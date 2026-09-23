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Την ώρα που η είσοδος της βρετανικής Hg στην EntersoftOne, με την απόκτηση του 70% και αποτίμηση περίπου ενός δισ. ευρώ, επιταχύνει τη συγκέντρωση στην ελληνική αγορά επιχειρηματικού λογισμικού, ένας πολύ μικρότερος εγχώριος παίκτης χαράσσει αυτόνομη πορεία.

Η iNVOICEsoft του Νίκου Σπυρόπουλου, γνωστή στην αγορά από το λογισμικό iSpirit, έχει απορρίψει προτάσεις, δεν αναζητεί στρατηγικό επενδυτή και βλέπει το επόμενο βήμα της στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που περνούν πλέον υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.

«Βρήκαμε χώρο. Η ΑΑΔΕ έχει 600.000 δυνητικούς πελάτες που χρησιμοποιούν τα δωρεάν εργαλεία της. Αρα ο χώρος υπάρχει. Πιστεύω ότι θα μας εμπιστευτούν. Σε αυτό βασιζόμαστε, όχι στα μεγάλα», ανέφερε ο Νίκος Σπυρόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση του newmoney για τα περιθώρια ανάπτυξης μικρότερων εταιρειών σε μια αγορά που συγκεντρώνεται γύρω από ισχυρούς ομίλους.

Η απόσταση από τους κορυφαίους παίκτες παραμένει μεγάλη. Η EntersoftOne, η οποία δημιουργήθηκε από τη συνένωση της Entersoft και της SoftOne, διαθέτει περισσότερους από 90.000 πελάτες και απασχολεί πάνω από 1.500 εργαζομένους. Η iNVOICEsoft εμφάνισε το 2025 κύκλο εργασιών 1,3 εκατ. ευρώ, εξυπηρετεί περισσότερους από 10.000 πελάτες με διαφορετικά ΑΦΜ και απασχολεί 20 εργαζομένους. Η διοίκηση αναμένει σημαντικά υψηλότερη επίδοση το 2026, χωρίς να δίνει συγκεκριμένη πρόβλεψη.

Η δεξαμενή

Το πεδίο στο οποίο ποντάρει η iNVOICEsoft αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Περισσότεροι από 610.000 χρήστες είναι εγγεγραμμένοι στη δωρεάν εφαρμογή «timologio», η οποία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα ή των οποίων το υφιστάμενο πρόγραμμα δεν καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες τους.

Αυτή είναι η μεγάλη αγορά που διεκδικεί η εταιρεία: πολύ μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, στους οποίους οι μεγαλύτεροι όμιλοι δυσκολεύονται συχνά να απευθυνθούν με τους ίδιους εμπορικούς όρους. Η iNVOICEsoft επιχειρεί να αξιοποιήσει το μικρότερο μέγεθος και την ευελιξία της, προσφέροντας υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης από 10 έως 25 ευρώ τον μήνα, με τεχνική υποστήριξη και, σύμφωνα με τη διοίκηση, χωρίς πρόσθετες χρεώσεις.

Οι περίπου 10.000 πελάτες της προέρχονται κατά κύριο λόγο από επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών χαμηλότερο του ενός εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση, περίπου 7.000 εγκαταστάσεις αφορούν εφαρμογές ψηφιακής διακίνησης αποθεμάτων, καθώς τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής εξελίσσονται στο επόμενο μεγάλο πεδίο ψηφιοποίησης των συναλλαγών.

Η πρόταση του iSpirit δεν περιορίζεται στην έκδοση τιμολογίων. Περιλαμβάνει εμπορική και οικονομική διαχείριση, σύνδεση με το myDATA και τα POS, παρακολούθηση αποθήκης, ψηφιακά δελτία αποστολής, πελατολόγιο και ηλεκτρονική συνεργασία της επιχείρησης με τον λογιστή της. Το σχέδιο ανάπτυξης προβλέπει επίσης την ολοκλήρωση των λογιστικών εφαρμογών και τη δημιουργία λύσεων μισθοδοσίας, ενώ έχουν ήδη ενσωματωθεί λειτουργίες για την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Η μετάβαση

Η μεγαλύτερη έως σήμερα ευκαιρία για τους παρόχους του κλάδου δημιουργείται από την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Από την 1η Οκτωβρίου η υποχρέωση επεκτείνεται στις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως ένα εκατ. ευρώ, οι οποίες αποτελούν και τον βασικό στόχο της iNVOICEsoft. Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου προβλέπεται περίοδος σταδιακής συμμόρφωσης, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 το νέο καθεστώς θα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή.

Το πρώτο κύμα αφορούσε περίπου 38.000 επιχειρήσεις με έσοδα άνω του ενός εκατ. ευρώ. Η δεύτερη φάση μεταφέρει το βάρος στο πολυπληθέστερο κομμάτι της αγοράς, όπου η έλλειψη μηχανογράφησης, το κόστος και η ανάγκη εκπαίδευσης παραμένουν σημαντικά εμπόδια.

Ο Νίκος Σπυρόπουλος αναγνωρίζει ότι μια επιχείρηση που δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να πληρώσει έχει στη διάθεσή της τις δωρεάν εφαρμογές της ΑΑΔΕ. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η διαφορά ενός αδειοδοτημένου ιδιώτη παρόχου βρίσκεται στην ανάληψη της ευθύνης για τη διαβίβαση και τη διατήρηση των παραστατικών, καθώς και στην υποστήριξη του χρήστη όταν παρουσιαστεί τεχνικό ή λογιστικό πρόβλημα.

«Η δική μας πρόταση έχει μια διαφορά. Εμείς, ως ιδιώτες πάροχοι, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τη διαβίβαση και τη διατήρηση των παραστατικών», σημείωσε, εξηγώντας ότι ακόμη και όταν τα συστήματα δεν είναι διαθέσιμα, ο πάροχος αναλαμβάνει τη μεταγενέστερη αποστολή των δεδομένων.

Οι προτάσεις

Η συγκέντρωση της αγοράς φέρνει στο προσκήνιο και το ιδιοκτησιακό μέλλον των μικρότερων εταιρειών. Απαντώντας σε ερωτήσεις του newmoney, ο Νίκος Σπυρόπουλος επιβεβαίωσε ότι η iNVOICEsoft έχει δεχθεί προτάσεις, τις οποίες απέρριψε.

«Δεν έχουμε βλέψεις να φύγουμε από τον χώρο», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι η εταιρεία δεν αναζητεί στρατηγικό επενδυτή. Οπως είπε, τα κεφάλαια που παράγει η δραστηριότητά της επαρκούν προς το παρόν για τη χρηματοδότηση των επόμενων επενδύσεων, ενώ βασική επιδίωξη των μετόχων είναι η διατήρηση του ελέγχου.

Δεν απέκλεισε μακροπρόθεσμα την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο και τη διάθεση μειοψηφικού ποσοστού, αναγνώρισε όμως ότι η εταιρεία δεν είναι ακόμη ώριμη για μια τέτοια κίνηση. Προηγούνται εσωτερικές οργανωτικές αλλαγές και η περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων.

Η διαδρομή

Η ανάπτυξη του iSpirit συνδέεται άμεσα με το επαγγελματικό υπόβαθρο του ιδρυτή του. Ο Νίκος Σπυρόπουλος έχει εργαστεί ως λογιστής και ασχολείται με την εξέλιξη της τιμολόγησης από την εποχή του χαρτιού και των φορολογικών μηχανισμών, ήδη από το 2002. Ως προγραμματιστής και αναλυτής επιχείρησε στη συνέχεια να μεταφέρει αυτή τη γνώση σε ένα λογισμικό προσανατολισμένο στις καθημερινές ανάγκες του επαγγελματία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η iNVOICEsoft βρίσκεται στην αγορά από το 2018, αν και το iSpirit είχε αρχίσει να αναπτύσσεται και να διατίθεται νωρίτερα ως πρόγραμμα ιδιωτών. Τον Ιούλιο του 2024 η εταιρεία έλαβε από την ΑΑΔΕ την άδεια καταλληλότητας ως πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η διοίκηση δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ιδιοκτησία της τεχνολογίας, ώστε η ομάδα να μπορεί να παρεμβαίνει απευθείας στο λογισμικό, αλλά και στη διαλειτουργικότητα. Η επιχείρηση δεν χρειάζεται να αντικαταστήσει όλα τα προγράμματα που ήδη χρησιμοποιεί, καθώς οι εφαρμογές του iSpirit μπορούν, σύμφωνα με την εταιρεία, να λειτουργήσουν και συμπληρωματικά.

Η Βρετανία

Παράλληλα με την ανάπτυξη στην Ελλάδα, η iNVOICEsoft εξετάζει την πρώτη κίνησή της στο εξωτερικό, με αρχικό στόχο τη βρετανική αγορά. Η Βρετανία έχει ανακοινώσει την υποχρεωτική ηλεκτρονική έκδοση όλων των τιμολογίων ΦΠΑ από τον Απρίλιο του 2029, με το Peppol να έχει επιλεγεί ως βασική υποδομή διαλειτουργικότητας. Η iNVOICEsoft είναι ήδη μέλος του συγκεκριμένου διεθνούς δικτύου και σχεδιάζει να απευθυνθεί και εκεί σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, χωρίς ακόμη να έχει προσδιορίσει το ύψος της επένδυσης ή τον τρόπο εισόδου.

Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη του οικοσυστήματος περνά και μέσα από συνεργασίες. Η iSpirit συνεργάζεται τα τελευταία τρία χρόνια με τη Samsung Electronics Hellas, συνδυάζοντας το λογισμικό της με φορητές συσκευές και το περιβάλλον ασφαλείας Knox. Οπως ανέφερε ο υπεύθυνος κινητών συσκευών της Samsung Electronics Hellas, Αρης Παρασκευόπουλος, στόχος είναι η κινητή συσκευή να λειτουργεί ως «οικονομικό στρατηγείο» του μικρού επιχειρηματία.

Η ολοκλήρωση των λογιστικών εφαρμογών, η είσοδος στη μισθοδοσία και η προετοιμασία για τη βρετανική αγορά συνθέτουν το επόμενο βήμα της iNVOICEsoft. Ενα σχέδιο που η διοίκησή της επιλέγει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, να χρηματοδοτήσει από την ανάπτυξη της ίδιας της δραστηριότητας, χωρίς να παραχωρήσει τον έλεγχο της εταιρείας.

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