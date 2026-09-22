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Η πειραματική ενέσιμη θεραπεία της Roche Holding AG για την παχυσαρκία, η enicepatide, μείωσε τόσο τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα όσο και το σωματικό βάρος σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 που ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, κατά τη διάρκεια δοκιμής μεσαίου σταδίου.

Οι ασθενείς που έλαβαν την υψηλότερη δόση των 24 χιλιοστόγραμμα (24-mg) είχαν μείωση 2,65% στην HbA1c (δείκτης σακχάρου στο αίμα) και έχασαν κατά μέσο όρο 15,5% του σωματικού τους βάρους μετά από 48 εβδομάδες, χωρίς να παρατηρηθεί σταθεροποίηση (πλατώ), ανέφερε η Roche σε δήλωσή της την Τρίτη.

Τα δεδομένα «φαίνονται ανταγωνιστικά» σε σύγκριση με τα αποτελέσματα ανταγωνιστικών φαρμάκων σε δοκιμές Φάσης 3, δήλωσε ο αναλυτής της Goldman Sachs, James Quigley, και οι συνεργάτες του. Ωστόσο, προειδοποίησαν ότι πρέπει να δουν λεπτομερή προσαρμοσμένα δεδομένα έναντι εικονικού φαρμάκου (placebo) και τα αποτελέσματα να αναπαραχθούν σε δοκιμές Φάσης 3 για να επιβεβαιωθεί το όφελος.

Η μετοχή της Roche υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,6% στις πρώτες διαπραγματεύσεις στη Ζυρίχη.

Η ελβετική φαρμακοβιομηχανία επιδιώκει να ανταγωνιστεί τις Eli Lilly & Co και Novo Nordisk A/S με μια εβδομαδιαία ένεση που λειτουργεί παρόμοια με το Zepbound της Lilly — ενεργοποιώντας ταυτόχρονα τις ορμόνες GLP-1 και GIP που εμπλέκονται στη ρύθμιση του μεταβολισμού. Η παγκόσμια αγορά φαρμάκων απώλειας βάρους εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα ποσοστά διακοπής της Roche λόγω παρενεργειών ήταν μόλις 2% μετά από 48 εβδομάδες. Σε μια δοκιμή μεσαίου σταδίου του Mounjaro της Lilly σε ασθενείς με διαβήτη, η οποία διεξήχθη σε μικρότερο χρονικό διάστημα, τα ποσοστά διακοπής κυμαίνονταν από 5% έως 24,5%.

Η Roche έχει ήδη δύο δοκιμές προχωρημένου σταδίου για την παχυσαρκία σε εξέλιξη. Στις αρχές του 2027, σχεδιάζει να επεκτείνει τις δοκιμές στον διαβήτη και τα καρδιαγγειακά αποτελέσματα.

Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να δοκιμάσει υψηλότερες δόσεις enicepatide και εξετάζει συνδυασμούς με άλλα φάρμακα απώλειας βάρους. Στη συνέντευξη τύπου για τα εξαμηνιαία αποτελέσματα τον Ιούλιο, η επικεφαλής του τομέα φαρμάκων, Teresa Graham, δήλωσε ότι η Roche επιδιώκει να αναπτύξει το φάρμακο τόσο αυτόνομα όσο και σε συνδυασμό, ιδιαίτερα για ασθενείς που χρειάζονται «μεγαλύτερη απώλεια βάρους ή/και καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο».

Η enicepatide, προηγουμένως γνωστή ως CT-388, αναπτύχθηκε αρχικά από την Carmot Therapeutics, την οποία η Roche εξαγόρασε έναντι 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023.

Η enicepatide διαθέτει «ανταγωνιστικό προφίλ» σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκία, δήλωσε ο αναλυτής της Vontobel, Stefan Schneider, επισημαίνοντας τον συνδυασμό των φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης σε σημαντικό ποσοστό ασθενών και της διατηρήσιμης απώλειας βάρους. Ο Schneider αναμένει ότι το φάρμακο θα μπορούσε να κυκλοφορήσει ακόμη και το 2028 και να φτάσει σε κορυφαίες πωλήσεις 2,5 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (3,05 δισεκατομμύρια δολάρια).

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