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Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 5 εκατ. ευρώ προχωρά η Space Hellas, με ομολογιούχο δανειστή την Alpha Bank. Το δάνειο έχει πενταετή διάρκεια και τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα κατευθυνθούν στην κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εισηγμένης.

Ακολουθεί η ανακοίνωση

Η SPACE HELLAS ανακοινώνει την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€ 5.000.000) βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2013, ως ισχύουν. Εκδότρια είναι η SPACE HELLAS και ομολογιούχος δανειστής, διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων είναι η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί από την εκδότρια για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και θα έχει διάρκεια πέντε (5) έτη.