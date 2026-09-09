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Η Profile Systems & Software προχωρά στην εφαρμογή της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5,95 εκατ. ευρώ, με τους μετόχους να λαμβάνουν επιστροφή κεφαλαίου 0,24 ευρώ ανά μετοχή. Η εταιρεία ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών στη διαπραγμάτευση των μετοχών και την καταβολή του ποσού στους δικαιούχους.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.07.2026 αποφάσισε, μεταξύ άλλων:

(i) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.957.744,16 Ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών των λογαριασμών «αποθεματικά υπέρ το άρτιο» και «λοιπά αποθεματικά» που είχε σχηματίσει η Εταιρεία της εν λόγω κεφαλαιοποιήσεως υλοποιουμένης με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,24 Ευρώ, ήτοι από 0,23 Ευρώ σε 0,47 Ευρώ, και

(ii) την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 5.957.744,16 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας κατά 0,24 Ευρώ, ήτοι από 0,47 Ευρώ σε 0,23 Ευρώ και επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά την ανωτέρω αύξηση και ταυτόχρονη ισόποση μείωση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εννέα χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα Ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (5.709.504,82 €) και διαιρείται σε είκοσι τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι τρείς χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα τέσσερις (24.823.934) κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τριών λεπτών του Ευρώ (0,23 €) εκάστης.

Την 03.08.2026 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6131316, η με αριθμό 4159059ΑΠ/03-08-2026 απόφαση του Τμήματος Εισηγμένων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, συναφώς εκδοθείσης της με αριθμό πρωτοκόλλου 4159059/03.08.2026 ανακοινώσεως µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Το χρηματιστήριο Euronext Athens στις 8 Σεπτεμβρίου 2026 ενημερώθηκε για την ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους της Εταιρείας ποσού 0,24 Ευρώ ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στη Euronext Athens με τελική ονομαστική αξία 0,23 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού 0,24 Ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία (Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026) η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στη Euronext Athens θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό της Euronext Athens, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. της EuronextAthens, όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026 (record date).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,24 Ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της EURONEXTSECURITIES ATHENS και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της EURONEXT SECURITIESATHENS, η διαδικασία καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

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