε ο Πάλτσερ, επισημαίνοντας το πλεονέκτημα που αποκτά ένας όμιλος του μεγέθους της Nestlé χάρη στην τεράστια βάση συνταγών και προϊόντων που έχει συγκεντρώσει.

Ψηφιακοί «καταναλωτές» πριν από το ράφι

Η Nestlé δοκιμάζει επίσης προσομοιώσεις καταναλωτών με AI, προκειμένου να προβλέψει πώς θα αντιδράσουν οι αγοραστές σε νέα προϊόντα και ισχυρισμούς σχετικά με τα οφέλη τους πριν αυτά φτάσουν στα καταστήματα.

Παράλληλα, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση των social media και τον έγκαιρο εντοπισμό νέων καταναλωτικών τάσεων.

Στόχος είναι να ξεχωρίζει τον προσωρινό «θόρυβο» γύρω από ένα θέμα από μια τάση που μπορεί να έχει διάρκεια και να δικαιολογεί επενδύσεις σε νέα προϊόντα.

Οι ειδικοί κρατούν επιφυλάξεις

Δεν είναι όλοι, πάντως, πεπεισμένοι ότι χρειάζεται μια ολόκληρη νέα κατηγορία εξειδικευμένων τροφίμων για τους χρήστες GLP-1.

Η Αμάντα Έιβερι, αναπληρώτρια καθηγήτρια Διατροφής και Διαιτολογίας στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, αμφισβητεί κατά πόσο τα ειδικά προϊόντα προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών τροφίμων.

Όπως σημειώνει, κρέας, ψάρια, αυγά, γαλακτοκομικά, όσπρια και ξηροί καρποί παραμένουν σχετικά οικονομικές πηγές πρωτεΐνης και άλλων απαραίτητων θρεπτικών συστατικών.

Παρά τις επιφυλάξεις της, θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι τα προϊόντα που θα φέρουν την «ταμπέλα» GLP-1 θα βρουν αγοραστές.

«Επηρεαζόμαστε αρκετά από το μάρκετινγκ», σημείωσε. «Η Nestlé θα έχει κάνει την έρευνά της».

Το μεγάλο στοίχημα της βιομηχανίας τροφίμων

Για τη Nestlé, η εξάπλωση των GLP-1 αποτελεί έτσι ταυτόχρονα κίνδυνο και ευκαιρία. Από τη μία πλευρά, εκατομμύρια καταναλωτές που αισθάνονται λιγότερη πείνα μπορεί να αγοράζουν μικρότερες ποσότητες από παραδοσιακές κατηγορίες τροφίμων. Από την άλλη, δημιουργείται μια νέα αγορά για προϊόντα υψηλής πρωτεΐνης και στοχευμένης διατροφής.

Και σε αυτή τη μάχη η Nestlé ποντάρει ότι το μέγεθος, τα επιστημονικά δεδομένα και κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη θα της επιτρέψουν να βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τις νέες διατροφικές συνήθειες.

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