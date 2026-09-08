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H Premia Properties, ανακοίνωσε ότι στις 04.09.2026, η ICAP CRIF A.E., στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Premia Properties, και διατήρησε για 2η συνεχόμενη χρονιά τη διαβάθμιση στην κλίμακα AΑ (από Α τα προηγούμενα 3 έτη), κατατάσσοντας την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου, για 5η συνεχόμενη χρονιά.

Η διαβάθµιση ΑA υποδηλώνει πάρα πολύ χαµηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόµα και υπό δυσμενείς οικονοµικές συγκυρίες και εποµένως η πιστοληπτική τους ικανότητα

παραµένει σταθερά υψηλή.

Οι επιχειρήσεις µε διαβάθµιση ΑA χαρακτηρίζονται από τα πολύ σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σηµαντική θέση τους στην αγορά.

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