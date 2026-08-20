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Εν μέσω θέρους, μία σημαντική εξέλιξη ήρθε για την Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων Helesi, η οποία δραστηριοποιείται στο κομμάτι της διαχείρισης απορριμμάτων.

Η εταιρεία έλαβε το «πράσινο φως» ως προς τη συμφωνία εξυγίανσης με τη σχετική απόφαση 8/2026, του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αχαΐας, επικυρώνοντας τη συμφωνία που είχε υποβληθεί στις 28 Νοεμβρίου 2025. Η εταιρεία που κλείνει 3 δεκαετίες παρουσίας είχε φτάσει να εξάγει κάδους απορριμμάτων όλων των χωρητικοτήτων και εξειδικευμένα πλαστικά προϊόντα αποθήκευσης και μεταφοράς τροφίμων, σε πάνω από 50 χώρες, με την παραγωγική μονάδα πλαστικών και ανακυκλώσιμων προϊόντων που βρίσκεται στην Κομοτηνή, σε ιδιόκτητο ακίνητο.

Το σύνολο των οφειλών της ήταν 48 εκατ. ευρώ, κυρίως στο τραπεζικό σύστημα. Με την εξυγίανση και την ανάληψη του σχετικού ρόλου από το FOS Capital AKEΣ μεταφέρεται το ενεργητικό καθώς και μέρος του παθητικού δηλαδή του βιώσιμου χρέους, σε νέα εταιρία, ενώ το μη βιώσιμο χρέος διαγράφεται κατά τους όρους της συμφωνίας εξυγίανσης, διασφαλίζοντας τις θέσεις εργασίες και τη συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Στο τέλος του 2025 το προσωπικό της ήταν 139 εργαζόμενοι.

Το 2024, η Helesi είχε τζίρο 37,3 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 40% έναντι του 2023 (62,2 εκατ. ευρώ). Το 2023 υπήρξε μεγάλη άνοδος στα μεγέθη λόγω της αύξησης κυρίως σε πωλήσεις πλαστικού εσωτερικού και εσόδων από τον κλάδο των οχημάτων- service αφού ολοκληρώθηκαν τα χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το περιθώριο μεικτού κέρδους το 2024 ανήλθε σε 46,4%, οριακά αυξημένο ενώ η αύξηση της κερδοφορίας προήλθε κυρίως από τις πωλήσεις πλαστικού στο εσωτερικό. Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια παρουσίασε κερδοφορία σε επίπεδο κερδών προ φόρων τόκων και αποσβέσεων φτάνοντας το 2024 τα 4,6 εκατ. ευρώ «πλην όμως λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές ανάγκες για την κάλυψη των χρηματοοικονομικών εξόδων (κυρίως τόκους) η κερδοφορία μειώνεται σημαντικά και δεν απομένουν σημαντικά ταμειακά διαθέσιμα για την αποπληρωμή του κεφαλαίου ή για απαραίτητες κεφαλογικές επενδύσεις», όπως επισημαίνεται στο σχετικό σχέδιο εξυγίανσης. Σημειώνεται ότι την περασμένη δεκαετία η Helesi είχε προβεί σε σημαντικό δανεισμό υλοποιώντας ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα.

Τώρα, όπως επισημαίνεται στο σχετικό σχέδιο εξυγίανσης, η ευρωπαϊκή αγορά κάδων/ πλαστικών προϊόντων για διαχείριση αποβλήτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ ετησίως με μέση ετήσια ανάπτυξη στο 4%, με τη χώρα μας ειδικά να παρουσιάζει ένα +2,4% το 2025 και +4,1% έως το 2029.

Η ευρωπαϊκή αγορά οχημάτων συλλογής απορριμμάτων αποτιμάται σε πάνω από 10 δις. ευρώ ετησίως με αναμενόμενη αύξηση από 4- 5% έως το 2030, ενώ η ελληνική αγορά καθορίζεται κυρίως από δημόσιους διαγωνισμούς δήμων/ ΟΤΑ και από προγράμματα χρηματοδότησης τόσο εθνικά όσο και συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η παραγωγική μονάδα πλαστικών και ανακυκλώσιμων προϊόντων της Helesi βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής, ενώ το κέντρο τεχνικής υποστήριξης βρίσκεται στο Μαρκόπουλο όπου διατηρείται και χώρος αποθήκευσης ανταλλακτικών. Με το νέο επιχειρηματικό σχέδιο, ο κύκλος εργασιών αναμένεται να αυξάνεται με ποσοστό 2,3% σε ετήσια βάση φτάνοντας τα 44,3 εκατομμύρια ευρώ το 2029 ενώ στον τομέα της πώλησης πλαστικού στο εσωτερικό οι πωλήσεις αναμένονται να αυξάνονται σταδιακά από 7,5 εκατ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2026 σε 18,3 εκατ. το 2027 και να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα έως το 2029. Στον τομέα της πώλησης πλαστικού στο εξωτερικό τα σχετικά έσοδα υπολογίζονται σε 3,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2006 και την επόμενη χρονιά εκτιμώνται σε 9 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου 2026- 2029 η νέα εταιρεία δεν αναμένεται να συμμετάσχει σε νέες συμβάσεις στον τομέα των υπηρεσιών αποκομιδής με αποτέλεσμα τα έσοδα να παραμένουν σταθερά σε 3 εκατ. ευρώ, ενώ οι αναμενόμενη προκήρυξη των νέων προγραμμάτων των ΟΤΑ για οχήματα κατά την περίοδο 2026 -2027 εκτιμάται ότι θα αποφέρει σταθερά έσοδα στη νέα εταιρεία ύψους 12 εκατ. ευρώ ανά έτος.

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