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Η Premia Properties εισέρχεται σε μια νέα φάση ανάπτυξης, διευρύνοντας τη βάση των εσόδων της μέσω της επένδυσης στον ξενοδοχειακό κλάδο, σύμφωνα με νέα ανάλυση της Eurobank Equities. Η χρηματιστηριακή επισημαίνει ότι η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), έχοντας αυξήσει το χαρτοφυλάκιό της κατά επτά φορές από το 2020.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026, η Premia διέθετε συνολικές επενδύσεις ύψους 755 εκατ. ευρώ, με τη συνολική αξία ενεργητικού (GAV) να ανέρχεται στα 705 εκατ. ευρώ και το χαρτοφυλάκιο να περιλαμβάνει 78 ακίνητα.

Η σύνθεση του χαρτοφυλακίου είναι διαφοροποιημένη, με τον ξενοδοχειακό κλάδο να αντιπροσωπεύει το 37% της αξίας, τα logistics το 19%, τα γραφεία το 13%, οι φοιτητικές κατοικίες το 13% και οι υποδομές κοινωνικού χαρακτήρα το 9%.

Τα ακίνητα που παράγουν εισόδημα δημιουργούν ετήσια μισθώματα περίπου 39 εκατ. ευρώ, με πληρότητα 99,7%, μικτή απόδοση 7,1% και μέση διάρκεια μισθώσεων περίπου 10 χρόνια (WAULT). Οι συμβάσεις με ρήτρες σύνδεσης με τον πληθωρισμό, συνήθως CPI + περίπου 1%, ενισχύουν την οργανική αύξηση των εσόδων, ενώ οι συμφωνίες τύπου triple-net περιορίζουν την έκθεση της εταιρείας σε λειτουργικά κόστη.

Στόχος για χαρτοφυλάκιο άνω του 1 δισ. ευρώ το 2026

Σύμφωνα με τη Eurobank Equities, η επόμενη φάση ανάπτυξης της Premia συνδυάζει την αύξηση του μεγέθους με ένα πιο διαφοροποιημένο μοντέλο κερδοφορίας.

Το επενδυτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2025 εκτιμάται περίπου στα 533 εκατ. ευρώ, από τα οποία περίπου 330 εκατ. ευρώ απομένουν να επενδυθούν την περίοδο 2026-2029, κυρίως σε ξενοδοχεία και φοιτητικές κατοικίες.

Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική αυτή έχει η Hotelinvest, η οποία αλλάζει το προφίλ της εταιρείας, καθώς προσθέτει στα σταθερά έσοδα από μισθώσεις και άμεση έκθεση στα λειτουργικά κέρδη ξενοδοχειακών μονάδων.

Η πρώτη μεγάλη επένδυση αφορά τη συνεργασία AKTI, η οποία περιλαμβάνει τρία ξενοδοχειακά συγκροτήματα συνολικά 1.316 δωματίων. Η Eurobank Equities εκτιμά ότι η επένδυση θα ενοποιηθεί στα οικονομικά αποτελέσματα από το 2027, μετά την ολοκλήρωση του έργου στο τέλος του 2026.

Παράλληλα, το pipeline φοιτητικών κατοικιών ύψους περίπου 36 εκατ. ευρώ αναμένεται να προσθέσει περίπου 370 δωμάτια έως τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ επιπλέον επενδύσεις ύψους 38 εκατ. ευρώ θα στηρίξουν τον στόχο της διοίκησης για δυναμικότητα περίπου 2.000 δωματίων.

Με βάση τις εκτιμήσεις της χρηματιστηριακής, η συνολική αξία ενεργητικού της Premia αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ το 2026 και να φτάσει τα 1,2 δισ. ευρώ το 2030.

Παράλληλα, τα προσαρμοσμένα EBITDA εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 30,5 εκατ. ευρώ φέτος σε 61,4 εκατ. ευρώ το 2030, με την Hotelinvest να συνεισφέρει περίπου το ένα τρίτο της λειτουργικής κερδοφορίας.

Περιθώριο ανόδου άνω του 40%

Η μετοχή της Premia Properties έχει υποχωρήσει κατά περίπου 11% από την αρχή του έτους και διαπραγματεύεται με discount περίπου 47% έναντι της εκτιμώμενης NAV του 2026.

Η Eurobank Equities αποδίδει το discount στις ανησυχίες της αγοράς για τη μόχλευση και την εκτέλεση του σχεδίου της Hotelinvest.

Με εφαρμογή discount 20%-30% στη NAV του 2026, η χρηματιστηριακή υπολογίζει εύρος εύλογης αξίας (fair value) μεταξύ 1,73 και 1,98 ευρώ ανά μετοχή.

Η κεντρική της εκτίμηση, με discount 25%, δίνει fair value 1,86 ευρώ ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου άνω του 40%.

Ως βασικούς καταλύτες για πιθανή επαναξιολόγηση της μετοχής η Eurobank Equities αναφέρει την επιβεβαίωση της ανάπτυξης των FFO, τη μεγαλύτερη σαφήνεια στη χρηματοδοτική δομή μετά τη συναλλαγή AKTI και την ένδειξη ότι η μόχλευση έχει φτάσει στο ανώτατο σημείο της.

Άνοδος του FFO και προσοχή στη μόχλευση

Η Eurobank Equities προβλέπει σημαντική ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων ταμειακών ροών της Premia καθώς ωριμάζουν οι νέες επενδύσεις και αρχίζει η συνεισφορά της Hotelinvest.

Το FFO (Funds From Operations) αναμένεται να αυξηθεί από 9,8 εκατ. ευρώ το 2025 σε 13,5 εκατ. ευρώ το 2026 και να φτάσει τα 27,4 εκατ. ευρώ το 2030.

Αντίστοιχη πορεία προβλέπεται και για την καθαρή αξία ενεργητικού (NAV), η οποία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 279 εκατ. ευρώ σε 439 εκατ. ευρώ το 2030, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 9%.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους, με συνολική λογιστική απόδοση περίπου 12% ετησίως.

Ωστόσο, η βασική πρόκληση αφορά τη μόχλευση. Η Eurobank Equities εκτιμά ότι ο καθαρός δείκτης δανεισμού προς αξία ακινήτων (net LTV) θα αυξηθεί στο 64% το 2026 και θα κορυφωθεί περίπου στο 67% το 2028, επίπεδα σημαντικά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των ΑΕΕΑΠ, που βρίσκεται κοντά στο 40%.

Για τον λόγο αυτό, η διαχείριση της κεφαλαιακής δομής αναμένεται να αποτελέσει βασική προτεραιότητα, με ενδεχόμενη αύξηση κεφαλαίου να αποτελεί μία από τις επιλογές για τη δημιουργία νέου επενδυτικού χώρου.

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