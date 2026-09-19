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Η Nestle προχωρά σε αυξήσεις τιμών και απομακρύνει από το χαρτοφυλάκιό της προϊόντα που δεν μπορούν να απορροφήσουν νέες ανατιμήσεις, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέες πιέσεις στο κόστος σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα.

«Κάθε προμηθευτής μας θα βρεθεί αντιμέτωπος με κάποια αύξηση του κόστους», δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Φίλιπ Ναβρατίλ. Όπως εξήγησε, ένα μέρος των πρόσθετων επιβαρύνσεων θα μεταφερθεί αναπόφευκτα στη Nestle, η οποία θα επιχειρήσει αρχικά να τις περιορίσει και, όπου αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα χρειαστεί να τις ενσωματώσει στις τελικές τιμές των προϊόντων.

Την ίδια στιγμή, η ελβετική πολυεθνική προχωρά σε αλλαγές στη σύνθεση ορισμένων προϊόντων, αναζητεί νέες δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους και καταργεί κωδικούς για τους οποίους, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ναβρατίλ, οι καταναλωτές «δεν είναι έτοιμοι να πληρώσουν». Ο επικεφαλής της Nestle δεν αποκάλυψε ποια συγκεκριμένα προϊόντα επηρεάζονται από τις αποφάσεις αυτές.

Οι πιέσεις έρχονται κυρίως από ενέργεια και μεταφορές

Η άμεση επιχειρηματική έκθεση της Nestle στη Μέση Ανατολή παραμένει σχετικά μικρή. Η συγκεκριμένη περιοχή αντιπροσωπεύει μόλις το 2%-3% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου, οι οποίες ανέρχονται περίπου στα 90 δισ. ελβετικά φράγκα.

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις του πολέμου, επομένως, δεν προέρχονται από την πορεία των πωλήσεων στην περιοχή, αλλά εμφανίζονται έμμεσα, μέσω των αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος, στις μεταφορές και στις τιμές των πρώτων υλών. Πρόκειται για επιβαρύνσεις που διαχέονται σταδιακά σε όλα τα στάδια της παραγωγής και της διανομής.

Η προειδοποίηση της Nestle έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ενισχύονται οι φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα διεθνώς. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) έχει ήδη επισημάνει τον σχετικό κίνδυνο, καθώς ο δείκτης τιμών τροφίμων αυξήθηκε τον Ιούλιο στις 131,1 μονάδες, από 130,3 μονάδες τον Ιούνιο, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023.

Αναδιάρθρωση με επίκεντρο τα ισχυρότερα brands

Οι νέες κινήσεις έρχονται ενώ η Nestle βρίσκεται ήδη σε μια ευρύτερη διαδικασία αναδιάρθρωσης και επαναξιολόγησης του χαρτοφυλακίου της. Ο ελβετικός όμιλος διαθέτει περισσότερα από 2.000 εμπορικά σήματα, μεταξύ των οποίων ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands παγκοσμίως, όπως τα Nescafe, Maggi και KitKat.

Πρόσφατα, η εταιρεία πούλησε μερίδιο στη δραστηριότητα εμφιαλωμένου νερού, στην οποία περιλαμβάνονται οι Perrier, S.Pellegrino και Acqua Panna, ενώ παράλληλα αποχωρεί από την αγορά βιταμινών. Στόχος της διοίκησης είναι να επικεντρώσει περισσότερο τους διαθέσιμους πόρους στα βασικά και ισχυρότερα εμπορικά σήματα του ομίλου.

Η στρατηγική αυτή, πάντως, δεν περιορίζεται σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και αποεπενδύσεις. Σύμφωνα με τον Ναβρατίλ, η Nestle εξακολουθεί να εξετάζει ευκαιρίες για εξαγορές εταιρειών ή εμπορικών σημάτων, εφόσον κρίνει ότι μπορούν να ενισχύσουν στρατηγικά το χαρτοφυλάκιό της.

Η μάχη για τις νέες σημάνσεις στα τρόφιμα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nestle αναφέρθηκε επίσης στα σχέδια της Ινδίας για την καθιέρωση προειδοποιητικών ενδείξεων στις συσκευασίες τροφίμων που περιέχουν υψηλές ποσότητες ζάχαρης, αλατιού και λιπαρών.

Ο Ναβρατίλ υποστήριξε ότι οι εταιρείες τροφίμων θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη σχετική συζήτηση, επισημαίνοντας ότι οποιοδήποτε νέο σύστημα επισήμανσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το μέγεθος της μερίδας και όχι αποκλειστικά τη συνολική περιεκτικότητα ενός προϊόντος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Nestle έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στις συνταγές της, αφαιρώντας χιλιάδες τόνους ζάχαρης, αλατιού και λιπαρών από τα προϊόντα της.

Το Reuters είχε μεταδώσει τον Αύγουστο ότι επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων ασκούν πιέσεις κατά της προτεινόμενης νέας σήμανσης στην Ινδία, καθώς η συζήτηση για αυστηρότερες προειδοποιήσεις στις συσκευασίες βρίσκεται σε εξέλιξη.

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