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Η τελική τιμή ενός αεροπορικού ταξιδιού στην Ευρώπη δεν εξαρτάται μόνο από το αν κάποιος επιλέγει μια εταιρεία χαμηλού κόστους ή έναν παραδοσιακό εθνικό αερομεταφορέα. Οι διαφορές στο πραγματικό κόστος ανάμεσα στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες είναι μεγάλες, ακόμη και μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ίδια κατηγορία της αγοράς.

Μια σύγκριση 23 ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών με βάση τα έσοδα ανά διαθέσιμη χιλιομετρική θέση, γνωστά ως RASK, αποτυπώνει ποιες εταιρείες αποσπούν κατά μέσο όρο περισσότερα χρήματα από τους επιβάτες τους για κάθε χιλιόμετρο πτήσης και κάθε διαθέσιμη θέση.

Ο συγκεκριμένος δείκτης προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα από την απλή σύγκριση των αρχικών τιμών των εισιτηρίων. Στους υπολογισμούς περιλαμβάνονται όχι μόνο οι βασικοί ναύλοι, αλλά και πρόσθετες χρεώσεις, όπως οι αποσκευές και η επιλογή θέσης, στοιχεία που μπορούν να αυξήσουν σημαντικά το τελικό ποσό που καταβάλλει ένας ταξιδιώτης, όπως μεταδίδει το Euronews.

Σε γενικές γραμμές, όσο υψηλότερο είναι το RASK, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό που εισπράττει μια αεροπορική εταιρεία ανά διαθέσιμη θέση και χιλιόμετρο και, επομένως, τόσο ακριβότερη εμφανίζεται συγκριτικά για τον επιβάτη.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς αποκαλύπτει ότι οι μικρότεροι και περισσότερο περιφερειακοί αερομεταφορείς δεν είναι απαραίτητα οικονομικότεροι. Αντίθετα, σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζουν υψηλότερο κόστος σε σχέση με πολύ μεγαλύτερες εταιρείες.

Βασικός λόγος είναι ότι οι μικρότερες αεροπορικές εκτελούν λιγότερα δρομολόγια, διαθέτουν μικρότερους στόλους και συχνά εξυπηρετούν απομακρυσμένους προορισμούς ή αγορές με περιορισμένη επιβατική ζήτηση.

Το αποτέλεσμα είναι υψηλότερο λειτουργικό κόστος ανά επιβάτη, ενώ σε πολλές από αυτές τις γραμμές υπάρχει μικρότερος ανταγωνισμός και περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων θέσεων. Οι συνθήκες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερες τιμές, αν και φυσικά η εικόνα διαφέρει ανάλογα με το δρομολόγιο, την εποχή και τον χρόνο πραγματοποίησης της κράτησης.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι το κόστος φαίνεται να έχει αποκλιμακωθεί για σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής αγοράς. Από τις 14 αεροπορικές εταιρείες για τις οποίες υπήρχαν συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ 2024 και 2025, οι εννέα παρουσίασαν πτώση του RASK και μόλις πέντε αύξηση.

Η Widerøe στην κορυφή των ακριβότερων

Στην πρώτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης βρίσκεται η Widerøe, με RASK 0,32 ευρώ, επίπεδο που την καθιστά με μεγάλη διαφορά την ακριβότερη αεροπορική του δείγματος.

Η νορβηγική εταιρεία μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα γνωστή εκτός Σκανδιναβίας, ωστόσο αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη αεροπορική της Νορβηγίας και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη σύνδεση μικρών και απομακρυσμένων περιφερειακών αεροδρομίων.

Στο δίκτυό της περιλαμβάνονται προορισμοί όπως τα Båtsfjord, Leknes και Namsos, τους οποίους συνδέει με μεγαλύτερους κόμβους της χώρας. Παράλληλα, εκτελεί περιορισμένο αριθμό διεθνών δρομολογίων προς πόλεις όπως το Αμπερντίν, το Αμβούργο και το Λονδίνο Σάουθεντ.

Η ιδιαιτερότητα του δικτύου της και η εξυπηρέτηση μικρότερων αγορών βοηθούν να εξηγηθεί γιατί ο δείκτης της βρίσκεται τόσο υψηλά.

Αν επικεντρωθεί κανείς στις μεγάλες και περισσότερο αναγνωρίσιμες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης, η British Airways αναδεικνύεται στον ακριβότερο εθνικό αερομεταφορέα, με RASK 0,0888 ευρώ το 2025.

Ο δείκτης της βρετανικής εταιρείας αυξήθηκε κατά 0,0038 ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σε αντίθεση με την πτωτική τάση που καταγράφηκε σε μεγάλο μέρος της αγοράς.

Ακολουθούν η Air France και η Austrian Airlines, με RASK περίπου 0,085 ευρώ η καθεμία, ενώ πολύ κοντά βρίσκονται η Lufthansa, η Aegean Airlines, η KLM, η ITA Airways και η SWISS.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά παρουσιάζει η Aegean Airlines, η οποία βρίσκεται στην έκτη θέση της συνολικής κατάταξης με RASK 0,0839 ευρώ, υψηλότερα από εταιρείες όπως η KLM, η ITA Airways, η SWISS και η Turkish Airlines.

Wizz Air, easyJet και Ryanair στις οικονομικότερες επιλογές

Στο άλλο άκρο της κατάταξης βρίσκεται η Wizz Air, η οποία εμφανίζει το χαμηλότερο RASK μεταξύ των 23 εταιρειών, μόλις 0,0433 ευρώ.

Η εταιρεία με έδρα τη Βουδαπέστη επιβεβαιώνει έτσι τη θέση της ως μία από τις πιο επιθετικές αεροπορικές χαμηλού κόστους της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η διαφορά μπορεί να μοιάζει μικρή όταν εκφράζεται σε λεπτά του ευρώ ανά χιλιόμετρο και θέση, όμως σε μια τυπική ευρωπαϊκή πτήση μπορεί να μεταφραστεί σε αισθητή εξοικονόμηση για τον επιβάτη. Σε σύγκριση, για παράδειγμα, με την Air France, η επιλογή της Wizz Air μπορεί να οδηγήσει σε διαφορά που φτάνει περίπου τα 50 ευρώ για μια μέση ευρωπαϊκή απόσταση.

Στη δεύτερη θέση μεταξύ των λιγότερο ακριβών αεροπορικών βρίσκεται η easyJet, με RASK 0,0521 ευρώ το 2025. Η επίδοσή της παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις αρχές του 2024, όταν ο δείκτης βρισκόταν στα 0,0770 ευρώ.

Ακολουθεί η Ryanair, με RASK 0,0556 ευρώ, επίσης αισθητά χαμηλότερο από τα 0,0843 ευρώ που είχε καταγραφεί το 2024.

Οι δύο εταιρείες επιβεβαιώνουν τη διατήρηση του μοντέλου χαμηλού κόστους ως ιδιαίτερα ανταγωνιστικής επιλογής για τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, ακόμη και όταν συνυπολογίζονται οι πρόσθετες χρεώσεις που αποτελούν βασικό μέρος του επιχειρηματικού τους μοντέλου.

Ανάμεσα στους μεγάλους εθνικούς αερομεταφορείς, η Finnair αναδεικνύεται ως η οικονομικότερη επιλογή, με RASK 0,0622 ευρώ, επίδοση σημαντικά χαμηλότερη από εκείνες των British Airways, Air France, Lufthansa και άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών.

Η πλήρης κατάταξη

Η συνολική εικόνα των 23 αεροπορικών, από την υψηλότερη προς τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη RASK, διαμορφώνεται ως εξής:

1. Widerøe – RASK 0,32 ευρώ

2. British Airways – RASK 0,0888 ευρώ

3. Air France – RASK 0,085 ευρώ

3. Austrian Airlines – RASK 0,085 ευρώ

5. Lufthansa – RASK 0,0845 ευρώ

6. Aegean Airlines – RASK 0,0839 ευρώ

7. KLM – RASK 0,0837 ευρώ

8. ITA Airways – RASK 0,0836 ευρώ

9. SWISS – RASK 0,083 ευρώ

10. Aer Lingus – RASK 0,0807 ευρώ

11. Brussels Airlines – RASK 0,0797 ευρώ

12. Eurowings – RASK 0,0782 ευρώ

13. SAS – RASK 0,0758 ευρώ

14. Vueling – RASK 0,079 ευρώ

15. Turkish Airlines – RASK 0,0729 ευρώ

16. Iberia – RASK 0,0708 ευρώ

17. TAP Portugal – RASK 0,0696 ευρώ

18. Norwegian Air Shuttle – RASK 0,068 ευρώ

19. Transavia – RASK 0,0664 ευρώ

20. Finnair – RASK 0,0622 ευρώ

21. Ryanair – RASK 0,0556 ευρώ

22. easyJet – RASK 0,0521 ευρώ

23. Wizz Air – RASK 0,0433 ευρώ

Η κατάταξη υπογραμμίζει ότι η έννοια του «φθηνού» αεροπορικού ταξιδιού είναι πιο σύνθετη από την τιμή που εμφανίζεται αρχικά στην οθόνη μιας κράτησης. Το επιχειρηματικό μοντέλο κάθε αεροπορικής, το δίκτυο δρομολογίων, ο ανταγωνισμός και οι πρόσθετες χρεώσεις επηρεάζουν το πραγματικό κόστος.

Για τον ταξιδιώτη, επομένως, η φθηνότερη αρχική τιμή δεν αποτελεί πάντοτε την οικονομικότερη τελική επιλογή. Η σύγκριση του συνολικού κόστους —ιδίως όταν υπάρχουν αποσκευές, επιλογή θέσης ή άλλες πρόσθετες υπηρεσίες— παραμένει καθοριστική πριν από την αγορά ενός εισιτηρίου.

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