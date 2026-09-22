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Στα 15,1 ευρώ από 16 ευρώ προηγουμένως, μειώνει την τιμή στόχο για την Σαράντης η Eurobank Equities διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση «buy». Η Σαράντης διαπραγματεύεται πλέον με εκτιμώμενο P/E 12,7 φορές για το 2027 και EV/EBITDA 6,9 φορές, εμφανίζοντας discount περίπου 20%-34% έναντι της διάμεσης αποτίμησης του ευρύτερου ευρωπαϊκού κλάδου συγκρίσιμων εταιρειών.

Όπως σημειώνει η Eurobank Equities, η μετοχή έχει δεχθεί πιέσεις τον τελευταίο χρόνο, καθώς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι επιδόσεις υπολείπονται των στόχων της διοίκησης, αν και και στις δύο περιόδους οι εξωτερικές συνθήκες ήταν ομολογουμένως ασυνήθιστα δυσμενείς.

Κατά την εκτίμηση της χρηματιστηριακής, η τρέχουσα αποτίμηση ενσωματώνει μεγάλο μέρος της βραχυπρόθεσμης αβεβαιότητας γύρω από την κερδοφορία, στηρίζοντας τη σύσταση «Buy». Ωστόσο, για μια διατηρήσιμη επαναξιολόγηση της μετοχής σε υψηλότερα επίπεδα θα απαιτηθούν σαφέστερες ενδείξεις ότι από το 2027 επιστρέφουν τόσο η δυναμική των εσόδων όσο και η διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους.

Το λειτουργικό περιβάλλον για τη Σαράντης έχει επιδεινωθεί από τις αρχές του έτους, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις, τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις και τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Η ζήτηση έχει επίσης εξασθενήσει σε επιλεγμένες αγορές, ενώ οι εξαγωγές ομαλοποιούνται μετά την ιδιαίτερα ισχυρή συγκριτική βάση της προηγούμενης χρονιάς.

Παρότι τα έσοδα και τα προσαρμοσμένα EBITDA του πρώτου εξαμήνου κινήθηκαν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, η ασθενέστερη δυναμική με την οποία έκλεισε το δεύτερο τρίμηνο, το αυξημένο μεταφορικό κόστος και οι καθυστερήσεις στις ανατιμήσεις κατέστησαν τους αρχικούς στόχους για το σύνολο του 2026 ολοένα και πιο απαιτητικούς, οδηγώντας τη διοίκηση στην απόσυρση της αριθμητικής καθοδήγησης (guidance).

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις πιέσεις, η Eurobank Equities μειώνει κατά 5% την πρόβλεψή της για τα προσαρμοσμένα EBIT του 2026 και αναμένει πλέον αύξηση περίπου 2% σε ετήσια βάση, αντίστοιχη με την αύξηση των εσόδων. Το σχετικό περιθώριο εκτιμάται ότι θα παραμείνει σταθερό στο 11,2%, αντί να διευρυνθεί όπως προβλεπόταν προηγουμένως.

Η ανάκαμψη των περιθωρίων μετατίθεται, δεν εκτροχιάζεται – Εκτιμούμε ότι οι ανατιμήσεις, οι συνέργειες από τη Stella Pack, η αυτοματοποίηση και το ευνοϊκότερο μείγμα προϊόντων θα αρχίσουν να αποτυπώνονται εντονότερα στα αποτελέσματα από το 2027, καθώς οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και το κόστος μεταφορών θα εξομαλύνονται και η θετική λειτουργική μόχλευση θα επανέρχεται.

Η ανθεκτικότητα του μικτού περιθωρίου κέρδους στο πρώτο εξάμηνο, το οποίο παρέμεινε αμετάβλητο σε ετήσια βάση στο 38,6% παρά την απότομη αύξηση του κόστους εισροών, ενισχύει αυτή την εκτίμηση. Ωστόσο, το μεταφορικό κόστος που περιλαμβάνεται στα λειτουργικά έξοδα αναμένεται να απορροφήσει μεγάλο μέρος της προσδοκώμενης βελτίωσης των περιθωρίων το 2026.

Προβλέπει ότι τα προσαρμοσμένα EBIT θα αυξηθούν κατά 12%, στα 76,8 εκατ. ευρώ το 2027, και κατά 9%, στα 83,7 εκατ. ευρώ το 2028, με το αντίστοιχο περιθώριο να διευρύνεται στο 11,9% και στο 12,4%. Παρά τις αναθεωρήσεις των προβλέψεών της, οι εκτιμήσεις αυτές εξακολουθούν να συνεπάγονται μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης περίπου 8% για τα προσαρμοσμένα EBIT την περίοδο 2025-2028, με στήριξη από μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων περίπου 4% και τη σταδιακή απόδοση των πρόσφατων επενδύσεων.

Η Σαράντης διατηρεί υγιή χρηματοοικονομική θέση, παρά τη μετάβαση από καθαρό ταμείο 23,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025 σε καθαρό δανεισμό 29,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Η μεταβολή αυτή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη συνήθη αύξηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τη διανομή μερίσματος ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Η ισχυρή μετατροπή των κερδών σε ταμειακές ροές, οι χαμηλότερες επενδυτικές ανάγκες μετά την ολοκλήρωση του πρόσφατου κύκλου κεφαλαιουχικών δαπανών, η τελευταία δόση ύψους 21 εκατ. ευρώ από την εξαγορά του μεριδίου της Estée Lauder, η οποία αναμένεται το 2028, καθώς και η συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας αναμένεται να οδηγήσουν εκ νέου τον όμιλο σε θέση καθαρού ταμείου.

Κατά την εκτίμησή της Eurobank Equities, αυτό στηρίζει μια διατηρήσιμη μερισματική απόδοση περίπου 3%-4%, ενώ παράλληλα αφήνει σημαντικά περιθώρια για εξαγορές και συγχωνεύσεις, ιδίως σε συνδυασμό με τις δεσμευμένες γραμμές χρηματοδότησης ύψους 120 εκατ. ευρώ που διαθέτει ο όμιλος.

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